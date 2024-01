Recenze Poco C65: bestseller mezi levnými telefony

Poco chce se svým novým modelem C65 ovládnout nižší třídu

Smartphone má velmi kvalitní displej, 50Mpx fotoaparát a atraktivní design

Za cenu začínající na 2 890 Kč jde o bestseller

Cenově dostupné telefony nemají nejlepší pověst. Především v minulosti znamenala nižší cena přinejlepším zoufalé parametry, zpomalený a zasekaný systém a mizerné dílenské zpracování. Tyto doby jsou naštěstí již dávno pryč a moderní smartphony i se slabším hardwarem dokáží udělat pořádnou parádu. Skvělým příkladem je nejnovější Poco C65, které za cenu okolo dvou tisíc dokáže být konkurenceschopný. Ostatně není to tak dávno, kdy se telefony s podobnou výbavou prodávali klidně i za dvojnásobnou cenu. Jak ale obstojí v naší recenzi?

Design a zpracování

Po vizuální stránce nevypadá Poco C65 vůbec špatně. Ano, v hlavní roli je tady sice plast, ale je dobře zpracovaný, nikde nic nevrže a smartphone působí bytelně. Vizuálně se zadní strana odlišuje akorát výrazným obdélníkem v horní části, který je lesklý a kromě vystouplých kruhových fotomodulů s LED bleskem se v něm nachází také velký nápis Poco. Rozměry telefonu jsou 168 × 78 × 8,1 milimetrů a hmotnost se zastavila na 192 gramech. I přes vyšší váhu se drží telefon v ruce poměrně dobře, avšak lidé, co mají menší ruce, by mohli mít problémy.

Co rozhodně zamrzí je na dnešní dobu velmi tlustý rámeček kolem displeje, který nepůsobí zrovna dobrým dojmem. Zklamaly mě také vibrace, které jsou sice silné, ale působí velmi lacině. V balení nenajdete ani ochranné pouzdro, ani nedostanete na displeji nalepenou fólii. Spokojit se musíte jen s 10W adaptérem a nabíjecím kabelem. Poco C65 je k dispozici nejen v černé, ale také modré a fialové barvě. Námi testovaná modrá barevná varianta je velmi elegantní, takže pokud si nepotrpíte na klasiku, určitě se barev bát nemusíte.

Displej a hardwarová výbava

Zobrazovací panel bývá velmi často prvním kamenem úrazu u levných smartphonů. V případě Poco C65 se ale dočkáme překvapení v podobě 6,74″ IPS displeje s rozlišením 720 × 1600 pixelů (jemnost 260 ppi), obnovovací frekvencí 90 Hz, jasem 600 nitů a ochranou Corning Gorilla Glass. Na svou cenovou kategorii je displej až překvapivě dobrý – má věrné barvy, dobré pozorovací úhly a na přímém slunci má mnohem menší problémy, než bych čekal.

O výkon se stará osmijádrový čipset MediaTek Helio G85, který je vyrobený 12nm technologií a nepatří mezi nejnovější výkřik moderních technologií. Sekunduje mu grafika Mali-G52, 6/8 GB RAM a 128/256 GB interní paměti s možností rozšíření o microSD karty až o kapacitě 1 TB. Papírový výkon není nikterak slavný – z benchmarku AnTuTu si Poco C65 odneslo 259 123 bodů. Na náročnější hry a aplikace to rozhodně není a bohužel i při běžném používání narazíte na limity dříve, než by se vám líbilo. Dostatek RAM a interní paměti je ale bezpochyby pozitivní zpráva.

Hardwarové parametry Poco C65 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Mediatek Helio G85, octa-core, 2× 2,0 GHz Cortex-A75 + 6× 1,8 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G52 MC2, RAM: 6/8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 168 × 78 × 8,1 mm, hmotnost: 192 g, zvýšená odolnost: ne Mediatek Helio G85, octa-core, 2× 2,0 GHz Cortex-A75 + 6× 1,8 GHz Cortex-A55,Mali-G52 MC2,6/8 GB,128/256 GB,168 × 78 × 8,1 mm,192 g,ne Displej, konektivita a baterie 6,74", IPS LCD, rozlišení: HD, 720 × 1600 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 28mm, 0.64µm, PDAF, druhý: 2 Mpx, makro, f/2.4, třetí: 0,08 Mpx, pomocný snímač, selfie kamera: 8 Mpx, f/2.0, Full HD video, HDR Cena: 2 890 Kč Kompletní specifikace

Ostatní výbava není vůbec špatná. Nechybí Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, všechny relevantní geolokační systémy, NFC, 3,5mm audio konektor, USB-C, FM rádio či čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku. Ta je velmi rychlá a spolehlivá. Kdyby byly k dispozici také sítě 5. generace, nebylo by si moc na co stěžovat.

Baterie a výdrž

Akumulátor dostal kapacitu 5 000 mAh a podporu 18W nabíjení. Pokud jde o výdrž, jeden den není při běžném používání prakticky žádný problém a pokud se ve svém používání uskromníte, jistě se dostanete minimálně na dva dny provozu. Při náročném používání není problém baterii vybít i rychleji, ale to už se musíte hodně snažit.

Pokud jde o nabíjení, je zde zásadní rozdíl, jestli telefon dobíjíte s dodávaným 10W adaptérem, nebo využijete vlastní alternativu, která nabídne výkon 18 W. Na druhou stranu, jak se můžete přesvědčit z tabulky níže, ani 18W adaptér nabíjení zvlášť neurychlí.

Naměřená rychlost nabíjení 18W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 48 minut 71 minut 119 minut 152 minut

Operační systém

Operačním systémem není nic jiného, než Android 13 s nadstavbou MIUI 14 upravenou speciálně pro smartphony Poco. Ačkoli se výrobce nechlubí délkou softwarové podpory, více jak dva roky bezpečnostních aktualizací bych neočekával. Optimalizace systému by mohla být lepší a pokud jste zvyklí pracovat s telefonem intenzivněji, limity slabšího hardwaru poznáte poměrně rychle. Výjimky nejsou ani pády aplikací, včetně těch přímo od Googlu. Samotné nadstavbě z hlediska funkcí nic zásadního nechybí, avšak nenabízí ani nic navíc, co by vám používání zpříjemnilo nad rámec funkcí z čistého Androidu. Přítomnost řady zbytečných předinstalovaných aplikací ovšem rozhodně nepotěší.

Fotoaparát a záznam videa

Velké fotoaparáty dávají příslib zajímavé výbavy, avšak v praxi jsou oba kruhové fotomoduly zbytečně velké vzhledem k tomu, jakou techniku ukrývají. Zázraky totiž v tomto segmentu nečekejte a i když umí Poco C65 občas příjemně překvapit, většinou výsledné snímky a videa uspokojí především nenáročné zákazníky. Hlavní fotoaparát dostal rozlišení 50 Mpx, clonu f/1.8 a PDAF, přičemž ve druhém fotomodulu se tísní 2Mpx makro kamera s clonou f/2.4 a doprovodný snímač s rozlišením 0,08 Mpx, který je v praxi zcela zbytečný a slouží jen k marketingovým účelům. To se ale ostatně dá říci také o makro objektivu.

Snímky z fotoaparátu jsou veskrze průměrné a mdlé. Ostrost by mohla být v řadě případů lepší, barvy jsou věrné, vyvážení bílé nemá tendenci k výkyvům od reality a dynamický rozsah je přirozený. Samotná fotoaplikace nabízí ve výchozím stavu ještě 2× digitální přiblížení, které ale doporučuji používat opravdu jen v krajních případech s dostatkem světla. V opačném případě velmi rychle poznáte limity fotoaparátu.

Ty se projeví poměrně záhy, hned jak množství světla začne byť jen trochu ubývat. Absence detailů, špatné vyvážení bílé, špatné výsledky v protisvětle a řada neostrostí rozhodně výsledným snímkům nepomáhá. Ty lze použít jen v nejkrajnějších případech, přičemž noční režim vám nikterak zásadně nepomůže. Pokud nemáte alespoň zdroj světla v podobě blízko stojící pouliční lampy, na focení můžete rovnou zapomenout. O 2× digitálním zoomu se ani nemusíme bavit a osobně nechápu, proč jej Poco v nočním režimu nabízí. Výsledky jsou totiž spíše k pláči.

Makro v podobě standardního, a poměrně zbytečného, snímače odvede přesně takovou práci, jakou byste očekávali. Z hlediska marketingu sice tento fotoaparát plní roli skvěle, v praxi se ale dost nadřete, abyste s ním vyfotili alespoň trochu použitelnou fotku, i když máte dost světla. Selfie kamera překvapivě až tak špatná není, nicméně ostatní výrobci se na kvalitu předního fotoaparátu většinou zvlášť nezaměřují, takže dosahovat podobných výsledků jako konkurence není až tak těžké.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Video naráží na limity použitého čipsetu velmi výrazně – na dnešní dobu je maximum v podobě Full HD rozlišení a 30 snímků za sekundu tak akorát pro ostudu. Pokud rádi natáčíte videa, pak vás Poco C65 příliš neuspokojí. Výsledky jsou roztřesené, chybí jim detaily, ostření má tendenci zmatkovat, vyvážení bílé telefon ne vždy trefí a ani nízká kvalita zvuku to příliš nezachraňuje. Za zhoršených světelných podmínek se všechny problémy jen násobí.

Závěrečné hodnocení

Poco C65 rozhodně není špatný telefon, obzvláště s přihlédnutím k jeho ceně. Velmi nenáročným uživatelům může nabídnout solidní zpracování, kvalitní displej s 90Hz obnovovací frekvencí, dostatek paměti, příkladnou výdrž, bezkontaktní placení, spolehlivou čtečku otisků prstů či rychlé 18W nabíjení. Na druhou stranu je zklamáním horší optimalizace s funkčně slabší nadstavbou, chybějící 5G, jen průměrný fotoaparát a mizerné natáčení videa. Vysloveně škoda je absence adaptéru, který podporuje 18W nabíjení, které Poco přeci jen mohlo přibalit.

Smartphone Poco C56 lze pořídit v černé, modré a fialové barevné variantě za cenu 2 890 Kč v případě paměťové verze 6 GB RAM/128 GB interní paměti, případně za 3 490 Kč, pokud si rádi připlatíte za 8 GB RAM a 256 GB interní paměti. I přes své nedostatky jistě bude Poco C65 ve své kategorii trhákem a je zároveň dobrým příslibem do budoucna – pokud jeho následníci budou v tomto trendu pokračovat, dočkáme se brzy velmi kvalitních telefonu z nižší třídy.

Poco C65 7.6 Design a zpracování 8.8/10

















Výkon a optimalizace 6.5/10

















Hardwarová výbava 6.9/10

















Kvalita fotografií a videí 7.5/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Klady kvalitní dílenské zpracování

povedený IPS displej s 90Hz obnovovací frekvencí

štědré paměťové varianty

dobrá výdrž na baterii

spolehlivá čtečka otisků prstů

velmi příznivá cena Zápory horší softwarová optimalizace

absence 5G

průměrný fotoaparát

pouze Full HD záznam videa

10W nabíječka v balení (podpora 18W dobíjení) Koupit Poco C65