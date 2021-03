Recenze Motorola Moto G30: 90Hz displej a dva dny výdrže

Motorola nedávno představila dva nové modely z kategorie levnějších telefonů do 5 000 Kč: Moto G10 a Moto G30. V obou případech by se mělo jednat o smartphony, které za málo peněz nabídnou hodně muziky. Jestli tomu tak je i doopravdy, jsme se pokusili zjistit v rámci testu vyššího modelu Motorola Moto G30.

Design a obsah balení

V době, kdy někteří velcí výrobci mobilní techniky upouštějí od přibalování nabíjecích adapterů, Motorola nezklamala a i u levného modelu G30 kabel i 20W adaptér přibalila. Příjemným překvapením je pak plastový kryt telefonu, který je taktéž součástí balení.

Při prvním pohledu na telefon asi nejvíce zaujmou plastová záda a matné barevné provedení s označením „Dark Pearl“. Odstínem se nejvíce blíží asi fialové, ale přechází v zelenou i modrou a na světle pracuje. Určitě se jedná o netradiční řešení, jak mezi levnými telefony vystoupit z řady, samozřejmě ale záleží na vkusu každého zákazníka.

Ze zadní strany mírně vystupuje panel fotoaparátu, který se skládá celkem ze čtyř objektivů a blesku. K těm se dostaneme později. Na pravé straně telefonu najdeme celkem tři tlačítka: tlačítko pro odemknutí, ovladač hlasitosti a samostatná klávesa pro vyvolání Google Asistenta. Na levé straně se nachází jen šuplík pro dvě SIM karty, případně jednu SIM a jednu paměťovou kartu.

Z konektorové výbavy je nutno zmínit 3,5mm audio jack na horní straně a USB-C na dolní straně. Vedle něj se nachází také reproduktor, který je bohužel pouze mono. I tak je ale poměrně hlasitý a ke znatelnému zkreslení dochází až při vysokých úrovních hlasitosti.

Čelní straně vévodí velký 6,5palcový IPS LCD panel, který je obklopen relativně tlustým rámečkem (především na spodní straně). Selfie kamerka je umístěna ve vykrojení displeje u horní hrany telefonu.

Ačkoliv je G30 plastová, konstrukce působí solidním dojmem a telefon se nijak neprohýbá ani nevrže. Výrobce udává certifikaci IP52, není to tedy na žádné potápění, ale pár minut na dešti by telefonu nemělo zásadně ublížit.

S rozměry 165,22 x 75,73 x 9,14 mm a hmotností 200 gramů se nejedná o žádný „drobek“. Bohužel z mého úhlu pohledu už je G30 přerostlá a pro každodenní nošení po kapsách nevhodná.

Displej a možnosti odemykání

Motorola sice použila kvalitní IPS LCD technologii a dokonce i lepší obnovovací frekvenci 90 Hz, bohužel se šetřilo na rozlišení, které je jen 1600 x 720 pixelů (269 ppi). To je na takto velký 6,5″ panel poměrně málo.

Kromě rozlišení ale displej není vůbec špatný. Barvy samozřejmě nejsou tak živé jako na dražších modelech konkurence, je ale stále potřeba mít na paměti, že se jedná o telefon s cenou pod 5 000 Kč. Pozorovací úhly mi problém nedělaly, horší to bylo s čitelností na přímém slunci, která není ideální ani při maximálním jasu.

Čtečka otisků prstů vs. rozpoznání obličeje

Ačkoliv pro odemykání smartphonů používám čtečku otisku prstu denně, u Moto G30 jsem si bohužel nezvykl. Čtečka je umístěna na zádech telefonu pod logem Motorola. Běžně ale telefon držím o kus níže, takže věčné natahování prstu nahoru směrem ke čtečce mi moc dlouho nevydrželo a přešel jsem na odemykání pomocí rozpoznání obličeje. To funguje poměrně spolehlivě i rychle, takže se v tomto případě určitě jedná o lepší variantu.

Hardware a konektivita

Dostatek výpočetního výkonu u G30 zajišťuje osmijádrový čip Qualcomm Snapdragon 662 spolu s grafikou Adreno 610. K dispozici je 6 GB operační paměti a 128 GB úložiště s možností rozšíření pomocí paměťových karet formátu microSD.

Tyto parametry v dnešní době nejsou nijak oslnivé, nicméně je nutno uznat, že pohyb v systému je až na drobné nedostatky (např. delší spouštění fotoaparátu) plynulý, a telefonu tak na první pohled výkon nechybí. V rámci testování výkonu jsem vyzkoušel i nějaké hry. Konkrétně šlo o PUBG a Asphalt 9.

Ačkoliv jsem žádné zázraky nečekal, hraní bylo bezproblémové. Vše bylo dostatečně plynulé a patrně i díky nižšímu rozlišení displeje jsem nezaznamenal žádné sekání nebo významné přehřívání.

Hardwarové parametry Motorola Moto G30 Systém: Android 11 Rozměry: 165,2 x 75,7 x 9,1 mm , Hmotnost: 200 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 662, octa-core, 4x 2,0 GHz Kryo 260 Gold, 4x 1,8 GHz Kryo 260 Silver RAM: 4/6 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,5", HD+, 720 × 1600 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, f/1.7, 26mm, 1/1.97", 0.7µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.2, 118˚, 1/4.0", 1.12µm, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, makro , Přední kamera: 13 Mpx, f/2.2, HDR, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 4 990 Kč Kompletní specifikace

Výsledek benchmarku Geekbench v podstatě odpovídá papírovým parametrům a je vidět, že výkonnostně se telefon řadí k nižší střední třídě. Dobrou zprávou pro všechny potenciální uživatele ale je, že celý systém je dobře optimalizovaný a běžné každodenní úkony tedy probíhají naprosto bez problémů.

Co se konektivity týče, je G30 vybaven dostatečně. Nechybí Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE nebo navigační systémy A-GPS, GLONASS, GALILEO. Nyní často zmiňované 5G ale budeme hledat marně, LTE je zatím dostačující.

Fotoaparát a záznam videa

Moto G30 se chlubí hned pěti objektivy, což na první pohled vypadá určitě velmi dobře. Kompletní seznam fotovýbavy:

64MPx hlavní objektiv se světelnosti f/1.7

8MPx širokoúhlý objektiv se světelností f/2.2

objektiv pro makro režim s rozlišením 2 MPx a světelností f/2.4

hloubkový snímač pro portrétní režim s rozlišením 2 MPx a světelností f/2.4

13MPx selfie objektiv se světelností f/2.2

Ačkoliv hlavní snímač zvládá až 64 MPx, většinu času budete fotit na 16 MPx, které jsou v aplikaci defaultně nastavené. Důvodem je nejen úspora místa v paměti, ale především také technologie pro slučování pixelů, kdy se ze čtyřech vytvoří jeden. Za dobrých světelných podmínek jsou fotky z tohoto objektivu poměrně kvalitní. Detaily jsou vykresleny velmi hezky a barvy jsou při 16MPx snímání věrné. U 64MPx módu jsem měl pocit až příliš živých barev, které občas nekorespondovaly s realitou.

Za horších světelných podmínek je možné využít noční mód, který fotky oproti realitě dost přesvětluje, jinak ale výsledky nejsou vůbec špatné. Pokud byste chtěli realističtější fotky ve tmě, hlavní objektiv to občas zvládne i bez nočního režimu. Bohužel širokoúhlý objektiv ani makro objektiv pro tyto účely neposlouží.

Ačkoliv širokoúhlý efekt funguje u většiny kompozic velmi dobře, detaily už pochopitelně nejsou takové jako u hlavního fotoaparátu. Taktéž kvalita fotek za horších světelných podmínek jde velmi rychle dolů. Celkově se ale také jedná o v určitých situacích použitelný objektiv, který by dnes už neměl ve výbavě chytrého telefonu chybět.

Čemu ale u G30 nerozumím, je použitý objektiv pro makro snímky. I přesto, že jsem se jej snažil v průběhu testování používat, má snaha byla marná, objektiv je totiž nepoužitelný (stejné zkušenosti máme i z makro kamerky u Moto G9 Power). Zdá se, že na žádnou vzdálenost není schopen zaostřit, a tak ani žádný použitelný makro snímek nevznikl. To ale vůbec nevadí, protože mnohem lepší makro snímky jsem byl schopen zachytit s hlavním fotoaparátem. V tomto případě se tedy jedná jen o zbytečné navýšení počtu objektivů pro marketingové účely, kterému úplně nerozumím.

Portrétní mód díky hloubkovému senzoru funguje slušně a opět je možné dostat se k dobrým výsledkům. Taktéž webkamera je v dané cenové kategorii uspokojivá a fotky působí relativně kvalitně. Z fotografických módů je dále nutno zmínit funkci s názvem přímá barva, u které vyberete pouze jeden odstín dané scény a zbytek fotky je černobílý. Živý filtr umožní aplikovat různé filtry už při focení. Profesionální mód pak zpřístupní mnohá nastavení v podobě ISO, ostření nebo vyvážení bílé.

Video

Záznam probíhá pouze v kvalitě Full HD, je však možné zvolit mezi 30 a 60 snímky za vteřinu. Bohužel elektronická stabilizace funguje pouze u 30 fps. Pro dynamické záběry je tedy lepší volit nižší frekvenci snímků, i tak se ale občas objeví rozostření obrazu. Stabilizace při chůzi je poměrně dobrá a obraz plynulý. Při natáčení je možné využívat zoom, kvalita obrazu ale rapidně klesá, takže toto moc použitelné není.

Motorola Moto G30: camera test (Full HD, 60 fps)

Noční videa jsou na tom o poznání hůře, telefon se snaží velmi často přeostřovat, což vyrušuje, a obraz je značně ovlivněn šumem. Noční záběry tedy silnou stránkou Moto G30 určitě nejsou.

Baterie a výdrž

Moto G30 disponuje velkou baterií s kapacitou 5000 mAh, která v kombinaci s nenáročným hardwarem a displejem s nižším rozlišením předvádí hodně slušnou výdrž. V mém případě jsem na jedno nabití zvládl zhruba den a půl.

Měl jsem zapnutý adaptivní mód baterie, adaptivní jas displeje a automatickou obnovovací frekvenci. Asi necelou hodinu jsem strávil hraním her, další zhruba půlhodinu na Instagramu, přes den jsem vyřídil několik delších telefonních hovorů i SMS zpráv. Pár minut jsem využíval aplikace YouTube Music, Mapy i Fotoaparát, přičemž téměř celý den byl telefon připojen na Wi-Fi.

Kdybych se snažil baterii šetřit, zvládne i více než dva dny provozu. Bohužel, výrobce u G30 nešel cestou bezdrátového nabíjení a jedinou možností je tak klasický kabel. Originální adaptér má výkon 20 W a nabití telefonu s ním trvá 3 hodiny.

Android a uživatelské rozhraní

Operačním systémem Motoroly G30 je Android 11, který zůstal téměř čistý, což je pro mnoho uživatelů určitě dobrá zpráva. Motorola se nesnaží Android obohacovat mnoha vymoženostmi, které už jiní zvládli lépe. Za zmínku přece jen stojí gesta pro rychlé spuštění fotoaparátu nebo rozsvícení baterky. Ty jsem si oblíbil a fungují na 100 %.

Jinak je pohyb v systému plynulý a intuitivní. Zkoušel jsem i spolupráci s Google Asistentem pomocí hardwarového tlačítka na boční straně telefonu. To v zásadě není špatné a ve většině případů funguje dobře, asi bych se bez něj ale obešel, protože hlasovým asistentům jsem zatím nepřišel na chuť. Třetí tlačítko v řadě může činit problémy i lidem, kteří jsou zvyklí mačkat po hmatu. Při třech možnostech už nastává chaos a občas je tak potřeba vizuální kontakt.

Závěrečné hodnocení

Motorola Moto G30 neoslní výkonem, displej je spíše průměrný a kromě hlavního fotoaparátu, který fotí slušně, jsou zbylé kamery jen do počtu. Cena 4 990 Kč také není nastavena úplně ideálně a klidně by mohla být ještě o pár stokorun nižší. Telefon by díky tomu byl o poznání více konkurenceschopný.

Dvoudenní výdrž na baterii a 90Hz displej je v této kategorii smartphonů lákadlem. Stejně tak potěší výbava v podobě rychlejšího 20W adaptéru a ochranného krytu v ceně. Mnoho konzervativnějších uživatelů pak ocení 3,5mm audio jack a slot pro microSD kartu.

Ačkoliv nová G30 není dokonalá, někomu, kdo hledí na cenu a nepotřebuje nejvýkonnější procesor nebo extra jemné rozlišení displeje, bych ji s klidným svědomím doporučil. Za dané peníze se jedná o solidní telefon s dobrou výdrží a schopností zvládat veškeré běžné úkoly. Přesto jsem těch novinek a vylepšení od Motoroly čekal o něco více…