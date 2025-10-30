Recenze Strong Leap-S3 Pro: špičkové multimediální centrum bez kompromisů

- Multimediální centrum Strong Leap-S3 Pro vylepšuje pověst operačního systému od Googlu
- Je totiž rychlé, má bohatou portovou výbavu, celou plejádu certifikací a k ruce mu je šikovný ovladač
- Za cenu 2 099 korun se jedná o velmi zajímavé zařízení, které stojí za zvážení
Chytré televize dnes již dominují celému trhu – ať už jde o ty s Tizenem, webOS, Android TV/Google TV či jiným systémem. Kvalita provedení se nicméně liší model od modelu, přičemž nejviditelnější jsou tyto rozdíly patrné v případě televizorů, které spoléhají na systém z Mountain View. Jestli nejste spokojení se systémem ve vaší televizi, chcete mít vlastní nastavení televizoru i na cestách, případně chcete z obyčejného monitoru udělat chytrý, je vhodné sáhnout po multimediálním centru, třeba po Strong Leap-S3 Pro.
Design a zpracování
Designová stránka Strong Leap-S3 Pro není bůhvíjak objevná. Jedná se o malou černou krabičku, ostatně to i od multimediálního centra očekáváme – tichou nenápadnost. I tak se ale Strong snaží alespoň nějak své centrum ozvláštnit, konkrétně rozdělením na tři části. Polovina je z tvrdého a matného plastu, čtvrtina z lesklého plastu a čtvrtina z broušeného plastu. Sice se jedná o drobné detaily, ale ty neurazí. Na přední straně je ještě stavová LED, jež vám dá hned vědět, jak na tom multimediální centrum je.
Důležitější než samotná krabička je ale dálkové ovládání. To je ve starém střihu, tedy ergonomické a se spoustou tlačítek. K centru jej lze připojit skrze Bluetooth 5.0, nicméně také lze využít infračerveného portu. Tlačítek je na ovladači 38, z toho je 5 v rámci směrového kříže. Čtveřici tlačítek si můžete nastavit dle vlastního uvážení a čtyři tlačítka na streamovací platformy jsou všechna využitelná i v tuzemsku – jedná se o YouTube, Netflix, Amazon Prime Video a Disney+. Pochválit musím podsvícení a stavovou diodu, nevyužitá příležitost je v absenci integrované baterie ve prospěch dvou AAA baterií.
Funkce a parametry
Z hlediska funkčnosti je Strong Leap-S3 Pro poměrně zajímavé zařízení, neboť toho nabízí překvapivě hodně. V případě internetového připojení máte na výběr mezi bezdrátovou variantou v podobě Wi-Fi 6, případně můžete využít tradiční LAN konektor RJ-45. Bluetooth se postará nejen o připojení s jinými zařízeními, ale také s ovladačem. Periferie můžete připojit také skrze klasické USB-A 2.0, případně skrze USB-C, což rozhodně chválím – multimediální centrum tak může využít třeba klávesnici či flash disk/externí SSD s vlastní nabídkou filmů a hudby. Potěší také optika S/PDIF a samozřejmostí je HDMI 2.1.
Ani s podporou formátů a kodeků to vůbec není špatné. Spolehnout se můžete na AAC, AC‑3, AMR, DD, Digital Plus, Dolby Atmos, E-AC‑3, FLAC, MP3, MP4 v rámci audia, respektive na H.265, HDR 10+, HDR10, HEVC, HLG, M-JPEG, MP4, MPEG v případě videa.
Nechybí ani podpora HTML5 či certifikace Dolby Vision a Dolby Atmos, které jsou v rámci multimediálních center poměrně ojedinělé. Nejedná se totiž jen o Dolby Atmos pass-through, jako je tomu u většiny konkurence, ale díky dekodéru MS12 poskytuje skutečný Dolby Atmos zvuk.
Operačním systémem je Google TV postavená na Androidu 12, přičemž Strong přislíbil podporu na aktuální Android 14 (poslední verze pro chytré televize). Využít můžete také Google Assistanta, přičemž k zadávání hlasových příkazů můžete využít vestavěný mikrofon přímo v ovladači.
Aktualizace pohodlně nainstalujete skrze internetové připojení a nechybí ani přístup k bohaté knihovně aplikací a her v rámci Obchodu Play (interní úložiště je 32 GB, RAM se zastavila na 4 GB). Samozřejmostí je také funkce Chromecast, takže obsah lze vysílat do multimediálního centra i napřímo z jiného zařízení.
Chytrá televize a využití
Jak ale Strong Leap-S3 Pro funguje jako multimediální centrum? Překvapivě dobře, musím říci. Sám využívám televizi od TCL, která sází na starší Android TV. Ačkoli televize nebyla svého času úplně levná, systém od samotného začátku nefungoval ideálně, měl tendenci se zasekávat, byl pomalý a aplikace občas spadnou či zamrznou. Dovedl bych si tedy s klidným svědomím představit, že „srdce a mozek“ televize nahradím Strong Leap-S3 Pro, neboť ta těmito problémy netrpí.
Zajímavé je také využití jakožto chytrého základu pro klasický monitor. Vzhledem k tomu, že Strong Leap-S3 Pro umožňuje propojit audio i skrze optický vstup, není problém propojit například soundbar a vytvořit si tak v pracovně místo pro sledování filmů a videí. V tomto ohledu se zkrátka představivosti meze nekladou a jak multimediální centrum využijete je na vás. Právě bohatá portová výbava je ale velkou výhodou oproti HDMI stickům, které nabízí někteří konkurenti.
K operačnímu systému Google TV toho moc co říci nemám. Na Strong Leap-S3 Pro je velmi svižný a nemám mu moc co vytknout. Ačkoli osobně preferuji estetiku třeba takového Tizenu od Samsungu, oproti starší verzi Android TV ušel Google pořádný kus cesty. Na druhou stranu z hlediska funkčnosti se jedná o solidní základ, byť nečekejte, že dostanete něco zvlášť navíc. V rámci systému najdete také několik „pikošek“, jako je nastavení fotoaparátu či občas zmatené popisy položek v nastavení, ale to je zkrátka klasický Android zážitek.
Pokud jde o možnosti v rámci obsahu, tady vás patrně nic zásadně omezovat nebude. Ze streamovacích služeb je na Google TV k dispozici prakticky všechno, na co si vzpomenete – Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max, YouTube, SledovaniTV, Kuki, Kodi, Lepší.TV, Oneplay, PLEX, Skylink Live TV, Spotify, TellyTV, T-Mobile TV GO, Vodafone TV nebo třeba Voyo. Nechybí ani třeba Steam Link a Nvidia GeForce Now pro streamované hraní her. Nechybí třeba ani F1 TV, která není k dispozici pro všechna zařízení s Android TV/Google TV, což mě rozhodně potěšilo.
Závěrečné hodnocení
Strong Leap-S3 Pro je překvapivě schopné multimediální centrum, kterému toho moc nechybí. Za cenu 2 099 Kč dostanete sympatickou, dobře vybavenou krabičku, a to jak s ohledem na hardware, tak třeba i portovou výbavu či množství podporovaných kodeků a certifikací. Ovladač je sice jako ze staré školy, na druhou stranu je na něm vše podstatné.
Sluší se doplnit, že aktuální cena 2 099 Kč platí v rámci Black Friday, standardní cena je 2 499 Kč. Při nákupu do 31. ledna 2026 navíc získáte na tři měsíce zdarma službu SledovaniTV (jde o Balíček L celkové hodnotě 1 197 Kč).
Největší brzdou je paradoxně systém Google TV, který zde sice funguje takřka bez chybičky, na druhou stranu mu Google nevěnuje takovou péči, jakou by si zasloužil. To ale není chyba Strongu, který v tomto případě udělal vše správě.
Strong Leap-S3 Pro
Design a zpracování9.2/10
Funkce a výbava9.8/10
Portová výbava9.7/10
Chytré funkce9.0/10
Klady
- příjemný design
- funkcemi nabitý ovladač
- svižný a spolehlivý systém
- bohatá portová výbava
- široká podpora kodeků a certifikací
- sympatická cena
- skutečný Dolby Atmos (MS12 dekodér)
Zápory
- starší Android 12 (Strong přislíbil aktualizaci)
- ovladače mají dnes trochu jiný design
- pro někoho příliš jasná dioda
- Google TV za konkurencí zaostává