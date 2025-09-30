Recenze meteorologické stanice Netatmo Weather Station V2: najdete alespoň tři rozdíly?

- Netatmo toto léto na trh uvedlo novou generaci chytré meteostanice s označením V2
- I když jde stále o skvělé zařízení, pro současné zákazníky, kteří doma mají první generaci, působí jako výsměch
- Vše totiž zůstalo prakticky při starém, přibylo jen několik nových metrik, které ale stanice fyzicky vůbec neměří
První generace domácí meteostanice od Netatma spatřila světlo světa v roce 2012, tedy téměř třináct let nazpět. Když jsme ji před lety u nás na webu testovali, nešetřili jsme slova chvály. A teď tu máme rok 2025 a druhou generaci meteostanice. Jenomže, po hardwarové stránce jde o zcela identická zařízení.
Jinými slovy, v Netatmu prostě jen vzali původní produkt, změnili barvu a začali jej nabízet coby druhou generaci. Jasně, je fajn, že cena této „novinky“ je o necelých 350 Kč nižší, ale pořád mi to přijde tak trochu málo. Netatmo v marketingových materiálech sice láká na měření koncentrace pylů a UV záření, nicméně i tady je jedno velké „ale“.
Tyto hodnoty totiž samotná stanice ani žádný hardware v ní neměří. Netatmo je získává od externích poskytovatelů (například The Weather Company) a jde tedy pouze o softwarovou záležitost. Nicméně v rámci aplikace je toto měření dostupné jen pro majitele druhé generace. Majitelé té první mají smůlu. Weather Station Original je v prodeji za cenu 4 590 Kč. Za cenu 4 890 Kč trochu nelogicky zůstává v prodeji i první generace, i když si ji asi stejně nikdo nekoupí.
Obsah balení a design
Balení meteostanice nepřekvapí ničím neobvyklým – najdeme v něm dva moduly (hlavní interiérový a venkovní), návod k použití, napájecí adaptér s microUSB! konektorem a drobné příslušenství pro případné uchycení na stěnu.
V balení dále nechybějí dvě AAA baterie pro venkovní modul. U první generace jsem používal dobíjecí baterie, které jsem do nabíječky dával zhruba jednou za 14 měsíců. V případě potřeby si můžete dokoupit další tři vnitřní moduly, které lze rozmístit do místností. Více, než tři vnitřní moduly + jednu venkovní ale k jedné hlavní jednotce připojit nelze.
Design je zcela shodný jako u první generace meteostanice. Skutečně jde jen o „přestříkanou“ první generaci, díky čemuž vznikly dvě nové barevné varianty – písková Sand a pastelově zelená Mint. I když je hodnocení barvy ryze subjektivní, mnohem hezčí mi přijde původní stříbrná barva.
Mobilní aplikace a měření dat
Samotná mobilní aplikace je srozumitelná a uživatelsky příjemná – na úvodní obrazovce vidíte aktuální teplotu, kvalitu vzduchu, vlhkost i tlak. Novinkou jsou údaje o pylech (stromy, trávy a byliny), což ocení zejména alergii. Úroveň je klasifikována na pětistupňové škále: žádná, nízká, střední, vysoká a velmi vysoká. Pro každý druh pylu máte k dispozici i třídenní předpověď, která umožní předvídat špičky výskytu a přizpůsobit tomu jejich aktivity. Taková předpověď může pomoci alergikům například plánovat výlety a zároveň minimalizovat zdravotní rizika.
Samostatnou záložku má UV index. V případě, že máte dokoupené příslušenství v podobě stanice pro měření větru a srážek, uvidíte zde i tyto hodnoty. Každý z údajů můžete dále rozkliknout. Nicméně jak jsem nakousl v úvodu, je obrovská škoda, že pyl a UV záření stanice nijak neměří, ale pouze využívá dostupných dat od jiných poskytovatelů.
Právě tyto dva faktory jsou pro řadu lidí omezující především v jarních a letních měsících. UV index a vystavení slunečnímu záření se zobrazují na stupnici od 0 do 11+, slovně pak žádné, nízké, střední, vysoké, velmi vysoké a extrémní. Když UV index dosáhne vysoké úrovně, aplikace vás upozorní. Uživatel díky tomu získá informace o rizicích slunečního záření, zejména v létě nebo u osob s citlivou pokožkou, přičemž uživatelé také získají prognózu UV indexu na následujících 24 hodin.
Pokud jde o přesnost měření, externí senzory pracují spolehlivě. Při srovnání s daty z ČHMÚ se výsledky nijak výrazně nelišily. S rostoucím časovým odstupem samozřejmě přesnost klesá, ale přesto jsem se na Netatmo předpověď spoléhal více než na jiné zdroje.
Je fajn, že Netatmo sleduje nejen venkovní, ale i vnitřní podmínky. Přehledná barevná signalizace indikuje stav prostředí – zelená znamená optimální hodnoty, oranžová už varuje a červená ukazuje na problém. Pro kontrolu barvy nemusíte ani otevírat aplikaci – stačí se dotknout horní části meteohubu a LED indikátor v podobě proužku se podle stavu rozsvítí.
V rámci vnitřního prostředí měří přístroj především hladinu CO₂, jehož nadměrná koncentrace může negativně ovlivnit naši pohodu. Řešením je prosté větrání. Dále sleduje i teplotu a hladinu hluku. Pokud chcete detailnější analýzu domácího prostředí, je třeba dokoupit rozšiřující modul, který jsme ale v tomto testu neměli k dispozici.
Po otočení telefonu na šířku aplikace zobrazí detailní grafy a statistiky, které potěší každého fanouška meteorologie. Pro běžné uživatele mohou být možná až příliš podrobné, ale nijak nevadí – jsou přístupné jen tehdy, když je opravdu potřebujete.
Co všechno meteostanice měří?
- Teplota (vnitřní modul), rozsah: ~ 0 °C až 50 °C, přesnost ± 0,3 °C
- Relativní vlhkost (vnitřní modul), rozsah: 0 % – 100 %, přesnost ± 3 %
- Koncentrace CO₂ + celková kvalita vzduchu (vnitřní modul), rozsah: 0 až ~ 5 000 ppm, přesnost ± 50 ppm. Stanice zašle upozornění, když překročí 1 000 ppm a 2 000 ppm
- Hladina hluku & zvuk (akustický komfort, vnitřní modul), rozsah: ~ 35 dB až 120 dB, v pětiminutových intervalech měří průměrné úrovně hluku
- Atmosférický tlak (venkovní modul), rozsah: cca 260 až 1 160 mbar
- Teplota venkovní (vnější modul), rozsah: cca –40 °C až +65 °C, přesnost ± 0,3 °C
- Relativní vlhkost venkovní, rozsah: 0 % – 100 %
- Index pocitové a vnímané teploty, Netatmo v aplikaci vypočítává míru, jak člověk vnímá teplotu za započtení vlhkosti a větru (v dané oblasti)
- Pylové hladiny & UV, expozice slunečnímu záření – tyto hodnoty stanice fyzicky neměří, ale data získává od externích poskytovatelů
Pokud nechcete používat mobilní aplikaci, máte k dispozici také přehledné webové rozhraní. Kromě meteostanice můžete skrze něj spravovat i další zařízení Netatmo – například termostat nebo bezpečnostní prvky.
Zapojení do celosvětové sítě meteostanic
Velice zajímavou funkcí je globální mapa počasí. Netatmo se chlubí nejhustší sítí meteostanic na světě – a při pohledu na mapu není těžké tomu uvěřit. Prakticky nenajdete místo, kde by žili lidé a zároveň se tam nenacházela alespoň jedna stanice s logem Netatmo. Pokud nechcete, údaje samozřejmě veřejně sdílet nemusíte. Ale je fajn vidět, kolik lidí ve vašem okolí stanici od Netatma také používá. Zejména ve městech je koncentrace poměrně silná.
Závěrečné hodnocení
Hodnocení produktu rozdělím do dvou částí Ta první je určena majitelům současné generace, kteří si určitě položí otázku, zda má smysl upgrade? Nemá, absolutně vůbec. Pylové hodnoty a UV index získáte prakticky v libovolné aplikaci pro sledování počasí a je skoro ostuda, že tato data Netatmo uživatelům první generace v mobilní aplikaci nechce zobrazit. Všichni chápeme proč, ale tenhle přístup doposud loajální zákazníky Netatma, kteří často doma mají i další jejich produkty, třeba kamery, akorát naštve.
Z pohledu nového zákazníka, který hledá prověřenou a funkční meteostanici, jde samozřejmě stále o velmi dobrý a kvalitní produkt. Sice s minimem inovací oproti první generaci, která je tu s námi už téměř 13 let, ale alespoň s nižší cenou. Jen ten microUSB konektor si v roce 2025 inženýři z Francie mohli odpustit.