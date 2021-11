Recenze Realme 8i: slušná výdrž, 120Hz displej a příznivá cena

Čert aby se v tom počtu modelů vyznal, napadlo mě, když nám do redakce dorazil další smartphone od Realme. Zastoupení telefonů, které letos tahle progresivní značka na český trh uvedla, je jedno z nejpočetnějších. Nedávno se u nás začala prodávat další novinka v podobě modelu Realme 8i, což je v podstatě druhý nejlevnější smartphone této čínské značky. Papírovým parametrům se téměř nechce věřit. 50MPx fotoaparát, 120Hz displej a baterie s kapacitou 5000 mAh. To vše jen za 4 990 Kč.

Příliš dobré na to aby to byla pravda? Pokud bude všechno fungovat tak, jak má, do pěti tisíc seženete telefon s opravdu zajímavými specifikacemi. V recenzi se podíváme na to, jaká je realita.

Design a zpracování

Realme 8i je v prodeji ve dvou barevných provedeních (Space Black, Stellar Purple) a dvou paměťových verzích (64 GB za 4 990 Kč a 128 GB za 5490 Kč). Já jsem testoval vyšší paměťovou verzi s fialovou povrchovou úpravou. Ačkoliv je to vizuálně zajímavější varianta, hned na úvod musím zmínit, že lesklá záda telefonu se neskutečně upatlávají. Otisky prstů jsou vidět prakticky pořád.

Telefon má mírně zaoblené hrany, takže i s velikostí displeje 6,6″ palců sedne příjemně do dlaně. Velký displej je narušen pouze malým kruhovým výřezem webkamery v levém horním rohu. Na zádech telefonu je dominantní panel fotoaparátů, kde najdeme trojici snímačů s LED bleskem.

Objektivy ze zad mírně vyčnívají, takže bez obalu hrozí jejich odření. Realme naštěstí v balení dodává i základní plastový obal. Taktéž displej má ochrannou fólii už z výroby, což u telefonu i v této cenové kategorii určitě potěší.

Pravá hrana ukrývá pouze jediné zapuštěné tlačítko pro odemčení sloužící zároveň jako snímač otisku prstu. Jeho poloha je pro mou ruku ideální. Na levé hraně pak najdeme klasickou dvojici tlačítek pro úpravu hlasitosti a také šuplíček, do kterého vměstnáte zároveň dvě SIM karty i paměťovou kartu. Konektorová výbava se ukrývá na spodní hraně, kde potěší USB-C i 3,5mm audio konektor.

I když fialová barva je povedená, záda jsou plastová a spolu s hromadou otisků prstů tedy nebudí žádný dojem exkluzivity. I přes plastovou konstrukci ale telefon drží pevně pohromadě, nijak se neprohýbá ani nevrže.

Fotoaparát a záznam videa

U smartphonu Realme 8i najdeme celkem 4 objektivy. Trojice s LED bleskem je na zádech a přední webkamera je umístěna ve výřezu displeje.

50MPx hlavní fotoaparát se světelností f/1.8

2MPx hloubkový snímač pro portréty se světelností f/2.4

2MPx makro objektiv s minimální vzdáleností snímání 4 cm se světelností f/2.4

16MPx webkamera se světelností f/2.1

Hlavní snímač má sice rozlišení 50 MPx, pomocí sdružování pixelů ale vytváří snímky s rozlišením 12,5 MPx. Je však možné aktivovat i režim 50 MPx a fotit snímky v plném rozlišení. Ve výbavě bohužel chybí širokoúhlá kamera a naopak hloubkový snímač nebo makro objektiv vám moc užitku nepřinesou především kvůli nízkému rozlišení.

Hlavní snímač za dne fotí poměrně pěkně. Fotky jsou ostré, barevně věrné a nepostrádají ani detaily. Výsledky 50MPx módu mi přišly paradoxně o něco horší než klasické fotografie v kvalitě 12,5 MPx. Bohužel makro snímač je tady spíše do počtu, protože hlavní objektiv umí celkem pěkné makro s dostatečnou ostrostí i množstvím detailů. To se o 2MPx makro objektivu říct nedá.

V noci samozřejmě kvalita fotek rapidně klesá. Noční režim to mírně vylepší a vytvoří kontrastnější snímky, které vypadají určitě lépe. Občas je ale umělé přisvětlení až nepřirozené. Všechny snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit/stáhnout zde.

16 MPx webkamera podává poměrně slušné výsledky. V kombinaci s portrétním módem umí hezké snímky s živými barvami. Nedochází k přílišnému přikrášlování a vyhlazování. I s helmou a brýlemi se povedlo relativně slušné ohraničení ostrého popředí a pozadí, což vůbec není samozřejmostí. Přední snímač tedy určitě ostudu telefonu nedělá.

Realme 8i: camera test (Full HD)

Watch this video on YouTube

Video bohužel příliš neoslní. Především v pohybu např. za chůze je kvalita i s použitím Ultra Steady stabilizace podprůměrná. Videa nejsou příliš ostrá a s každým krokem dochází ke změnám světla případně také k přeostřování. Statická videa jsou na tom o poznání lépe. Natáčet můžete ve Full HD rozlišení s 30 fps.

Výkon a výdrž na baterii

Dostatečný výkon zajišťuje čip MediaTek Helio G96, který má k dispozici 4 GB operační paměti u levnější 64GB verze, nebo 6 GB u dražší 128GB varianty. Pohyb v operačním systému Android 11 a nástavbě Realme UI 2.0 je velmi plynulý a v průběhu testování jsem nezaznamenal žádné problémy.

Vyzkoušel jsem i hry Need For Speed No Limits nebo PUBG, které běžely svižně a to i při nastavených vyšších grafických detailech. Benchmark Geekbench ohodnotil telefon skórem 1460 v rámci OpenCL, 536 (single-core) a 1887 (multi-core). To jsou lepší výsledky, než nabídne podobně drahá Moto G30 a velmi podobné skóre dosahoval i dražší Realme 8 Pro.

Hardwarové parametry Realme 8i Systém: Android 11 Rozměry: 164,1 x 75,5 x 8,5 mm , Hmotnost: 194 gramů Čipset: Mediatek Helio G96, octa-core, 2x 2,05 GHz Cortex-A76, 6x 2,0 GHz Cortex-A55 RAM: 4/6 GB , Interní paměť: 64/128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,6", Full HD+, 1080 × 2412 px Hlavní fotoaparát: 50 Mpx, hlavní, f/1.8, 26mm, 1/2.76", 0.64µm, PDAF Druhý fotoaparát: 2 Mpx, makro, f/2.4 Třetí fotoaparát: 2 Mpx, portrétový, f/2.4 , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.1, Full HD video, HDR, panorama Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 4 990 Kč Kompletní specifikace

Z hlediska běžného použití a občasného hraní her je výkon u modelu Realme 8i zcela dostačující. Během používání jsem nenarazil na žádná výkonová omezení. Taktéž výdrž na baterii vůbec není špatná. Při mém středně náročném použití telefon zvládl 2 dny bez problému. I při náročnějším použití s vámi projde celým pracovním dnem. Po dvaceti minutách hraní PUBG klesla úroveň baterie o 5 %.

Součástí balení je 18W nabíječka, která energii doplní zhruba 1 hodinu a 45 minut. Z hlediska výkonu i baterie Realme 8i nezklame. Ve své cenové kategorii se jedná o lepší nadprůměr.

Displej a další výbava

Displej má úhlopříčku 6,6″ a obnovovací frekvenci 120 Hz, jedná se však o IPS panel. To ale nevidím jako zásadní problém, protože obraz i tak nevypadá vůbec špatně. Maximální jas je dostatečný a barvy jsou živé. V průběhu používání jsem ale zápasil s automatickou úpravou jasu, která mi jas často příliš snižovala. Brzy jsem byl nucen přepnout na manuální nastavení, čímž se problém vyřešil.

Reproduktor je v tomto případě pouze jeden a je umístěn na spodní hraně telefonu. Při hraní her nebo sledování videa jsem si jej zakrýval rukou, pro základní použití ale poslouží dostatečně. Z další výbavy potěší NFC nebo možnost použití jako dual SIM.

Závěrečné hodnocení

Realme 8i se po testování jeví jako velmi zajímavý telefon. Za příjemných 5 000 Kč dostanete dobře použitelný smartphone s dostatkem výkonu pro většinu běžných aktivit. Potěší především dobrá výdrž na baterii, která zvládne i dva dny použití. Taktéž hlavní fotoaparát a webkamera nejsou vůbec špatné.

Ocenil bych ale lepší video nebo širokoúhlý objektiv. Taktéž 2MPx makro snímač nedává žádný smysl a jde pouze o marketingové lákadlo, v praxi jej nebudete chtít používat. Trochu mi chybí bezdrátové nabíjení, ale v téhle cenové hladině je to zcela pochopitelné. Lépe by ale mohla fungovat automatická regulace jasu displeje. Potěšila by také možnost rychlejšího nabíjení nebo krytí vůči vodě, které aktuálně výrobce negarantuje.

120Hz displej ale vypadá velmi dobře a pokud pro vás není až tak zásadní fotografická výbava, Realme 8i vám mohu s klidným svědomím doporučit.