Recenze Realme 6 Pro: zaděláno na bestseller

Čínská značka Realme vtrhla v loňském roce na náš trh jako uragán. S modelem X2 Pro úspěšně zaútočila na vlajkové lodě a nejen nás v redakci zvládla zaujmout. Nejen vlajkovými loděmi jsou ale firmy živy – v portfoliu je potřeba mít taky dostupnější kousky, které zaujmou širší masy uživatelů. A právě takovým kouskem má být Realme 6 Pro. Jak obstál v naší recenzi?

Design a obsah balení

Jako již tradičně začnu obsahem balení. Kromě samotného zařízení a nezbytné dokumentace zaujme rychlá 30W nabíječka s označením VOOC. Kdo si vzpomene na starší recenzi modelu X2 Pro, tak zbystří– rychlá nabíječka je bezesporu jednou z devíz. Obal byste bohužel hledali marně, potěší alespoň nalepená ochranná fólie přímo z výroby.

Vzhled Realme 6 Pro má své pro a proti. Začnu nejprve s pozitivy – telefon i přes své rozměry (163,8 x 75,8 x 8,9 mm) a hmotnost 202 g vcelku dobře padne do ruky a barevný efekt na zádech, který připomíná blesk či písmeno s, je rozhodně něčím, co zaujme každého kolemjdoucího. Bohužel ale k designu Realme mám více výhrad, než pochval.

Asi největší výhradou je jeho kluzkost. Realme 6 Pro klouže doslova jako ďas – stačilo, abych telefon odložil na povrch, který nebyl dokonale vodorovný, a ihned se vydal na špacír. Několikrát jsem telefon dokonce na poslední chvíli zachraňoval před jistým pádem. Úchop jednou rukou taky nepatří mezi nejjistější. Přitom by celou nepříjemnost vyřešilo silikonové pouzdro v balení.

Realme 6 Pro se na zadní straně sice chlubí skleněnými zády, v kombinaci s plastovým rámečkem ale tato dvojice nepůsobí tak hodnotně, jak by působit mohla. Během testování jsem snad ani jednou neměl pocit, že bych držel kvalitní a poctivý kus hardwaru, ale spíše levný plastový telefon za poloviční cenu.

Dvě drobnější výtky jsou k vystupujícímu modulu fotoaparátu (který vyčuhuje poměrně dost) a nešikovné ergonomii tlačítek. Až příliš často se mi stávalo, že jsem při pokusu odemknout či zamknout telefon rovnou pořídil také snímek obrazovky. Možná je to jen mým úchopem, ale při každodenním používání se mi to stávalo zkrátka až příliš často, než abych to mohl ignorovat.

Funkce a parametry

Co se týče parametrů, tak Realme 6 Pro asi nikoho na zadek neposadí. To ovšem neznamená, že nemá co nabídnout. Obří 6,6″ IPS displej s rozlišením 1080 x 2 400 pixelů a 90 Hz dominuje přední straně. Rámečky nepatří mezi nejtenčí, ale nejedná se o žádnou tragédii, stejně jako průstřel s duálním předním fotoaparátem v levém horním rohu. Jen mě trochu zklamal jas o svítivosti 480 nitů, který měl na denním sluníčku trochu potíže. Byl sice čitelný, ale určitě by to mohlo být ještě o fous lepší.

Hardwarové parametry Realme 6 Pro Systém: Android 10 Rozměry: 163,8 x 75,8 x 8,9 mm , Hmotnost: 202 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 720G, octa-core 2x 2,3 GHz Kryo 465 Gold, 6x 1,8 GHz Kryo 465 Silver RAM: 6/8 GB , Interní paměť: 64/128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,6", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, f/1.8, 26 mm, 1/1.72", 0.8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.3, 13 mm, 1/4.0", 1.12µm, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, 22 mm, 1/5.0", 1.75µm, makro , Přední kamera: 16 Mpx (f/2.1) + 8 Mpx (f/2.2, širokoúhlý), Full HD video, HDR, panorama Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4300 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 720G si z testu AnTuTu odnesl 267 678 bodů, což je vcelku solidní hodnota. Doplňuje ho grafika Adreno 618, 6 nebo 8 GB RAM a 64 či 128 GB vnitřní paměti, s možností rozšíření o microSDXC, pro které je přichystán vlastní slot. Z ostatní výbavy nechybí nic zásadního – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, GPS/GLONASS/BDS, FM rádio, Bluetooth 5.1 s podporou A2DP a Dolby Atmos, NFC či USB-C a 3,5mm jack. Nechybí ani odolnost proti stříkající vodě.

V bočním tlačítku se ještě nachází čtečka otisků prstů. Ta je vcelku rychlá, ale občas měla potíže s rozpoznáním prstu „na první dobrou“. Pokud ale odemykání zkombinujete s rozpoznáváním obličeje, nebude odemknutí takřka žádný problém. Jednotlivě tyto funkce sice nejsou znakem bezproblémovosti a absolutní spolehlivosti, ale dohromady tvoří funkční tandem. Telefonní hovory jsou čisté a jasné a protistrana neměla vůči kvalitě žádné námitky.

Na Realme 6 Pro mě nepříjemně překvapila jedna věc, kterou jsem myslel, že telefonům nikdy vyčítat nebudu – konkrétně slabé vibrace. Svůj telefon používám vždy zásadně bez zvuků jen se zapnutými vibracemi, které mě upozorňují na veškeré události. U Realme 6 Pro jsem se na ně ale nemohl vůbec spolehnout – v kapse jsem je takřka vůbec necítil ani v případě, kdy jsem nějakou notifikaci očekával. Takto se mi povedlo zmeškat i několik důležitých hovorů. Kdyby měl alespoň notifikační diodu či ambientní displej.

Operační systém a nadstavba

Není žádným překvapením, že operační systém je Android ve verzi 10 s nadstavbou Realme UI. Nemůžu si pomoci, ale nadstavba od Realme je mi velmi sympatická. Systém s ní běží plynule bez záseků, nabízí široké možnosti přizpůsobení a je zkrátka radost jí používat. Zároveň netrpí na nepřehlednost nebo předinstalovaný balast – ten je redukován na nezbytnou míru.

Pořád je ale cítit, že systém ještě potřebuje trochu popostrčit kupředu. Například chytrý asistent se od doby mého testování modelu X2 Pro prakticky nikam neposunul a pořád je vcelku neužitečný. Stejně tak mě zarazilo občasné zamrznutí prohlížeče Chrome, který bylo nutno ukončit a spustit znovu. Pořád se ale jedná o drobnosti.

Fotoaparát a záznam videa

Zadní strana nabídne solidní nálož fotoaparátů. Hlavní senzor disponuje 64 Mpx, světelností f/1.8, PDAF a ohniskem 26 mm, teleobjektiv sází na 12 Mpx, světelnost f/2.5, PDAF a ohnisko 54 mm, ultraširoký fotoaparát má 8 Mpx, světelnost f/2.3 a ohnisko 13 mm a poslední makroobjektiv nabídne 2 Mpx, světelnost f/2.4 a ohnisko 22 mm. Nechybí samozřejmě HDR, možnost natáčet až ve 4K při 30 fps, elektronická stabilizace či duální LED blesk. Na přední straně je pak dvojice 12 a 8 Mpx.

Hlavní fotoaparát je na poměry Realme docela zjevení. Fotky jsou sice trošičku přesaturované, nicméně na první pohled jsou jistě líbivé. Mají dostatek detailů, jsou příkladně ostré a HDR nemá tendenci výrazněji ustřelovat a scénu nerealisticky přisvětlovat. V šeru a noci už to taková sláva není, detaily mají tendenci se slévat, vyniknou neostrosti a občas ustřelí vyvážení bílé.

Dvojnásobný teleobjektiv je vítaným přídavkem do sestavy fotoaparátů. Fotky si drží ostrost i dobré barevné podání, šumu je na fotce minimum. Za opravdu hodně dobrých světelných podmínek se dá využít i 5x zoom, který může vyprodukovat dobrý snímek.

Se zhoršujícími se světelnými podmínkami už to není úplně ono a většinou neudržíte ruku natolik v klidu, aby snímek nebyl rozmazaný. Na 5x zoom potom rovnou zapomeňte.

Ultraširokáč nemá stejné vychytávky jako hlavní senzor a teleobjektiv, což se mu za dobrých světelných podmínek daří skrývat. Snímky jsou dobře barevně vyvážené, až na okraje jsou ostré a netrpí přílišným šumem a zkreslením. Jak ale sluníčko zapadne, jde kvalita rapidně dolů a někdy z fotoaparátu vylezou tak zdeformované snímky, že z nich můžete dostat až klaustrofobický pocit.

Makro je čtvrtým foťákem do party, které nahrazuje podle mě zbytečný senzor pro hloubku ostrosti. Makra sice netrpí na nedostatek detailů, ale jsou tak přesaturovaná, že se to bude líbit jen úzké skupině uživatelů. Občas sice automatika z barviček ubere, potom ale mohou vyniknout neostrosti. Jinými slovy, vyloudit povedené makro není zrovna jednoduchý úkol.

Videím znatelně pomáhá elektronická stabilizace, netrpí na agresivní přeostřování a i zvukové podání je vcelku dobré. Na dobrém světle natočíte docela koukatelné video na hlavním, teleobjektivu i širokáči. V noci jsou videa trochu vybledlejší a ne zcela ostrá, ale pro ilustrační účely to bohatě stačí. Jen nepočítejte, že se s takovými videi budete chtít někomu chlubit.

Výdrž baterie

Nebudu chodit dlouho kolem horké kaše – baterie má kapacitu 4 300 mAh, což je velmi solidní hodnota. Běžný pracovní den Realme 6 Pro rozhodně neutahá, počítejte minimálně s 1,5 dnem, případně i dvěma dny šetrnějšího používání. Přehrávání Full HD videa na maximální jas po dobu jedné hodiny skrouhlo baterii o pouhých 5 %.

Předností je ale rychlé nabíjení, které využívá nabíječku VOOC 4.0. Do plných nabijete Realme za necelou hodinu, na polovinu se dostanete za cca 25 minut. Je škoda, že v balení nenajdeme výkonnější 50W nabíječku, ale i tak se jedná o sympatický krok, který snad bude brzy standardem. Škoda, že chybí bezdrátové nabíjení.

Závěrečné hodnocení

Realme 6 Pro je bezesporu dobrým telefonem, který má solidně našlápnuto na bestseller. Kvalitní displej, rychlé nabíjení, dostatečný výkon, vysoká výdrž na baterii nebo solidní softwarová výbava jsou jedny z hlavních taháků. Stejně tak fotoaparát zvládne většinu scén, které na něj naložíte, a nezalekne se ani těch složitějších.

Zamrzí designové přešlapy jako vysoká kluzkost a umístění tlačítek, slabé vibrace, nespolehlivá čtečka otisků prstů, horší čitelnost na přímém sluníčku nebo chybějící notifikační dioda. Ani absenci pokročilejších audio kodeků, bezdrátového nabíjení či zvýšené odolnosti nemůžu hodnotit zrovna kladně.

Vše by zachránila cena, která je bohužel nastavena na 9 990 korun. V těchto vodách loví zákazníky především Xiaomi, které proti Realme nasazuje těžké kalibry jako Mi Note 10 Lite, Mi 9T či Mi 9, své ale řekne i Samsung Galaxy A71 nebo několik starších vlajkových lodí v čele s LG G8s ThinQ. Ostatně cena se taky až nebezpečně blíží i modelu z vlastní stáje X2 Pro, který je jen o necelé 3 000 dražší a mnohem lépe vybavený. Své místo na slunci si tak bude muset Realme 6 Pro tvrdě vybojovat.