Recenze Huawei Watch Fit: fitness náramek na steroidech

Huawei nepatří v segmentu nositelné elektroniky mezi žádné nováčky. Jeho náramky Huawei Band patří mezi ty lepší, stejně tak dokáže zaujmout svými chytrými hodinkami. Letmým pohledem ale můžeme spatřit poměrně velkou cenovou propast právě mezi fitness náramky a hodinkami. Tu se Huawei rozhodl zaplnit produktem Watch Fit, který se tváří jako chytré hodinky, ale má blízko i k náramkům.

Design a provedení

Huawei v případě Watch Fit vsadil na obdélníkový displej, který je mírně zakřiven a není až tak velký, jak by se na první pohled mohlo zdát – má kolem sebe poměrně tlusté rámečky. Osazen je v plastovém těle, které se tváří jako kov, nicméně působí luxusním dojmem, o což tady šlo především. Spodní strana je poté přiznaně plastová a ukrývá senzor srdečního tepu a nabíjecí piny.

Ačkoli se většina recenzentů přiklání k tomu, že Watch Fit se podobají Apple Watch, já spíš viděl inspiraci u Samsung Gear Fit 2. Vzhledem k tomu, že korejský gigant tuto řadu již dále nerozvíjí, může se jednat o zajímavou alternativu. Silikonové řemínky jsou vyměnitelné, nikoli však snadno – na první pohled to sice vypadá, že stačí jen zmáčknout tlačítko a řemínek sejmout, nicméně bude vás to stát čas a nervy.

Na ruce Watch Fit působí velmi dobře a za celou dobu používání jsem neměl sebemenší problémy. Hodinky jsem nosil prakticky celodenně, s výjimkou sprchování a nabíjení. Díky příjemným rozměrům a nízké váze mi hodinky nikterak nepřekážely a elegantní design často vzbudil obdiv okolí.

Parametry a funkce

V hlavní roli zde najdeme AMOLED displej o velikosti 1,64″ a rozlišení 456 x 280 pixelů. Maximální jas na přímé sluníčko v pohodě stačí a jemnost je dostatečná, takže rastr pozorovat nebudete. Zkrátka se jedná o řemeslně povedený displej, který by měl být standardem v každé nositelné elektronice. Díky AMOLEDu je přítomna také funkce Always-on, která je užitečná, ale má značný vliv na výdrž baterie.

O spojení s telefonem se stará Bluetooth 5.0, nechybí ani odolnost 5 BAR, takže hodinky můžete vzít také na bazén. Překvapením je přítomnost GPS, kterou bych v takto levném zařízení nečekal. S nalezením polohy nebyly velké problémy, i ve městě mě dokázaly hodinky lokalizovat během chviličky.

Zajímavostí je 4GB vnitřní paměť. Jako zajímavost jsem ji označil proto, neboť do hodinek nelze nahrát hudbu, nemůžete je spárovat se sluchátky a ani se na jejich těle nenachází mikrofon a reproduktor. Na to, že byste nechali telefon doma pro poslech hudby při cvičení či že byste vyřídili hovory rychle ze zápěstí, tedy můžete zapomenout.

Výdrž baterie a nabíjení

Hodinky a fitness náramky z dílny Huawei se pyšní poměrně dobrou výdrží, což je jedna z jejich největších předností. V případě Huawei Watch Fit jsem na rozpacích – oficiální výdrž na jedno nabití čítá 10 dní, výraznější používání pak zkrátí výdrž na 7 dní a při aktivní GPS se dostanete na 12 hodin.

Marketingová čísla jsou jedna věc, realita je často trochu odlišná. V případě Huawei Watch Fit jsem se při normálním používání bez always-on displeje dostal na zhruba 8 dní výdrže, což není špatná hodnota.

V případě aktivního používání, tedy občas nějaké to cvičení, neustále zapnutý always-on displej a neustálé přijímání notifikací jsem se dostal na hodnotu 5 dní. Výhodou je ale nabíjení – do plného stavu jsem se dostal za zhruba 50 minut.

Operační systém

Stejně jako ve velkých hodinkách, také ve Watch Fit se nachází uzavřený operační systém LiteOS. Vzhledem k tomu, že změn oproti dříve vydaným modelům je pomálu, bylo by zbytečné znovu vypisovat všechny přednosti a zápory právě této platformy. Při používání Watch Fit mě překvapilo, že optimalizace není zrovna příkladná a občas lze pozorovat mírné trhnutí.

Ciferníků jsou k dispozici desítky, takže si ten svůj jistě vyberete a nic opravdu zásadního hodinkám nechybí. Z Watch Fit můžete ovládat hudební přehrávač, podívat se na aktuální počasí či si spustit stopky a časovač. Notifikace jsou stále velkou slabinou – řadí se po jedné za sebe, smazat je musíte buď všechny najednou, nebo rozkliknutím jednu po druhé. Na upozornění stále nijak neodpovíte ani nezareagujete.

Fitness aktivity a měření

Watch Fit jsou zaměřeny na fitness, což dávají náležitě najevo. Přednastavených cvičení je zhruba desítka, k dispozici jsou ale také fitness a běžecké kurzy, které vás vhodně navigují dle zvolené obtížnosti a vašich limitů. Výčet cvičení si můžete upravovat přímo v hodinkách, stejně tak k tomu můžete využít i doprovodnou aplikaci.

Samotné záznamy cvičení jsou vcelku přesné, separátní měření s pomocí Xiaomi Mi Band 4 nedopadlo nijak zásadně odlišně. Měření tepu je rovněž velmi spolehlivé, stejně jako krokoměr, který nemá tendenci nabírat kroky ve chvílích, kdy sedíte na zadku. Tep můžete měřit 24 hodin denně, okysličení krve je ale potřeba vyvolat manuálně.

Applem inspirované dechové cvičení vám může pomoci ve zklidnění ve vypjatých situacích, o kterých se dozvíte díky měření stresu. Jakým způsobem hodinky měří stres, je mi záhadou – ve chvílích, kdy jsem byl opravdu vystresován, mi hodinky hlásily jen mírnou hodnotu stresu, takže bych se na to příliš nespoléhal.

Huawei Watch Fit zvládají také měřit spánek, u kvality jeho měření si nejsem zrovna jistý přesností, pro orientační účely ale postačí. K tomu se váže také chytré buzení – tedy vibrace hodinek ve fázi lehkého spánku.

Chytré buzení nicméně stále není chytré. Hodinky pravidelně vibrovaly v nejzazší možný čas a silně pochybuji, že jsem 5 dní po sobě měl lehkou fázi spánku přesně ve stejný čas.

Doprovodná aplikace

Pro spárování a analýzu dat je potřeba sáhnout po aplikaci Huawei Zdraví. Ta se nijak zásadně s časem nemění, stále máte stejné přehledy všech naměřených veličin, u kterých se sice dozvíte, zda je to dobře, či špatně, ale jen v omezených případech vám aplikace napoví, co udělat pro zlepšení. Na to si zkrátka musíte přijít sami.

Aplikaci budete rovněž potřebovat pro aktualizaci firmwaru, nastavení oznámení, nahrání nových ciferníků a další drobná nastavení. V praxi do aplikace půjdete jen zkontrolovat týdenní/měsíční přehled a podívat se na výkony po cvičení.

Týdenní zprávy jsou poměrně chudé a příliš se z nich nedozvíte – rychlým proklikáním grafů z úvodní obrazovky se dozvíte více informací. Naštěstí pro správné fungování není potřeba doprovodná aplikace Mobilní služby Huawei, která v poslední době nevykazuje zrovna ukázkovou stabilitu.

Závěrečné hodnocení

Huawei Watch Fit vyplňují díru v portfoliu mezi fitness náramky a chytrými hodinkami čínského výrobce. V žádném případě se ale nejedná o zbytečný produkt – pokud vám obyčejný fitness náramek nestačí, ale nechcete zbytečně utrácet za chytré hodinky, jsou Watch Fit ideální volbou. Pokud tedy akceptujete přednosti a zápory, které s sebou nese platforma LiteOS.

Velikou předností hodinek je elegantní design, prvotřídní displej, odolnost 5 BAR, přítomnost GPS, výdrž na baterii, relativně přesná měření, široká nabídka fitness funkcí a sympatická cena. Nevýhodou je samotný systém LiteOS a jeho limitace, nemožnost hlubší práce s notifikacemi, absence telefonních hovorů a stále nefunkční inteligentní buzení. S cenou 2 999 korun si ale zaslouží pozornost, především u nenáročných uživatelů a fanoušků značky Huawei.