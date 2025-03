Recenze Nothing Phone (3a): kybernetický jednorožeč

Nothing šel v mezích Androidu svou cestou a udělal dobře – jak si ho vyzkoušíte, nedokážete zapomenout

Svou osobností se však distancuje od běžných benefitů tohoto systému, což každému nemusí vyhovovat

Cena je atraktivní stejně jako celý telefon, startuje na 9 199 Kč za model (3a) a 11 999 Kč za verzi (3a) Pro

Znáte nějakou osobnost figurující okolo světa Androidu? Tam, kde za Apple mával davům Steve Jobs, zeje u konkurenčního operačního systému velká díra. Možná vás napadne Andy Rubin, ale co o něm víte? Hádám, že stejně málo, jako já. S jednou celebritou bych vás prostřednictvím recenze vybavenějšího Nothing Phone (3a) Pro rád seznámil. Jmenuje se Carl Pei a má schopnost dělat věci jinak. Ne lépe, ne hůř, ale osobitě a zapamatovatelně.

Možná si pamatujete start značky OnePlus. Telefon pro geeky, prodávaný na pozvánkový systém, který zpopularizoval označení flagship killer. Na jeho pozadí figuroval právě byznysový čuch tohoto pána. Po odchodu z OnePlus si založil vlastní značku, jejíž jméno ocení každý slovní hračička: Nothing. A vůbec bych se nebál tohle Nic nominovat na první startovní pozici jako odpověď na iPhony. A ať si třeba Google Pixel na druhé příčce pukne vzteky.

Balení je originální, jako jeho obsah

Svou unikátnost Nothing dávkuje postupně, zlehka, abyste se nepolekali. Krabička proto vypadá úplně obyčejně. Není sice z recyklovaného papíru, ale detailní záběr na fotoaparát telefonu uvnitř nijak zvlášť nápaditě nevypadá. Vysunete zevnitř kartonový box a pomalu si vás začne Carl rozebírat na seanci marketingu a designu.

Škatulka je dost odolná na to, abyste si ji šetřili coby nouzový ochranný kryt, víc vás ale zaujme, že je do ní vtlačen plastický reliéf shodný s vnějším přebalem. Následně otevřete krabičku jako knihu a poprvé na vás mrkne samotný Phone (3a) Pro. Stejně vám to ale nedá a přečtete si prvně nenásilnou pozvánku Welcome to Nothing. Nietzsche by zatleskal, ale značka tím chce jen vysvětlit zákazníkům, jaké myšlenkové pochody za vznikem smartphonu stály. Vcítí se do vašich očekávání, tuší, že jste právě maximálně zvědaví a těšíte se na první zapnutí telefonu.

Pokud dokážete přibrzdit, vylovíte z boxu ještě kabel s USB-C na obou koncích, nějakou tu dokumentaci a jehlu na otevření SIMkového slotu na dvě karty. Nikoli však v podobě vyříznutého plíšku nebo kancelářské sponky, v Nothing jí stylizovali do podoby miniaturizované elektronky, kdybyste snad neplánovali přejít na eSIM, kterou telefon rovněž podporuje. Takovou nápaditost cením!

Sci-fi design pohladí po duši i prstech

Samotný telefon si pak nespletete s žádným jiným, minimálně ve značce. Zepředu ještě vypadá klasicky, černý obdélník s kulatými rohy a selfie průstřelem v polovině displeje krytého pro klid duše základní fólií. Tím veškerá konformita končí.

Už z boku si můžete všimnout jedné klávesy navíc. Nothing ji nazývá Essential Key a je napojená na aplikaci Essential Space, která by měla z AI dělat Opravdu Užitečného Pomocníka. Zatím se však musíme spokojit s tím, že prostřednictvím systémových nastavení ji nemůžete přemapovat na jinou funkci. Klasické vypínací tlačítko, které se nachází hned vedle na pravé straně, už modifikovat dokážete, alespoň ve stejných mantinelech, jako se nastavují rohové zkratky na zamčené obrazovce. Dvojitým stiskem můžete spustit svítilnu, foťák, ale i čtečku QR kódů, video či různé zvukové profily.

Levý bok je pak vyhrazen ovládání hlasitosti. Všechna tato tlačítka jsou hmatem snadno rozlišitelná, liší se celkovou plochou i rozestupy, takže až do svalové paměti zapíšete rozdíl mezi Essential Key a vypínačem, budou vaše prstíky jako doma – ergonomicky je totiž pozice ovládacích prvků přizpůsobena nafouklým rozměrům celého telefonu.

Již zmiňovaná designová exkluzivita se poprvé projeví na bocích Nothing Phonu. Mají semišově hladký povrch a jsou šedé. Ne fádní šedé, ale do hotového myšího kožíšku. Ale působí to tak futuristicky, nadčasově, neobvykle, že vám to utkví v paměti.

Je čas otočit Nothing (3a) Pro na záda! Právě tam doslova září prvky, které si nespletete. Pod skleněným povrchem je znázorněna elektronika uvnitř zařízení. Říkám znázorněna, jelikož vidíte šroubky, plíšky a něco jako tištěné spoje. Pochybuji, že se jedná o něco víc, než imitace, ale efekt se dostaví spolehlivě. Skoro by až člověk hledal, kde má telefon interface, kterým by se dal Nothing připojit rovnou do mozku.

3a Pro ale umí víc, než hezky vypadat. Kruhový fotomodul se nedá přehlédnout už podle tvaru, ale netradiční uspořádání objektivů podtržené stříbrným plíškem okolo jednoho z nich dává vzpomenout na filmy jako Ghost in the Shell nebo Minority Report. Jestli jste minuli oba dva, představte si kyborga. Pak si představte, že na něj koukáte a nevíte, jestli hledíte do hlavně jeho blasteru, nebo kamery. Tak přesně takhle na vás Nothing Phone bude mířit. Tato zaměřovací optika je doplněna tzv. glyphem, vykresleném třemi světelnými oblouky okolo.

Co umí? Svítit. K čemu je to dobré? Na to se názory různí. Zlí jazykové tvrdí, že k ničemu, protože bliknout při přijaté notifikaci je užitečné jako sněhulák v eskymácké vesnici, stroboskop do rytmu hudby po minutě začne nudit, a vnímat nastavenou hlasitost přes sledování průběhu je méně přesné, než skrz ukazatel na displeji. Pokud nejste povahou skeptik, bude vám to stačit. Je to sympatická legrácka, něco navíc, cosi, čeho si všimnete vy i vaše okolí.

A budit zájem je prioritním úkolem Nothing Phonu. Někdy dokonce tak, že nezáleží na tom, zda v dobrém či zlém, ale netradičního mobilu si všimne i vaše okolí – zejména, pokud na ně občas zablikáte. Chvíli jsme si myslel, že glyph má nahradit i klasický LEDkový blesk či svítilnu, ale není tomu tak, naštěstí. Jas sice produkuje intenzivní, ale svítilna září ještě silněji.

Škoda, že pro estetiku trpí praktické atributy. Hodně zabolí IP rating pouze 64. Ta čtyřka na konci totiž symbolizuje, že (3a) Pro snese spršku vody z všemožných směrů, ale ponoření nepřežije. Déšť by tedy Nothing Phone měl přežít, ale jak poznáte, že už vám oblečení nasáklo tolik, že se ze spršky stal bazének? Většinou až když je pozdě.

Na kvalitě zhotovení jinak není co kritizovat. Hliníkový rámeček drží jak z kamene, sklo se ani nehne, a protože telefon ani neklouže, držíte ho pevně jako v kleštích. Nezajede vám do ruky jak když si nasadíte rukavici, ale stejně tak vám z ruky nevypadne masivní šroub s vysoustruženým závitem. Záleží jen na vašich preferencích, jaký kontakt s telefonem chcete mít.

Displej září jak Betelgeuze na obloze

Nothing Phone (3a) Pro povyrostl. Dorovnal aktuální průměr, po diagonále byste proto změřili 6,77″. Výrobce trošku zmenšil rádius v rozích, takže využitelné plochy je o trošku více. Zdaleka není Nothing tak hranatý, jako Galaxy S23 Ultra, ani rámečky nejsou nejtenčí, ale mějte na paměti, že (3a) není vlajkovka.

Proto zní rozumně i rozlišení 2392 × 1080 pixelů při výsledné jemnosti 387 ppi. Nerad komentuji maximální udávaný jas, když si ho nemohu ověřit, ale Nothing se chlubí až 2160 nity v peaku, 1300 nity venku a 800 nity v běžném provozu. Je to hodně, nebo málo?

Za mě tak akorát.Čitelnost AMOLED obrazovky na venkovním světle je dostatečná, v noci oceníte, že redukovaný jas znamená opravdu potemnělý obraz. Maximální jas umí pořádně zářit, ale pokud doufáte, že většinu času si vystačíte s 20 % maxima, nebudu souhlasit. Nechat automatiku na polovičním výkonu se dlouhodobě ukázalo jako nejlepší kompromis. Ona ta Betelgeuze na noční obloze taky není na medailových pozicích, co se jasu týče.

Displej je, kromě už zmiňované folie, krytý materiálem, kterému Nothing říká Panda Glass. Netroufám si srovnávat se slavnější Gorillou nebo Dragontrailem – pořád platí, že kombinace smůly a gravitace končí fatálně a žádné vyvýšení ochranu displeje nezvyšuje.

Vydat telefon pouze se základní 60MHz frekvencí by bylo trestné a Nothing nechtěl riskovat ani soudní řízení. Phone (3a) Pro proto umí kmitat 120× za sekundu. A když už jsme u těch frekvencí, 480× za sekundu zjistí, kde se ho dotýkáte, a po přepnutí do herního módu se na polohu vašich prstů zeptá frekvencí dokonce 1000 Hz.

I otisky umí snímat, ovšem jen za použití optické čtečky. Odemyká telefon spolehlivě, snad jen kdyby se posunula o centimetr vzhůru, palec by se pro ni nemusel tak natahovat. Můžete si naštěstí pomoci i odemykáním pomocí tváře a ani nesáhnout na vypínač. Operační systém umožňuje jak probuzení poklepáním, tak zvednutím. Rozsvítit obrazovku však může i příchozí oznámení. Všímáte si, jak se to doplňuje? Začne na vás blikat glyph, vy zvednete telefon, ten koukne na vás, a rovnou telefon používáte. Nebo taky ne, pokud z Always on displeje zjistíte, že upozornění nestojí za reakci.

Dva dny diety na jedno nabití

Gramy navíc na stylové telefony nepatří. A dieta se nejčastěji projevuje právě na baterce. Vizuálu se ublížit nesmí, výstup z foťáku intuitivně pozná i netrénované oko, takže zbývá výkon a výdrž. Výkon se dá lépe měřit, výdrž se ale dá vždycky zachránit obligátním „vydrží celý pracovní den“ a za otázky, kolik hodin odpracujete, se vyvádí z konferenčního sálu.

Oceňuju proto, že se Nothing Phone nechtěl zalíbit a raději šetřil na procesoru místo baterky. Telefon proto pohání 5 000mAh akumulátor, který ho dokáže s trochou snahy udržet i dva dny v provozu, a abyste přežili den jediný, nebude třeba se ani omezovat.

Mimochodem, manažery Samsungu by mohlo (a mělo) inspirovat, že i v ceně vyšší střední třídy existuje nabíjení výkonem 50 Wattů. Na fanfáry a ohňostroj to není, zejména když Nothing (2a) Plus nebyl rychlejší a ne z každá nabíječka dokáže dodávat maximální výkon. Ale i kdybyste vyhráli závod s Michaelem Schummacherem na odrážedlech, pořád mají kolečka a pořád jste trumfli legendu. I když mimo její hlavní disciplínu.

Nabíjení posílá energii jen po drátě. Možná je to škoda, ale nedokážu si ani představit, jak bych zařízení položil na nabíječku s jeho obrovským vyčnívajícím fotomodulem. Není to první případ, kdy Nothing trpí pro krásu.

Naměřená rychlost nabíjení 50W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 12 minut 19 minut 32 minut 56 minut

K péči o životnost baterky se Android v telefonu staví konformně. Lze omezit maximální úroveň nabití, lze snížit spotřebu při detekovaném spánku nebo ručně aktivovaným šetřičem, dokážete přiškrtit aplikace, které spouštíte jen výjimečně, ale to jsou veškerá kouzla, které se Nothing Phone (3a) Pro naučil. Jeho cílovka myslím víc potřebovat nebude.

Procesor maká a ani se nezapotí

Při ceně 12 tisíc musíte čekat ústupky a asi tušíte, ve které kapitole na ně dojde. Je to trošku past na nezkušené. Použitý Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 je podle názvu jen o stupínek pod nejvýkonnějšími osmičkami, dokonce používá i stejnou, 4nm litografii.

Hardwarové parametry Nothing Phone (3a) Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, octa-core, 1× 2,5 GHz Cortex-A720 + 3× 2,4 GHz Cortex-A720 + 4× 1,8 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 710, RAM: 12 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,52 × 77,50 × 8,39 mm, hmotnost: 211 g, zvýšená odolnost: IP64 Displej, konektivita a baterie 6,77", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2392 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.88, 1/1.56", PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.55, 1/1.95", PDAF, 3× optický zoom, třetí: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, selfie kamera: 50 Mpx, f/2.2, 1/2.76", Full HD video, HDR Kompletní specifikace

Kombinuje tři clustery: jednojádrový blok spoléhá na Kryo Prime Cortex-A720 na 2,5 GHz, trojice jader Kryo Gold Cortex-A720 pracuje na frekvenci 2,4 GHz a zbylá čtyři jádra Kryo Silver Cortex-A520 naměří 1,8 GHz. Zezadu je strká grafika Adreno 810 a podle výsledků benchmarků by mohl laik získat dojem, že je telefon neskonale líný. Vždyť vlajkové lodě dosahují třikrát vyšší skóre!

Hardwarové parametry Nothing Phone (3a) Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, octa-core, 1× 2,5 GHz Cortex-A720 + 3× 2,4 GHz Cortex-A720 + 4× 1,8 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 710, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,52 × 77,50 × 8,35 mm, hmotnost: 201 g, zvýšená odolnost: IP64 Displej, konektivita a baterie 6,77", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2392 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.88, 1/1.57", PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.0, 1/2.74", PDAF, 2× optický zoom, třetí: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.2, 1/3.44", Full HD video, HDR Cena: 6 290 Kč Kompletní specifikace

Nedejte na ně, telefon frčí naprosto plynule, hrát se na něm taky dá. Zátěžové testy jsou u tohodle krasavce vůbec trochu zavádějící. Ve 3DMarku ukazoval Nothing Phone (3a) Pro stabilitu 99,5 % a ani v CPU Throttling testu nedošlo prakticky k žádnému poklesu. Dokonce ani teplota během zátěžových testů nerostla vysoko, jak bych čekal. Vyšplhala zvolna na 42 °C a nikam dál nespěchala. Už jsem si myslel, že je Snapdragon uvázaný na teplotním vodítku, nebo že imitace chladiče pod zadním sklem není jen na oko, ale zapnul jsem ještě kapesní topení neboli aplikaci Generic Battery Drainer. S její pomocí jsem dokázal Nothing smažit na 47 °C, které se koncentrovaly nad fotoaparát, tedy do míst, se kterými přijdou prsty do kontaktu leda při hraní naležato.

V kontextu reálného vnímání rychlosti proto dává perfektní smysl použít RAM o kapacitě 12 GB a vlastně se divím, že se páruje jen s 256GB prostorem pro dokumenty a soubory. Rozšíření o 2 až 8 GB virtuální RAM tak ani není třeba. Jednodušší Nothing Phone (3a) pak seženete v kombinacích 12+256 GB, nebo 8+128 GB.

Nic není víc, než Nothing OS

Software v telefonu je jedním z hlavních důvodů, proč byste si měli Nothing Phone zapamatovat. Schválně používám kondicionál, protože v jeho přidané hodnotě se můj názor bude rozcházet s tím, co si myslí Carl Pei. Přesto mu musím dát za pravdu, on dobře věděl, co dělá. Jak je to možné, když to zní tak paradoxně?

V jádru je Nothing OS 3.1 víceméně čistý Android 15 se slíbenou podporou na tři roky systémových updatů a 6 let bezpečnostních záplat. Používá typické tečkované písmo, kde je to aspoň trochu možné, unikátní styl používají i často ukazované widgety a jim blízký layout rychlých nastavení. První dojmy praští do očí, cítíte, že váš nový telefon je jiný, osobitý a podléháte iluzi, že funkcí má Nothing víc, než jiný Android.

Namlsáte se, hledáte v Nastavení další možnosti, a přesvědčíte se, že jich ve skutečnosti není mnoho. Nastavení glyphů je jedním z největších rozšíření, zbytek už obsahuje drobnosti jako využití gest pro ovládání systému a přemapování kláves, jednoduchý herní režim a AI generátor tapet. V experimentálních funkcích pak objevíte podporu pro AirPods, možnost vnutit glyphy aplikacím třetích stran a systémový font Dot Matrix použít i v menu Nastavení.

Je toho málo a integrace se zbytkem světa kulhá. Zároveň si myslím, že to tak Nothing chtělo. Je libo příklady? Glyphy umí indikovat průběh nějaké operace. Aktivací podpory pro aplikace třetích stran podporuje Google Kalendář, Uber a Zomato. Takže prakticky nic. Widgety zase působí svěže, ale jakmile nechcete používat systémové nástroje, uhlazený styl zmizí jak úplatky v kapse Miloslava Ludvíka. Klonování aplikací se může hodit, ale častěji využívaný multitasking stojí za pendrek. Gestem či z přepínače aplikací můžete do vyskakovacího okna dostat jedinou aplikaci, ale žádnou boční lištu Nothing OS nezná.

Celý operační systém stojí na myšlence: „Takhle je to správně, nic nevymýšlej.“ Proto všechny ukázky grafiky systému působí uhlazeně a konzistentně, ale je to jen malý výběh obehnaný vysokou zdí, ze kterého se těžko uniká – jakmile si chcete udělat něco po svém, musíte si rozhraní překopat prakticky od nuly, protože podobný styl většina aplikací třetích stran neuznává.

Navíc na několika místech systému svítí, že se jedná o beta verzi. Možná se dostáváme do stavu podobnému počítačovým hrám, které leckdy vychází v nedodělaném stavu a hned po vydání se musí patchovat. Nejvíc je to vidět u aplikace Essential Space. Měl by to být váš denní kamarád a rádce, který díky umělé inteligenci vetkne vašemu chaotickému životu řád. Musí být důležitý, když mu Nothing přidělil vlastní tlačítko, ne?

Myšlenka u zrodu byla velmi odvážná a ambiciózní a možná jen moje skepse v tom nevidí patřičný užitek. Essential Space měl po podržení klávesy nahrát kus vašeho života. Natočil by video, pořídil screenshot, vnímal mluvenou řeč a z toho, co se dozvěděl, by digitální záznam zařadil a uspořádal v čase a tématu. Cílem je, abyste si dokázali propojit hlasové poznámky do logických okruhů, aby jeden screenshot neutonul v balastem zaplněné galerii a abyste dokázali zapisovat i plnit úkoly tehdy, kdy vás napadnou.

Zkusil jsem proto jednoduchý scénář. Začal jsem česky a telefonu sdělil, co právě fotím. Mou větu Essential Space detekoval coby turečtinu. Ok, jako správného kosmopolitního Pražáka mě něco takového nemůže rozhodit! Přešel jsem do angličtiny a Nothing Phonu jsem oznámil, že poslouchám Bad Omens, jen abych ho uvedl do problematiky. V dalším vstupu jsem se zeptal, co že mi to hraje z reproduktorů? Telefon mi doporučil, že na něco takového je dobrá aplikace Shazam.

Ve třetím vstupu jsem požádal o doporučení kapel produkujících podobnou hudbu. Co na to Nothing? Odpověděl v duchu nomen omen a zeptal se, čemu by hledaná hudba měla být podobná. Mám neblahý dojem, že podobně konstruktivní dialogy vedu se svou babičkou postiženou stařeckou demencí. Až na to, že babička za svůj stav nemůže, Nothing ano, a že babička reaguje hned, zatímco Essential Space odesílá soubory na analýzu do cloudu.

Fotoaparát: poprvé s teleobjektivem

U většiny smartphonů, které vypadaly na papíře lákavě a cenovka je doporučovala i do masového prodeje, byste našli nějaký zádrhel. Admirál Ackbar by se zase hlásil o slovo, já bych klidně řekl že na takových nabídkách něco smrdí. Zejména když Nothing zatím nikdy ve focení nenabyl reputace talentovaného nováčka.

U modelu (3a) Pro se snaží zejména tím, že přidává ke stávající dvojici objektivů i periskopový teleobjektiv. Výsledná sestava se proto skládá z hlavního objektivu, který kouká v úhlu 84,5° a světelnosti f/1.88, aby zachytil obrázky v rozlišení 50 MPx. Disponuje optickou i elektronickou stabilizací a telefon ho používá i pro dvojnásobný zoom. Mimochodem, přestože v tabulce vypadá, že se jedná o stejnou sestavu, jako u modelu 3a, není tomu tak. (3a) Pro má senzor veliký 1/56″, zatímco (3a) jen 1/57″. Ultraširoký objektiv pak pojme 120° záběr. Jeho fotky mají maximální rozlišení 8 MPx a světelnost klesla na f/2.2.

Ukázka zoomu

Teleobjektiv používá vysoké rozlišení 50 MPx, světelnost ale neohromí: f/2.2. Nezmizela však optická stabilizace, takže si Nothing Phone troufá i na vysoký stupeň přiblížení, přičemž k jeho úrovni zobrazuje přepočet na ohniskovou vzdálenost tak, jak ji znáte z klasického fotoaparátu. Neobejde se ale bez digitální magie, protože opticky si dokáže objekt přitáhnout jen s trojnásobným zvětšením. 6× zoom vytáhne ještě ze senzoru, ale maximální 60× ultra zoom už jde čistě na vrub dopočtům. Reálně se dá používat zoom zhruba desetinásobný, šponovat možnosti telefonu dál je plýtváním pamětí.

Ukázky z hlavního fotoaparátu

Co se týče kvality snímků, Nothing vsadil na líbivost, která opět ladí k celkovému smyslu telefonu. Výrobce tuší, že na špici jeho výkony stačit nebudou, aspoň tedy produkuje materiál tak, aby se divák bavil. Na denní snímky se dobře kouká, vyloženě nepoužitelnou fotku snad Nothing ani nevytvořil, občas bych si ale dokázal představit nižší kontrast. S HDR by mělo být možné vyfotit scénu tak, aby ani stíny ani světla nešly do extrémů.

Postprodukce je ještě výraznější na nočních snímcích. Foťák sice zvládne prosvítit temná zákoutí, ale dostává se tím sám do pasti, protože fotografie nepůsobí realisticky. Bije do očí, jak se je kamera pokusila scénu rozjasnit, zejména pokud musí automatika střídat objektivy – pak se projeví i rozdíly ve světelnosti.

Ukázky nočních fotek z hlavního objektivu

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Nahrávání videa umí Nothing Phone (3a) Pro samozřejmě taktéž, ale vyšší rozlišení než 4K při 30 snímcích za sekundu z něj nevytáhnete. Vzhledem k ceně bych to nebral jako zásadní nedostatek, Full HD při 60 fps považuji za dostatečný kompromis mezi kvalitou a objemem. Na druhou stranu, konkurence ve stejné cenové skupině už často 4K při 60 fps nabízí. U slowmotion videa bych však čekal větší svobodu, než Full HD video při 120 fps.

Stejně tak 50MPx rozlišení selfie fotek nikterak neurazí, ale působí chaoticky, že si můžete na objekt zájmu posvítit glyphem, ale retušování lze jen vypnout či zapnout. Ale co se divím, Nothing razí jednoduchost a hromady filtrů z vás hvězdičku Instagramu stejně neudělají.

Závěrečné hodnocení

Nothing Phone (3a) Pro je zajímavý samorost. Pokud považujete operační systém Android za symbol pragmatického vývoje chytrých telefonů, nikdy si k sobě vztah nenajdete. Budete ho pokládat za mobil, který zaprodal všechny ty užitečné funkce za pozlátko a velkopanské manýry. Z opačného hlediska ale Nothing vytvořil něco, co sice staví na starém známém Androidu, ale vynechal z něj všechny ty obtěžující věci, které nerdi probírají na diskuzních fórech.

Je to telefon, o kterém můžete říci, že byl osekán na minimum, stejně jako že se myslelo na každičký detail. Zní to divně, ale charisma, respektive osobnost tohoto zařízení je primárním důvodem, proč si ho pořídit. Dáte všem okolo najevo, že se nebojíte změny, že neuvažujete konvenčně, že se nechcete nechat vtěsnat do škatulek A a B, když si můžete vytvořit vlastní kategorii C. Možná nebudete s výsledkem na 100 % spokojeni, ale na své rozhodnutí budete patřičně hrdí.

Vůbec bych se ale nedivil, kdyby Nothing Phone zaparkoval i v kapsách obyčejných lidí. Těch, co zajdou do krámu, řeknou svůj rozpočet a chtějí za něj maximální protislužbu. Takoví si zjistí, že za Samsung se připlácí, že Google s Pixely nedává moc na výběr, že na iPhone by si zvykali těžko a na čínské omalovánky nemají náladu.

Takovým nabídne Nothing svou extravagantní podobu, aby utkvěl v paměti. Pak ukáže tradiční Android, aby zákazník nedostal strach z neznámého, a je hotov. Za 12 tisíc mi to zní jako fajn možnost, zvlášť když k předobjednávkám do 18. března dostanou zákazníci zdarma hodinky CMF Watch Pro Ash Grey k základnímu modelu a bezdrátová sluchátka Nothing Ear k modelu Pro.

Zatímco vybavenější a mnou testovaný Nothing Phone (3a) Pro vyjde na 11 999 Kč včetně DPH. Základní Nothing Phone (3a) ve verzi s 8 GB RAM a 128GB úložištěm vyjde na 9 199 Kč, varianta s 12 GB RAM a 256GB 10 399 Kč.

Nothing Phone (3a) Pro 8.4 Design a zpracování 9.2/10

















Výkon a optimalizace 8.3/10

















Hardwarová výbava 7.4/10

















Fotografie a video 8.2/10

















Výdrž baterie 8.7/10

















Klady Originální design

Dobrý poměr cena & výkon

Estetika Nothing OS

Nízké zahřívání procesoru

Světelný glyph Zápory absence 4K videa při 60 fps

Některá omezení Nothing OS

Essential Key nelze přemapovat

AI asistent

pouze stupeň krytí IP64 Koupit Nothing Phone (3a) Pro