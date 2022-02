Recenze Realme 9 Pro+: chameleon s bleskovým nabíjením a dobrým foťákem

Právě představený smartphone Realme 9 Pro+ jsme měli možnost důkladně otestovat s předstihem, a tak vás s ním rovnou seznámíme formou recenze. Ačkoliv se cenovkou 10 499 Kč (verze s 8GB RAM a 256GB úložištěm) stále řadí do střední třídy, měl by disponovat několika parametry z vyššího segmentu.

Záda se chlubí zajímavými efekty, byť jsou i magnetem na nečistoty

V dané třídě zaujmou kvality zhotovených fotografií i výkon

Cena žhavé novinky činí 10,5 tisíce s daní

Řeč je především o 50Mpx fotografickém snímači Sony IMX766 s optickou stabilizací obrazu nebo o výkonném procesoru MediaTek Dimensity 920 5G. Už před představením se mluvilo také o nové nadstavbě Realme UI 3.0 či funkci měření srdečního tepu pomocí snímače otisků prstů. Uvidíme, jestli Realme 9 Pro+ opravdu dýchá na záda vlajkovým lodím jiných značek, nebo jde pouze o marketingová hesla.

Realme 9 Pro, nebo 9 Pro+?

Aby to nebylo úplně jednoduché, Realme do řady 9 vměstnalo celkem tři modely. Základní Realme 9i byl představen už na začátku letošního roku a nyní jsme se dočkali i dvou vyšších modelů 9 Pro a 9 Pro+. Čím se ale liší?

Rozdílů je několik. Mnou testovaný model 9 Pro+ nabízí displej s úhlopříčkou 6,43” a obnovovací frekvencí 90 Hz. Realme 9 Pro má o něco větší displej o velikosti 6,6” a obnovovací frekvencí až 120 Hz. Další rozdíl je pak v použitých procesorech. Ačkoliv mají společnou 6nm výrobní technologii, jednou je to MediaTek Dimensity 920 5G a podruhé Snapdragon 695 5G.

Jak již bylo zmíněno, jednou z devíz modelu 9 Pro+ má být fotoaparát značky Sony – na rozdíl od modelu 9 Pro, kde je osazen 64Mpx snímač nespecifikovaného výrobce. Ačkoliv „pluskový“ model nabídne baterii s nižší kapacitou (4 500 mAh oproti 5 000 mAh), nabíjení výkonem 60 W je mnohem rychlejší – nabíječka Realme 9 Pro má jen 33 W. Je tedy na vás, abyste zvážili, které parametry jsou pro vás atraktivnější.

Obsah balení a design

Obsah balení je například oproti Samsungu Galaxy S21 FE velkorysý. Najdeme zde silikonové pouzdro, větší SuperDart nabíjecí adaptér i nabíjecí kabel. Nechybí ani špendlík pro vyjmutí SIM karty a drobný papírový manuál. Po vyjmutí telefonu z krabičky je zřejmé, že na displeji je již z výroby nalepena ochranná fólie, a tak není potřeba žádných dalších investic.

Testoval jsem barevnou variantu Aurora Green, u níž záda telefonu přecházejí mezi zelenou až modrou barvou. Realme se chlubí efektem chameleona, který je způsoben fotochromatickou vrstvou. Ta má měnit barvu na denním světle nebo pod ultrafialovými paprsky. Změna barvy po osvitu má proběhnout během 3 sekund a po 2 až 5 minutách se zase změní zpět.

Realme zmíněný efekt prezentuje na barevné variantě Sunrise Blue – u mé Aurora Green jsem si nijak zásadní změny barev v závislosti na slunci nevšiml. Barva ale patří určitě k těm méně tradičním a pod různými úhly světla pracuje. V nabídce je kromě Aurora Green a Sunrise Blue také diskrétní Midnight Black.

Rozměry a hmotnost

Podle Realme je model 9 Pro+ tím nejtenčím z devítkové řady, ačkoliv rozdíl mezi 9 Pro+ a 8 Pro je pouze 0,1 mm. Tloušťka 8 mm nicméně není žádným zázrakem, protože i můj dva roky starý iPhone SE nebo Vivo Y76, který právě testujeme, nabízí menší tloušťku 7,3 mm, respektive 7,8 mm. Jinak má telefon půdorys 160 × 73,3 mm, takže na rozměry svého displeje není žádný obr. Hmotnost 182 gramů je nepatrně vyšší, ale díky dobře vyváženému těžišti to ani příliš nepostřehnete.

Design a zpracování

Ačkoliv lesklá záda s měnícími se barvami vypadají efektně, bohužel jsou velkým magnetem na otisky prstů a prach. Ten se usazuje obzvláště mezi objektivy, odkud je velmi obtížné se jej dokonale zbavit. Záda jsou sice plastová, ale celá konstrukce působí velmi solidním dojmem.

Panel fotoaparátu ze zad docela vystupuje a telefon se při používání například na stole viklá ze strany na stranu. Problém částečně řeší použití krytu, ale ani tak to není ideální.

Při pohledu na čelní stranu telefonu si všimnete decentního rámečku okolo displeje a malého kruhového výřezu selfie kamery v levém horním rohu. Nad ním je malý podlouhlý reproduktor. Druhý reproduktor pak najdeme ještě na spodní hraně telefonu, kde dělá společnost USB-C konektoru i 3,5mm audio jacku.

Rozložení tlačítek je standardní: dvě tlačítka pro nastavení hlasitosti najdete na levé straně a jedno pro odemykání na pravé straně. Na levé straně je pak ještě šuplíček pro dvojici nanoSIM. Na slot pro paměťovou kartu už ale místo nezbylo.

Díky tenčímu tělu a zaobleným hranám padne telefon poměrně dobře do ruky. Co do velikosti je displej s úhlopříčkou 6,4” už poměrně hraniční pro použití jednou rukou. Stále se to ale dá zvládat a pomohou i softwaroví pomocníci.

Displej a možnosti odemykání

Displej je vyroben technologií Super AMOLED a zobrazovací frekvenci umí automaticky přizpůsobovat v rozmezí 30 až 90 Hz podle obsahu, který je zrovna zobrazován. Svítivost dosahuje maximální hodnoty 1 000 nitů, což zajištuje dobrou čitelnost na venkovním sluníčku. Rozlišení zobrazovače je 1 080 × 2 040 pixelů. Hustota pixelů tím pádem vychází na 409 ppi.

Fungování panelu bylo v průběhu mého používání bezproblémové. Vysoký jas umožňuje dobrou čitelnost i na slunci. Pozorovací úhly jsou naprosto v pořádku a rozlišení je vzhledem k velikosti dostatečně jemné. Barevné podání je živé a nechybí ani možnost nastavení barevných profilů.

Při prvním nastavení telefonu si můžete vybrat ze tří možností odemykání: pomocí gesta či čísla, otiskem prstu, nebo rozeznáním obličeje. Odemykání obličejem funguje poměrně rychle a dosahuje velmi dobrých výsledků i v horších světelných podmínkách. Taktéž odemykání prstem optickou čtečkou v displeji mi nepůsobilo žádné problémy a úspěšnost odemknutí byla v průběhu testování vysoká.

Výdrž na baterii a nabíjení

Realme 9 Pro+ je vybaven baterií s kapacitou 4 500 mAh a celková výdrž v praxi mne mile překvapila. Při méně náročném použití, které představuje především brouzdání na internetu přes Wi-Fi, sociální sítě, pár minut na YouTube nebo třičtvrtě hodiny navigace přes Google Mapy jsem i druhý den v pozdním odpoledni na telefonu viděl úroveň nabití 15 %. Jas i s frekvencí byl celou dobu v režii automatiky. Nepoužíval jsem ale funkci Always-on, která za celý den spotřebuje přibližně 15 % baterie.

I při občasném hraní her a celkově intenzivnějším použití 9 Pro+ zvládne celodenní provoz bez větších problémů. Při mírnější zátěži není problém dostat se až ke dvěma dnům výdrže.

Nabíječka SuperDart s výkonem 60 W zajistí rychlé nabití z nuly do plna za necelých 40 minut. Bezdrátové nabíjení nové Realme bohužel neumí.

Hardware a funkce

Pod kapotou se ukrývá nový MediaTek Dimensity 920 v kombinaci s grafickým čipem Mali G-68 MC4, který má dosahovat lepších výsledků než Snapdragon 695. Model 9 Pro+ je prvním evropským smartphonem s tímto čipsetem. Jeho výhodou je podpora 5G i obnovovacích frekvencí displejů až 120 Hz a také lepší herní výkon.

Výkon jsem otestoval pomocí dvou benchmarků. 3D Mark v testech Wild Life a Wild Life Extreme ukázal skóre 2 278 a 638, což je srovnatelné například se Samsungem Galaxy Z Flip (2 121 ve Wild Life). Geekbench v single-core testu ukázal skóre 817 a v multi-core 2 334. Vyzkoušel jsem ale také mobilní hry v podobě PUBG Mobile a Asphalt 9.

U obou her jsem ani při nejvyšší kvalitě grafického zobrazení nenarazil na problém s plynulostí nebo nadměrným zahříváním. Ačkoliv výsledky benchmarků nejsou nijak dechberoucí, telefon v běžném provozu nemá jakýkoliv problém s výkonem a umožní i občasné hraní her.

Hardwarové parametry Realme 9 pro+ Konstrukce Rozměry: bude upřesněno, hmotnost: bude upřesněno, zvýšená odolnost: ne Systém, procesor a paměť Operační systém: Android 12, čipset: MediaTek Dimensity 920 5G, octa-core, 2× 2,5 GHz Cortex-A78 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G68 MC4, RAM: 6/8 GB RAM, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,43", Super AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: Li-Pol 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, hlavní, f/1.8, 26mm, PDAF, OIS, optická stabilizace: , druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.3, 119˚, 16mm, 1/4.0", 1.12µm, třetí: 2 Mpx, portrétový, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.5, 26mm, 1/3.0", 1.0µm, Full HD video, HDR, panorama Kompletní specifikace

Měření tepu

Jednou z proklamovaných funkcí nového Realme 9 Pro+ je také měření srdečního tepu pomocí čtečky otisků prstů. Tato funkce se ukrývá v nastavení telefonu pod záložkou Realme Lab a funguje opravdu jednoduše – stačí na 15 sekund položit palec na snímač a po naměření hodnoty jen zadáte, jakou činnost zrovna provádíte. V historii si pak můžete procházet své naměřené hodnoty.

Ačkoliv nemám srovnání s jakýmkoliv lékařským přístrojem, podle hrubého počítání tepů za sekundu pohmatem výsledky z telefonu souhlasí. Reálně si ale neumím představit, k čemu bych takovou funkci mohl dlouhodobě využívat, protože záznam tepu je pro většinu lidí důležitý především při sportu, k čemuž mnohem lépe poslouží sportovní hodinky. Pokud ale měření tepu na telefonu potřebujete, Realme 9 Pro+ ho umí.

Další parametry

Kromě již zmíněného nechybí novému Realme ani NFC, navigační systémy v podobě GPS, GLONASS a BDS nebo Bluetooth 5.0. Namísto novější Wi-Fi 6 je zde standardní Wi-Fi 5.

Stereo reproduktory jsou dostatečně hlasité a zvuk zkreslují až od vyšších úrovní hlasitosti. Jinak zní relativně čistě. Benefitem je již zmíněný 3,5mm audio jack.

Operační systém

Z hlediska softwaru je 9 Pro+ vybaven Androidem ve verzi 12 a nadstavbou Realme UI 3.0. Díky tomu je možné nastavit například funkci Always-on pro displej, takže i v nečinnosti se na telefonu mohou zobrazovat jednoduché hodiny, nebo například siluety vašich fotografií. Další velkou výhodou nového softwaru má být menší energetická náročnost, což mohu potvrdit z praxe.

Nový trojrozměrný design ikon i celkový vzhled systému a prostorové rozložení hodnotím kladně. Ačkoliv jsem zvyklý na iOS, s Androidem 12 v kombinaci s Realme UI 3.0 jsem neměl nejmenší problém.

Chod systému je v tomto případě rychlý a plynulý. Možnosti nastavení jsou obrovské: od různých vizuálních efektů v podobě změny pozadí klávesnice nebo animací čtečky otisků prstů po praktické funkce v podobě ovládání gesty, bočního panelu nebo rychlého spouštění nejpoužívanějších aplikací.

Fotoaparát a video

Jedním z největších důvodů ke koupi nového Realme má být právě fotoaparát. Ten hlavní je od Sony a disponuje optickou stabilizací obrazu. Čoček ale na telefonu najdete více, přičemž všem je při ruce LED přisvětlení:

hlavní: 50Mpx Sony IMX766 OIS, světelnost f/1.8 a ohnisková vzdálenost 26 mm

širokoúhlá: 8 Mpx, světelnost f/2.3 a ohnisková vzdálenost 16 mm

makro: 2 Mpx a f/2.4

čelní: 16 Mpx a světelnost f/2.5

Začneme tím nejlepším. Hlavní fotoaparát má opravdu své kvality a patrně by se mohl poměřovat i s těmi na smartphonech vyšší třídy. Za dobrých světelných podmínek jsou fotky velmi ostré, plné detailů a s velkým dynamickým rozsahem. Co se týče barev, občas mi blankytně modré nebe, které na fotkách vzniká, přijde až uměle syté. Ostatní barvy jsou ale věrné a nemám s nimi nejmenší problém.

Ale ani večerní a noční snímky nejsou vůbec špatné, byť noční režim fotky automaticky přisvětlí dle mého až příliš. Více se mi líbily noční snímky v klasickém režimu, které mají hezkou atmosféru i množství detailů. Už delší dobu se mi ale do rukou nedostal telefon, který by takto pěkně zvládal i focení v horších světelných podmínkách.

Širokoúhlý objektiv má své limity, ale v jejich mezích pracuje poměrně spolehlivě. Oproti hlavnímu fotoaparátu mají občas fotky z „širokáče“ jiný barevných nádech. Taktéž v nočních podmínkách je vidět, že fotky začínají ztrácet na ostrosti i prokreslenosti detailů. Pořád se ale jedná o doplněk, který za dobrého světla výborně poslouží.

Makro objektiv působí v dané sestavě poměrně nadbytečně. Není mezi smartphony výjimkou, když hlavní objektiv pořizuje i na malé vzdálenosti hezčí fotky než speciální makro. V tomto případě tomu není jinak.

Ani často zanedbávaná selfie kamera kupodivu není v tomto případě vůbec špatná. Snímky z ní vycházejí velmi ostré i barevně věrné. Portrétní mód taktéž plní svou funkci výborně a nedochází ke špatnému ohraničení pozadí a popředí. U rozmazávání pozadí jsem se také s žádným problémem nesetkal.

Z hlediska fotovýbavy tedy má Realme 9 Pro+ určitě čím zaujmout. Až na zbytečný makro objektiv a někdy až příliš umělé barvy se jedná o hodně slušnou sestavu.

Video

Co se týče nahrávání videa, statické záběry vypadají velmi dobře obzvláště za dobrého světla. S příchodem tmy se kvalita zhoršuje a ani stabilizace bohužel není kdovíjaká, takže při chůzi nebo rozklepaných rukách hezká videa nenatočíte.

Realme 9 Pro+: camera demo (4K, 30 fps)

Watch this video on YouTube

Maximální rozlišení je 4K při 30 fps, případně lze sáhnout po Full HD při 60 fps, což je dostačující.

Zvuk není právě nejlepší, ale je potřeba mít na paměti, že se jedná o telefon střední třídy, a podle toho jej také hodnotit.

Závěrečné hodnocení

Ačkoliv nejsem fanoušek extravagantních designů s lesklými povrchy, které jsou již dopředu odsouzeny k častému usazování otisků prstů, Realme 9 Pro+ se po ukončení testování jeví jako překvapivě schopný telefon. V podstatě jsem nenarazil na nic, co by mne vyloženě štvalo. Hned po rozbalení potěší bohaté příslušenství. Mnoha vrásek vás ušetří také opravdu rychlé dobíjení. Software působí přehledným dojmem a pohyb v něm je plynulý. Výkon sice netrhá žádné rekordy, nicméně pro občasné hraní her a běžnou agendu je naprosto dostačující.

Běžné snímky za dne i ty v horším světelném prostředí vycházely velmi hezky, byť video není úplně ideálně stabilizované. Zbytečností je pak makro objektiv, který produkuje hodně podprůměrné snímky.

Někomu ve výbavě bude scházet podpora paměťových karet či bezdrátové nabíjení. Příjemným bonusem je ale klasický 3,5mm audio jack pro připojení sluchátek.

Realme 9 Pro+ za svou cenu 10 499 Kč včetně DPH nabídne mnohé a může vyhovět především těm, kteří nechtějí utrácet za vlajkové lodě větších značek, ale rádi by získali slušný hlavní fotoaparát v kombinaci s dobrým displejem i vysokým výkonem. A jestliže se vám líbí extravagantní design, budete s Realme 9 Pro+ spokojeni.

Realme 9 Pro+ 8.4 Design a zpracování 8.2/10

















Výkon a optimalizace 8.2/10

















Hardwarová výbava 8.3/10

















Kvalita fotografií a videa 8.8/10

















Výdrž na baterii 8.5/10

















Klady zajímavý design

velmi rychlé nabíjení

kvalitní fotky i za horšího světla

stereo reproduktory

Always-on režim displeje Zápory zcela zbytečný makro objektiv

chybí bezdrátové nabíjení

bez slotu na paměťové karty Koupit Realme 9 Pro+