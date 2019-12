Telefon s rychlejším nabíjením neseženete: Realme X2 Pro se 4000mAh baterií nabijete do 30 minut

Před letošní vánoční sezónou vstoupila na český trh nová značka – Realme. Zákazníky láká především na nekompromisní hardwarové parametry za velmi sympatickou cenu. Nejvybavenější kousek Realme X2 Pro už pilně testujeme v redakci, ale před finálním verdiktem jsme se rozhodli podělit se s vámi o první dojmy.

Nejrychlejší dobíjení na trhu

Co mě zaujalo na první dobrou, je bezesporu rychlé nabíjení. 50W Super VOOC je něco, co mě donutilo změnit svůj tradiční návyk nabíjení telefonu přes noc. Nabíječka, která nabije 4 000mAh baterii z 0 na 100 % za méně než 30 minut, je zkrátka něco, co mi vyrazilo dech. Telefon se během nabíjení zahříval jen mírně, rozhodně méně, než jsem při této rychlosti nabíjení čekal.

Vyšší obnovovací frekvence by měla být standard

Po zapnutí a prvotním nastavení mě zaujala obnovovací frekvence displeje. Možná se to zdá jako drobnost, ale přechod z 60 Hz na 90 Hz je něco, co si velmi užívám. Animace a přechody jsou plynulejší a už dlouho se mi nestalo, že bych šoupal mezi plochami jen tak pro radost. Čtečka pod displejem je rychlá a spolehlivá – snad se rovněž brzy stane standardem.





Budou čtyři foťáky stačit?

Na zádech mě pochopitelně zaujal fotomodul, ve kterém je rovná čtveřice fotoaparátů. Hlavní senzor doplňují širokoúhlý, teleobjektiv a speciální čočka pro bokeh efekt. Hodnotit po pár fotkách by bylo velmi krátkozraké, nicméně co můžu říct s jistotou, je to, že dobré světelné podmínky budou pro Realme X2 Pro to pravé ořechové. Noční režim se prozatím nejeví jako nejsilnější zbraň.

Decentní nadstavba potěší

V Realme X2 Pro pochopitelně najdeme Android ve verzi 9, ale kromě ní je přítomna také nadstavba ColorOS. S tou nemáme v našich končínách příliš zkušeností, proto se jí budu v recenzi věnovat podrobněji, než jak tomu bývá zvykem. Prozatím mohu říci, že možnosti nastavení jsou adekvátní a vynucení celosystémového tmavého režimu mi dělá radost. Na podrobnější hodnocení si nicméně budete muset počkat do recenze.

Hardwarové parametry Realme X2 Pro Systém: Android 9.0 Rozměry: 161 x 75,7 x 8,7 mm , Hmotnost: 199 gramů Procesor: Qualcomm Snapdragon 855+, octa-core 1x 2,96 GHz Kryo 485, 3x 2,42 GHz Kryo 485, 4x 1,8 GHz Kryo 485 RAM: 6/8/12 GB , Interní paměť: 64/128/256 GB , Pam. karta: Displej: Super AMOLED, 6,5", Full HD+, 1080 × 2400 px Fotoaparát: 64 + 13 + 8 + 2 Mpx, f/1.8 , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.0, Full HD video, HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Máte nějaké dotazy ohledně Realme X2 Pro? Neváhejte se ptát v komentářích :-)