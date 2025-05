Recenze sluchátek Niceboy Aura 5: ANC a 60hodinová výdrž pod dva tisíce korun

Novinka od značky Niceboy nabízí ANC i transparentní režim, nechybí ani nejnovější Bluetooth 5.4

Výdrž na baterii při vypnutém ANC atakuje hranici 60 hodin

Stojí jen 1 699 Kč, součástí balení je i praktické pouzdro pro přenášení

Česká značka Niceboy se od svého vzniku v roce 2016 dokázala dostat mezi výrazné výrobce malé černé elektroniky. Svědčí o tom i fakt, že kromě tuzemska působí i v dalších patnácti evropských zemích a její obrat v loňském roce přesáhl hranici půl miliardy korun.

Nová náhlavní sluchátka Aura 5 ANC se svou cenou 1 699 korun spadají do segmentu levnější elektroniky, nicméně jejich výbava je velice zajímavá. Za tuto cenu totiž dostanete kompletní balení s cestovním pouzdrem a dvojicí kabelů k propojení, ANC nebo výdrž na baterii v délce až 60 hodin. Jaká je realita? To jsme vyzkoušeli v rámci redakčního testu.

Zpracování a pohodlí

Sluchátka na test dorazila ve svítivě žluté papírové krabici. Po jejím rozbalení jsem uviděl ochranné pouzdro, v kterém byla uschována sluchátka samotná i dvojice kabelů (USB-C/USB-A a audio jack 3,5mm). To je na již zmíněnou cenovku poměrně slušná výbava. Obal je relativně pevný a sluchátka při přenášení dobře ochrání. Nechybí mu praktické poutko a zároveň je dostatečně velký, takže se do něj sluchátka nemusí nějak složitě vměstnávat.

Sluchátka pak jdou taktéž cestou jednoduchosti a účelnosti. Černá barva, matné plasty a jemná koženka. Chod nastavení délky hlavového mostu by mohl být plynulejší, ale po nasazení na uši musím uznat, že jsou velmi pohodlná, což je u tohoto typu konstrukce nesmírně důležité. Mé uši zcela obepnou a měkčené náušníky mi nijak nevadí ani při delším poslechu. Pohodlí přispívá také nízká hmotnost 207 gramů. Jak již bylo zmíněno, konstrukce je skládací, a pro přepravu je tedy možné značně zmenšit celkové rozměry sluchátek.

Ovládání pomocí tlačítek

Pravé sluchátko ukrývá tlačítko pro zapnutí a další dvě programovatelná, jejichž funkci je možné měnit v aplikaci. Nativně je nastaveno přepínání mezi ANC a transparencí na jeden klik + změna hlasitosti při delším podržení. Taktéž u zapínacího tlačítka je možné měnit funkci dvojkliku, například pro aktivaci herního režimu.

Na spodní straně pak najdeme konektor pro připojení audio kabelu. Levé sluchátko ukrývá jen USB-C konektor pro nabíjení. Označení pravé a levé strany najdeme decentně jen z vnitřku hlavového mostu, z vnější části pak uvidíte jen logo výrobce.

Design sluchátek je příjemně minimalistický, v čemž se tento model odlišuje od svých předchůdců. Niceboy tady nijak zbytečně neexperimentuje a sází na praktičnost a zaběhnuté standardy. Taktéž z hlediska pohodlí vzhledem k ceně v podstatě není co vytknout.

Parametry a funkce

Z hlediska technických parametrů se u nového modelu Aura 5 ANC bavíme o měničích s průměrem 40 mm a frekvenčním rozsahu 20 Hz až 20 kHz. Impedance je 32 ohmů a citlivost 95 dB/mW (+-3dB). V otázce konektivity je na výběr mezi Bluetooth 5.4 a kabelovým 3,5mm audio jackem, který funguje i po vybití baterie sluchátek, což je příjemná výhoda.

Mezi podporované kodeky patří základ AAC a SBC. Niceboy dále nabízí ANC, transparentní režim i možnost telefonování. které funguje velmi dobře. V dané cenové kategorii tedy výbava není vůbec špatná.

Zvuk, ANC a telefonování

A teď to nejdůležitější – jak novinka od značky Niceboy hraje? Pouštěl jsem si poslední album Monkey Business a hned na první dobrou bylo zřejmé, že Niceboy v tomto případě upřednostnil výraznější basy a ostatní složky byly jaksi „pod dekou“. Ani u dalších interpretů jsem se nedočkal lepšího vyznění, o něco výraznější vokály a vyšší frekvence obecně mi v přednesu trochu chyběly.

Naštěstí sluchátka pracují s aplikací a nabízí i ekvalizér, kde je možné tyto nedokonalosti vyladit. Poté už jsem byl s poslechem spokojenější. Vzhledem k ceně hrají sluchátka velice slušně. Každopádně nečekejme výkon ani přednes jako u násobně dražší konkurence.

Za zmínku stojí také fakt, že profily ekvalizéru je možné použít, pouze pokud nemáte zapnuté ANC. Taktéž s přepnutím režimu ANC se dost výrazně mění charakteristika a vlastně i hlasitost zvuku. To je zprvu poměrně matoucí, protože vyladíte ideální zvuk, přepnete ANC a sluchátka hrají úplně jinak, než jste si nastavili.

Z hlediska ANC samotného ale musím říci, že si s tlumením okolních zvuků poradí velice dobře. Zčásti se tak děje určitě už proto, že uzavřená konstrukce tlumí zvuky sama o sobě, ale ANC určitě přidá také ruku k dílu. Zkoušel jsem také transparentní režim, ten by ale dle mého potřeboval ještě trochu péče. Okolní zvuky, nebo například mluvícího člověka vedle mě, jsem v tomto režimu příliš dobře neslyšel.

Vyzkoušel jsem taktéž telefonní hovory, které sluchátka zvládají poměrně dobře. Zvuk ve sluchátkách je slušný, naopak mikrofony sluchátek váš hlas mírně zkreslí, neměl jsem ale problém s porozuměním ani na jedné straně telefonního hovoru.

Výdrž baterie

Patrně i díky použití nového standardu Bluetooth 5.4 výrobce docílil obří výdrže na baterii v délce až 60 hodin při poloviční úrovni hlasitosti. Oněch 60 hodin samozřejmě platí při deaktivovaném ANC, pokud byste rádi poslouchali s touto funkcí zapnutou, výsledná výdrž bude zhruba poloviční. Jak již bylo zmíněno výše, výhodou je také možnost poslechu přes kabel i v momentě, kdy bude baterie vybitá.

Aplikace Niceboy Ion

A jak vypadá doprovodná aplikace? Niceboy ovládání sluchátek svěřil své aplikaci pro chytrou domácnost Niceboy Ion. Když k ní připojíte sluchátka, ihned uvidíte informace o aktuálním stavu baterie, které doplňuje několik panelů pro jednotlivá nastavení: ANC Control, Find it pro hledání sluchátek, EQ pro ekvalizér a Custom Keys pro nastavení funkce tlačítek. Názvy v této sekci jsou v angličtině, ačkoliv zbytek aplikace je v české mutaci. To by rozhodně chtělo sjednotit.

ANC Control ukrývá přepínač mezi režimy Noise Cancellation, Normal a Transparency. Zároveň je možné volit intenzitu mezi úrovněmi Strong, Middle, Weak a Noise Set/Transparency. Funkce Find it pomůže, pokud jste sluchátka někde zapomněli, ukazuje totiž v mapě jejich polohu a umožňuje také aktivaci zvuku pro dohledání v blízké vzdálenosti. Ekvalizér nabízí nastavení křivky v deseti pásmech a volit můžete také mezi přednastavenými presety nebo si vytvořit vlastní.

Závěrečné hodnocení

Jak tedy novinku od české značky Niceboy zhodnotit? Za cenu 1 690 korun se nejedná o vůbec špatnou koupi. Zvukově samozřejmě mají svá slabší místa, ale v této cenové hladině je to naprosto v toleranci. Plusové body si zaslouží i za pevnou konstrukci, celkovou pohodlnost nošení i skvělou výdrž baterie. Potěší také praktické pouzdro i poměrně přehledná aplikace nebo zmíněné ANC či možnost poslechu přes kabel.

Zvukový projev sice ihned po vybalení z krabice nemusí vyhovovat každému a milovníci detailního přednesu zůstanou mírně zklamaní, ale díky ekvalizéru v aplikaci lze mnohé doladit. Slabinou je výrazná změna charakteru zvuku při přepínání ANC a méně přesvědčivý transparentní režim. Přesto jde o velmi schopná sluchátka pro každodenní poslech, která za 1 699 Kč nabídnou více, než byste čekali.

Niceboy Aura 5 ANC 8.2 Design a zpracování 8.2/10

















Kvalita zvuku 7.3/10

















Výdrž baterie 9.5/10

















Funkce 7.2/10

















Pohodlí 9.0/10

















Klady nové Bluetooth 5.4

možnost kabelového připojení

velmi příznivá cena

mobilní aplikace

pohodlné i při delším nošení Zápory ANC hodně ovlivňuje zvuk

zbytečně výrazné basy

nekompletní česká lokalizace

mírné zkreslení telefonních hovorů Koupit Niceboy Aura 5 ANC

