Recenze projektoru Strong Mira-X1: není to jen o skvělém poměru ceny a výkonu

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- Do redakce nám dorazil na test projektor Strong Mira-X1
- Je určen primárně do domácnosti a vyznačuje se skvělým poměrem cena/výkon
- Na našem trhu se prodává za atraktivní cenu 6 990 Kč
Projektory se postupem času vyvinuly z kategorie profesionálních a drahých produktů na vděčné doplňky našich domácností. Cenově jsou již velmi dostupné, doma udělají opravdu skvělou službu a velmi dobře nahradí klasický televizor. Strong Mira-X1 umí například vykouzlit obraz o úhlopříčce až 120 palců, na což u klasického televizoru můžete zapomenout. Co dalšího tento model nabízí?
Obsah balení
Obsah prodejního balení je víceméně standardní a dostanete jen to, co je nezbytně nutné pro okamžité zprovoznění projektoru. Kromě něho samotného se v krabici nachází dálkový ovladač s bateriemi, napájecí kabel a nezbytná literatura v podobě příručky. V tomto směru je vše v pořádku, jen kabel napájení se mi zdál zbytečně krátký a určitě bych uvítal delší – pokud jej používat na místě vzdálenějším od elektrické zásuvky, počítejte s použitím prodlužovacího kabelu.
Pro koho je projektor určený?
- Filmoví a seriáloví nadšenci s omezenějším rozpočtem: Ideální pro lidi, kteří chtějí zážitek z velkého plátna (až 120 palců), ale nechtějí investovat desítky tisíc do prémiovějších projektorů.
- Aktivní uživatelé streamovacích služeb: Díky plnohodnotnému systému Google TV tento model cíli na diváky, kteří chtějí zapnout projektor a ihned sledovat Netflix, HBO Max, Disney+ nebo YouTube bez nutnosti připojovat notebook či externí Chromecast.
- Majitelé menších bytů a „chataři“: Projektor spadá do kategorie s kratší projekční vzdáleností (promítá už od 1 metru), takže se hodí do malých pokojů, ložnic nebo třeba na občasné promítání na chatě.
- Uživatele požadující snadné nastavení: zapomeňte na složité manuální ostření a podkládání projektoru knížkami, i u projektoru s touto cenovkou se vše nastaví samo.
Design a konstrukce
Rozměry Mira-X1 jsou 268 × 223 × 213 mm a hmotnost činí 3,25 kg, což jsou vcelku příjemné hodnoty a projektor je jak kompaktní, tak snadno přenositelný. Výhodou je také kabel bez zdroje, který je integrovaný přímo do těla, a když ho tedy budete muset někam přenést, kabel nebude nijak zásadně překážet, ani zabírat místo navíc. Konstrukce je klasicky plastová, ale je kvalitní a působí bytelně. Nastavení polohy probíhá přes integrovaný stojánek, pomocí kterého naklápíte projektor nahoru a dolů, a funguje v rozsahu 121°.
Co se týče ovládacích prvků, tak na jeho konstrukci se nachází pouze mechanické tlačítko pro zapnutí a vypnutí, které je umístěno ve spodní části stojánku. Na zádech pak najdeme hlavní konektory – USB port, HDMI konektor a 3,5mm jack pro připojení drátových sluchátek. Rozhodně chválím povedený dálkový ovladač, který je kompaktní, velmi dobře podsvícený a používá se jedna radost. Při prvním spuštění ho musíte s projektorem spárovat, což se dělá podržením šipky vlevo a tlačítka Home po dobu 5 sekund.
Uvedení do provozu
Mira-X1 běží na systému Google TV a to znamená velmi jednoduché uvedení do provozu. Po spuštění musíte spárovat ovladač, odsouhlasit nezbytné podmínky používání a projektor vás poté vyzve, ať přes aplikaci Google Home naskenujete zobrazený QR kód. Poté už dokončíte nastavení přes telefon. Pokud se vám to ale nepodaří, jako mně, budete muset projektor připojit k Wi-Fi manuálně a dokončit nastavení skrze ovladač. To ale není vůbec žádný problém a celý proces je i tak otázkou chvilky.
Google TV vám dá vybrat, jaké aplikace chcete při prvním spuštění nainstalovat. Další pak máte možnost stáhnout přes vestavěný obchod a k dispozici je více než 10 000 položek pro streamování videa i hudby, neschází různé přehrávače, včetně populárního VLC, a na projektoru si můžete zahrát i nějakou tu hru. Díky Google TV se zkrátka jedná o plnohodnotné domácí zábavní centrum, které zabaví opravdu celou rodinu.
Obraz
Strong Mira-X1 umožňuje promítání ze vzdálenosti 1 až 4 metry a umí vykouzlit širokoúhlý obraz s úhlopříčkou od 40 do 120 palců (102 až 305 centimetrů). Vzhledem ke své třídě to jsou výborné hodnoty, a co se technologie týče, tak k promítání využívá LCD technologii s LED a jeho maximální svítivost je 500 ANSI lm. To není špatné a projektor je slušně použitelný v jakoukoliv denní dobu, i při standardním světle, ačkoliv mnohem lepší je používat jej v zatemněných prostorách. I tady zkrátka platí, že čím méně světla, tím lepší obraz.
Kontrastní poměr činí 1000:1, obnovovací frekvence je 60 Hz a maximální rozlišení je tradiční Full HD, tedy 1920 × 1080 pixelů. Kvalita obrazu je slušná, ale rozhodně vás z gauče nebo židle nevystřelí. Je to zkrátka takový standard, ale v rámci této cenové hladiny žádné zázraky, jako třeba 4K rozlišení, čekat nelze. Podpora HDR bohužel schází.
Ovládání a nastavení
Testovaný model byl vybaven automatickým ostřením, které funguje velmi dobře a aktivuje se pokaždé, když s ním pohnete a upravíte jeho polohu. Přímo na ovladači se ale nachází tlačítko pro okamžité vyvolání automatického ostření a neschází ani možnost ostřit přes ovladač manuálně. Úpravy obrazu, v ne úplně dobře přeloženém rozhraní pojmenované jako Oprava obrázku, se vyvolají pomocí tlačítka ozubeného kolečka na ovladači. Zde si můžete zvolit Automatické zaostření, Zarovnání obrazovky nebo funkci Zamezení překážkám.
Pokud byste si chtěli s obrazem pohrát ručně, k dispozici je manuální lichoběžníková korekce i manuální úprava vzdálenosti. Nemusíte se bát, že byste obraz při svých pokusech dostali do bodu, kdy už ho nebudete schopni opravit. Nastavení je možné vždy resetovat do původního stavu. V dalším nastavení s označením Obrázek (překlad je vážně špatný) se provádí korekce teploty barev (Standardní, Cool, Teplo a Vlastní) a regulace jasu. Tu najdete pod úsměvným označením Zářivka a k dispozici je škála od 0 do 10.
Projektor dále nabízí čtyři režimy obrazu (Standardní, Živý, Měkký a Vlastní) a disponuje herním režimem. V hlavním menu si dále můžete zvolit režim zvuku, kterých je k dispozici hned pět – Standardní, Zprávy, Hudba, Film a Sport. V sekci Úsporník energie (to není překlep, ale opět lehce kostrbatý překlad) se nastavuje doba, po které projektor vypne při nečinnosti svůj displej. Standardně jsou nastaveny 3 hodiny, což je zbytečně moc a toto nastavení si určitě upravte dle sebe. V tomto menu se přepíná i mezi vstupy, ale samostatné tlačítko vstupů se nachází i na ovladači.
Zatímco v menu máte k dispozici jen vstupy HDMI a GTV (Google TV), když stisknete tlačítko na ovladači (obdélník se šipkou, nachází se úplně v pravém horním rohu), dočkáte se přístupu k USB portu, který z nějakého důvodu v menu schází. Dobrou zprávou je, že USB port není jen servisní a můžete ho použít k přehrávání obsahu, včetně fotografií a hudby. K projektoru máte možnost přes HDMI připojit například počítač a neschází ani bezdrátové sdílení obrazu z mobilního telefonu přes Miracast.
Zvuk příjemně překvapil
Přes Bluetooth lze připojit sluchátka nebo externí zvukovou soustavu a o zvuk přímo do uší nebudou ochuzeni ani majitelé drátové klasiky. Na zádech neschází již zmíněný 3,5mm jack a kvalita zvuku samotných vestavěných reproduktorů mi udělala radost. Projektor je konkrétně osazen soustavou o výkonu 2× 5 W a s technologií Dolby Audio, která nabízí až překvapivě dobré zvukové podání. Samozřejmě nemůžete čekat výkony jako u prémiové audio soustavy, ale na malý domácí projektor za necelých 7 tisíc korun je to více než dobré.
Průměrně velký pokoj reproduktory ozvučí slušně a samozřejmě platí, že čím kvalitnější zvukový zdroj projektoru poskytnete, tím lepší podání bude. Co mě ale už potěšilo méně, byl zvuk, který Mira-X1 vydává při chodu. Není to úplně nejtišší model na trhu a udávaná hlučnost 32 dB tomu odpovídá. Není to samozřejmě úplně špatné, ale v tišším prostředí už by mohl tento projev mírně rušit a hlučnost nelze snížit ani tím, že byste ubrali na jasu promítání. Projev je při jakémkoliv nastavení stejný a ventilátor se točí pořád stejně.
Chladicí systém nasává vzduch na pravé straně šasi a vypouští teplý vzduch vlevo (když se postavíte směrem za projektor), což mějte na paměti a snažte se oblast okolo výstupu teplého vzduchu nijak neblokovat. Je ho poměrně dost a zbytečně byste bránili účinnému chlazení, což samozřejmě není žádoucí.
Hlavní benefity Strong Mira-X1
- Oficiální Google TV (Android 14): Na rozdíl od levné čínské konkurence, která často používá upravený mobilní Android s padajícími aplikacemi, má Mira-X1 licencovaný systém. Aplikace fungují plynule, bezpečně a streamují v plném rozlišení včetně podpory klíčových technologií a kodeků.
- Pokročilá automatická kalibrace: Projektor disponuje automatickým ostřením, automatickou korekcí lichoběžníkového zkreslení a dokonce inteligentním vyhýbáním se překážkám (např. pokud máte na zdi vypínač nebo obraz, projektor obraz sám zmenší a zobrazí o kousek vedle.
- Integrovaný otočný stojan: Příjemná konstrukční vychytávka, která umožňuje projektor naklonit v širokém rozsahu. Můžete tak bez problému promítat klidně i na strop nad vaší postelí (vyzkoušeno) :-)
- Solidní svítivost a rozlišení v dané třídě: Nativní Full HD rozlišení (1920 × 1080 px) v kombinaci se svítivostí 500 ANSI lumenů zajišťuje dostatečně ostrý a jasný obraz za šera či úplné tmy.
- Slušný zvuk s Dolby Audio: Vestavěné stereofonní reproduktory o výkonu 2× 5 W s podporou Dolby Audio poskytují na takto kompaktní zařízení nadstandardní zvukový doprovod.
Závěrečné zhodnocení
Strong Mira-X1 je povedený a příjemný společník do domácnosti, kde poslouží jako výborné zábavní centrum. Umí vykouzlit obraz o úhlopříčce až 120 palců, takže se hodí i k promítání na větší plochy. Dobrou zprávou je, že nemá problém fungovat ani na malém prostoru a rozsah promítání od 1 do 4 metrů rozhodně potěší. Díky tomu je snadné najít ideální vzdálenost vůči vaší stěně prakticky v každé domácnosti, a vůbec nevadí, že nebude mít bílou barvu. Projektor zvládá promítání prakticky na libovolný barevný podklad, zkoušel jsem například i venkovní zatemňovací roletu na zahradní pergole.
Jeho hlavní zbraní je výborný poměr cena/výkon, který se řadí mezi nejlepší na trhu. Strong Mira-X1 se aktuálně prodává za 6 990 Kč a v této cenové kategorii budete lepší kousek hledat jen stěží. Díky operačnímu systému Google TV do něj můžete nainstalovat prakticky jakoukoliv aplikaci, takže zastoupí tradiční televizor a spokojeni budou i uživatelé, kteří sledují například Českou televizi přes klasické vysílání. Aplikace iVysílání v nabídce neschází a funguje poměrně slušně. Stejně tak samozřejmě v nabídce aplikací nechybí populární streamovací platformy jako Netflix, Disney+, OnePlay, HBO Max, Apple TV, Prime video a spousta dalších. Konektivita je standardní a potěšil mě kvalitní zvukový projev.
Reproduktory s technologií Dolby Audio umí produkovat překvapivě kvalitní zvuk, k projektoru je možné připojit sluchátka (drátově i bezdrátově), externí audio soustavu (bezdrátově) a přes HDMI samozřejmě počítač. Neschází ani možnost přehrávání obsahu přímo z USB flash disku a praktické zrcadlení obrazu přímo z telefonu díky technologii Miracast, které jsem si velice oblíbil. Povedlo se i dálkové ovládání, které je příjemně podsvícené a nabízí dedikované tlačítko pro automatické doostření obrazu.
Nedostatků tento projektor, vzhledem k ceně, vlastně ani moc nemá a jedním z těch největších je velmi kostrbatá lokalizace rozhraní. Nikoliv systému Google TV, ten je samozřejmě přeložen standardně, ale rozhraní nastavení samotného projektoru. Překlad některých položek mnohdy vyvolá úsměv na tváři, ačkoliv k tomu, co potřebujete, se nakonec vždy nějak dostanete. Kvalita obrazu je průměrná a odpovídá ceně, ale absence podpory HDR je určitě škoda, ta se dá sehnat i u levnějších modelů. Chlazení je hlučnější a 32 dB bude v tichých místnostech slyšet.
A co konkurence?
V cenové hladině kolem 5 000 až 7 500 Kč svádí Strong Mira-X1 souboj s těmito modely:
- Wanbo Vali 1 / Wanbo X5 Pro: Velmi populární konkurence z ekosystému Xiaomi. Nabízí podobné Full HD rozlišení a chytré funkce. Strong Mira-X1 však získává body navíc za novější verzi systému a podstatně flexibilnější vestavěný kloubový stojan pro promítání v různých úhlech.
- Aurzen Eazze D1G: Tento model také sází na oficiální Google TV a automatické ostření za cenu kolem 5 000 Kč. Strong Mira-X1 má ale navrch v hrubé svítivosti (500 ANSI oproti cca 200 ANSI u Aurzenu), což znamená o něco živější obraz, pokud místnost není stoprocentně zatemněná.
- XGIMI Vibe One Pro: Značkový konkurent s Google TV, který se soustředí na prémiovější softwarové odladění. Pohybuje se v podobné cenové relaci, ovšem papírově nabízí o něco nižší svítivost (306 ANSI lm) než Mira-X1.
Strong Mira-X1
Design a zpracování8.5/10
Kvalita obrazu8.4/10
Možnosti připojení8.6/10
Kvalita zvuku8.7/10
Klady
- skvělý poměr cena/výkon
- povedený ovladač
- kvalitní zvuk
- dobrá konektivita
Zápory
- kostrbatý překlad nastavení
- krátká napájecí šňůra
- absence HDR