Recenze Huawei Watch GT 2 Pro: v hlavní roli prémiové materiály

Společnost Huawei před dvěma týdny na vlastní online tiskové konferenci představila novou generaci chytrých hodinek Watch GT 2 Pro. Ta navazuje na rok starý model Watch GT 2 a jsou tradičně osazeny kruhovým displejem a dvěma hardwarovými tlačítky na pravé straně. Velkým lákadlem Pro varianty jsou prémiové materiály – samotné tělo je z titanu, displej kryje safírové sklo a záda jsou keramická. Verze s označením Sport nabízí gumový řemínek, Classic pak kožený.

Novinka opět láká na bezkonkurenční výdrž až 14 dní na jedno nabití, což dáno použitím vlastního procesoru a vlastního prostředí. K systému byly u předchozích generací výhrady, podařilo se Huawei na tomto zapracovat? Hodinky disponují GPS, odolností vůči vodě, měřením okysličení krve (SpO2) a monitoringem až stovky sportovních aktivit.

titanové tělo, safírové sklo displeje, keramická spodní strana, voděodolnost

bezkonkurenční výdrž baterie, bezdrátové nabíjení, sportovní funkce, GPS

větší rozměry, odlehčený systém, horší správa notifikací, příznivá cena

Huawei Watch GT 2 Pro se budou na českém trhu prodávat v námi testované verzi Sport a ve variantě Classic shodně za 7 999 Kč včetně DPH. Do 4. října je hodinky možné předobjednat. K předobjednávce navíc zdarma získáte bezdrátová sluchátka Huawei FreeBuds 3i v hodnotě dvou tisíc korun. Jaké vlastnosti nabízí oproti konkurenci a v čem naopak ztrácí? Zbavily se neduhů svého předchůdce? To a mnohem více vám prozradí naše recenze.

Obsah balení

Obsah balení asi nikoho nepřekvapí. Huawei novou generaci hodinek zabalil do větší hranaté krabičky, ve které uživatel nalezne jen nezbytné příslušenství. Nacházejí se zde samotné hodinky, které jsou bezpečně uloženy v levé polovině balení.

Ve zbytku se ukrývá stručná uživatelská příručka, dokovací „puk“ pro nabíjení a metr dlouhý kabel s USB-C koncovkou. Škoda, že výrobce nepřibalil i náhradní kratší řemínek, protože ten dodávaný je ve velikosti L, která nemusí úplně každému vyhovovat.

Povedený design a výborné dílenské zpracování

Huawei není na poli nositelné elektroniky žádným nováčkem. Jeho předchozí modely chytrých hodinek vždy patřily k těm nejelegantnějším na trhu a Watch GT 2 Pro to jenom potvrzují. Verze s přídomkem Pro sice navazuje na model GT 2, avšak design je poměrně odlišný. Prim u novinky hrají prémiové materiály. Tělo je vyrobené z titanu, který je velice pevný a zároveň lehký.

Kruhový displej, který je dominantou hodinek, kryje safírové sklo. To je vysoce odolné proti poškrábání, ostatně syntetický safír má o stupeň nižší tvrdost než diamant. Nicméně safírové sklíčko má menší odolnost proti nárazům. Líbí se mi, že přední strana je čistá – žádná luneta apod. Příjemně také působí decentní zaoblení hran krycího skla.

Spodní část hodinek je keramická a je k tělu připevněna čtveřicí šroubků. Vespodu se nachází velký a mírně vystouplý senzor srdečního tepu. Spodní strana sice mírně studí (předpokládám, že v zimě by to mohlo být nepříjemné), ale snadno se čistí, což ocení zejména sportovci.

Přes větší rozměry se pohodlně nosí

Na pravém boku se tradičně nacházejí dvě výrazná tlačítka pro ovládání systému, jejichž stisk je jistý, a výdech reproduktoru. Ten je dostatečně hlasitý. Designovou změnou neprošel jen rámeček kolem displeje, ale zejména vzhled uchycení. To je nově po celé své délce plné, tudíž mezi hodinky a řemínkem nevzniká žádná mezera.

Já osobně nejsem fanouškem tohoto uchycení a mnohem více se mi líbí to klasické jako u předchozí generace. Rozteč upevnění je standardních 22 mm, proto nebude žádný problém si dokoupit jakýkoliv jiný pásek s touto roztečí. Originální řemínky se díky speciálním osičkám snadno vyměňují. Také musím pochválit za drobnou rýhu u jedné z dírek (to platí pro obě strany uchycení), díky které stačí na osičku zatlačit a pásek se snadno do upevnění zacvakne.

Nové hodinky jsou tak jednoduše nádherné a ihned jsem si je oblíbil. Nicméně jsou poměrně dost velké a rozhodně nepadnou každému. Pro menší pánské či dámské zápěstí určeny nejsou. Jsou tenké 11,4 mm a jsou široké/vysoké 46,7 mm. Váží 52 gramů (bez řemínku), což sice není mnoho, avšak na ruce o nich budete vědět, což nemusí být každému příjemné.

Jsou velice pohodlné na nošení, při sportovních aktivitách nijak zvlášť nevadí a nemusíte se bát si je vzít ani ke společenskému obleku – do košile se ještě vlezou. Kromě námi testované barevné varianty Night Black, je ještě dostupná verze Nebula Gray s koženým řemínkem.

Displej a hardwarová výbava

Chytré hodinky Huawei Watch GT 2 Pro se, kromě výborného zpracování, mohou pyšnit i špičkovým displejem. Nabízejí poměrně velký kruhový dotykový panel s úhlopříčkou 1,39 a palce a vysokým rozlišením 454 x 454 pixelů (jemnost 326 bodů na palec). Je typu AMOLED, což zaručuje „absolutní“ černou, vysoký kontrast a syté barvy.

Na displej je radost se dívat i za přímého světla, jelikož disponuje vysoký jasem. Regulovat jej můžete ručně v nastavení hodinek od hodnoty 1 do 5 nebo můžete zvolit automatickou regulaci, která funguje bezchybně, nicméně někdy bych si představoval jas vyšší. Displej se dá ovládat i v tenčích rukavicích. Oleofobní vrstvu musím také pochválit, protože díky ní není displej nikde ušpiněn od otisků prstů.

Hnacím motorem se stal chipset Kirin A1, kterému sekunduje pouhých 32 MB operační paměti a 4 GB interního uložiště, které je vyhrazeno pouze pro systém a interní aplikace. Rozhodně je škoda, že výrobce nesáhl po větší interní paměti.

Konektivita zahrnuje služby polohy (GPS, Glonass, Galileo) a Bluetooth 5.1. Zamrzí absence ANT+ a absence Wi-Fi nebo NFC (to je dostupné pouze v Číně). Mezi senzory zde najdeme akcelerometr, barometr, magnetometr, gyroskop, snímač srdečního tepu a okysličení krve a světelné čidlo, které reguluje úroveň jasu displeje.

Bezkonkurenční výdrž baterie a bezdrátové dobíjení

V útrobách se ukrývá akumulátor o slušné kapacitě 455 mAh, což samo o sobě předpovídá dobrou výdrž. Velkou a velmi vítanou novinkou je přítomnost bezdrátového nabíjení Qi. To je pohodlné a můžete nabíjet i skrze jiné bezdrátové nabíječky nebo přes reverzní dobíjení z vašeho telefonu.

Dokovací puk je magnetický a k tělo se sám přicvakne. Skrze něj hodinky nabijete z nuly na 100 % zhruba za hodinu, což je velice příjemné. Výrobce udává výdrž hodinek při běžném užívání 14 dní (cvičení 90 minut týdně a kontinuální sledování srdeční frekvence). Při aktivované GPS, zapnutém měření srdeční frekvence a nepřetržitém sledování cvičení by hodinky měly vydržet až 30 hodin v provozu.

Pokud se spokojíte pouze s příjmem notifikací bez měření srdečního tepu a jiné interakce s hodinkami, vyšplhá se životnost baterie až na 30 dní. A jaké je to v praxi? Budu upřímný, za dva týdny náročného testování jsem nabíjel hodinky pouze dvakrát. A to jsem se rozhodně nijak neomezoval.

Až dva týdny na jedno nabití

Na zápěstí jsem je nosil nepřetržitě, cvičil se zapnutou GPS i bez, neustále měl aktivní měření srdečního tepu a přijímal notifikace. Také jsem měl aktivní funkci „Vždy na displeji“, což je obdoba always-on displej, tzn. že se stále zobrazuje čas a případně i datum.

Jas displeje jsem měl nastaven na automatický režim, který je komfortní ve dne i v noci. Sportovní aktivitu jsem spočítal na 90 minut s aktivní GPS za týden a stejný časový údaj jsem strávil i při sálovém cvičení. Při hodinové sportovní aktivitě bez GPS se v průměru hodnota baterie sníží o 3%. Se zapnutou GPS se za hodinové cvičení stav akumulátoru sníží zhruba o 9%.

Při sundání a odložení hodinek nedochází k přerušení příjmu notifikací, ale hodinky mají zhasnutý displej, je omezena většina funkcí a hodinky vás nijak neruší. Bohužel schází jakýkoli úsporný režim, ale i tak lze výdrž baterie jednoznačně určit za bezkonkurenční v oblasti chytrých hodinek.

Možná se ptáte, jak je to možné? Je to převážně díky velkém akumulátoru a také systému. Systém totiž nenabízí tolik funkcí jako konkurenční chytré hodinky, proto se tento model svou funkčností nachází mezi chytrými náramky a hodinkami.

Více než stovka monitorovaných aktivit

Huawei Watch GT 2 Pro bych označil za převážně sportovní hodinky, nicméně teď tím nemyslím hodinky určené pro vrcholové sportovce. Nabízejí 18 výchozích módů sportovních aktivit, avšak není problém si přidat další. Na výběr máte z cca stovky sportů, respektive fitness cvičení. Namátkou můžu zmínit venkovní běhání, běh na páse, chůzi, turistiku, terénní běh, plavání venku nebo uvnitř, outdoor/indoor cyklistiku a ostatní (posilovna, bojová umění a jiné sporty).

U každé sportovní aktivity nesmí chybět určení cíle, kterého chcete dosáhnout (čas, délka, spálené kalorie nebo žádný). I pouhý krokoměr je velice přesný, přičemž kroky je schopen zobrazovat i v reálném čase. Během mých testovacích procházek jsem několikrát měnil tempo a hodinky vždy adekvátně zareagovaly. Kontinuální měření tepu je taktéž přítomno, přičemž měří poměrně přesně.

Ke spuštění sportovních aktivit se dostanete velmi snadno, je k tomu vyhrazené spodní tlačítko, avšak jeho funkci si můžete změnit. Po jeho zmáčknutí se zobrazí nabídka se všemi druhy aktivit, které jsem zmínil výše. Není nic jednoduššího než na pár kliknutí začít měřit své cvičení, za což výrobce velmi chválím. Zpětná vazba je pomocí vibrací či hlasu. K dispozici je dostupné i měření VO2Max, které ocení především aktivnější sportovci.

Po skončení aktivity se vám zobrazí celý záznam cvičení, který nabízí všechny potřebné údaje včetně pěkných grafů a statistik. Všechny záznamy o cvičení se nacházejí přímo v hodinkách v aplikaci Záznamy cvičení, popřípadě týdenní souhrn ve Stav cvičení. Nechybí ani motivace jít cvičit nebo se alespoň protáhnout, když dlouho sedíte. Pokud nějakou dobu sportujete, hodinky vás pochválí za váš výkon.

Sportovní trenér v hodinkách

Mezi nabídkou cvičení je opět dostupný i trenér pro běhání. Ten vám může částečně pomoci, pokud si nevíte rady s běháním nebo jen chcete, aby vás při něm někdo motivoval a směroval. Tato funkce nabízí koučink od základních po pokročilé tréninky a asistenci v reálném čase, která vás provede cvičením a poskytne okamžitou zpětnou vazbu.

Přítomných je 13 lekcí, které jsou odstupňované podle obtížnosti. U každé je napsána obtížnost a celková doba trvání, většinou okolo 30 minut. Trénink je rozdělen do několika intervalů (rychlá chůze, jogging, běh, rychlý běh nebo sprint), které se střídají po kratších nebo delších časových úsecích.

Před každým úsekem vám hodinky zobrazí, co vás čeká za část tréninku a jak si zatím vedete. Průběžně jste informování o srdeční frekvenci. Okamžitě dostáváte přehled, jestli je váš srdeční pulz v mezích dané sportovní aktivity.

U této funkce mě překvapila její podrobnost a funkčnost. Nedá se říct, že by se jednalo o plnohodnotného trenéra, to vůbec ne, ale může to být příjemným zpestřením vašeho každodenního běhání.

Záznam plavání

Watch GT 2 Pro jsou vodotěsné s certifikací 5 ATM, tudíž jsou vhodné k povrchovému plavání, nikoliv však k potápění do větší hloubky. Aktivita plavání umožňuje dvě základní cvičení – v bazénu a venku. Rozdíl je v tom, že uvnitř je GPS vypnutá, zatímco venku je aktivní.

Délku bazénu si nastavíte od 15 do 60 metrů a interval upozornění po vámi preferovaným počtu kol. Venku pod vodou bohužel GPS nefunguje příliš spolehlivě, proto budete nuceni pravidelně zvedat hodinky z vody k určení uplavané vzdálenosti.

Na konci cvičení dostanete záznam o uplavané délce, času cvičení, spálených kalorií, počtu temp, průměr temp za minutu, počtu kol, hlavní stylu plavání (většinou mi psalo mix stylů, i když jsem plaval jen jeden), časový průměr na 100 metrů a skóre SWOLF (tento údaj zahrnuje délku bazénu, časový interval a počet temp na jeden bazén).

Spánek a dechová cvičení

Hodinky nabízejí i monitorování spánku HUAWEI TruSleep. Spánková aktivita se je klasifikována do čtyřech fází (spánek hluboký, lehký, REM fáze nebo probuzení). Je sledována i kontinuita hlubokého spánku a kvalita vašeho dýchání.

Všechny naměřené údaje si zobrazí v hodinkách i v telefonu v podobě nádherných grafů a přehledných statistik. Zá spánek je vám přidělen i odpovídají počet bodů, takže ihned dokážete odhadnou, jak kvalitní v daný den byl. Vzhledem k rozměrům hodinek bych také zvážil spánek s nimi – o příliš pohodlný zážitek se nejedná.

Kromě záznamu stresu jsou dostupná i funkce pro jeho zmírnění. Dechová cvičení zpopularizovaly především Apple Watch, zde se jedná jen o slabší odvar. Můžete si sice nastavit rychlost a délku, hodinky ale už automaticky nevyhodnotí, že nyní jste ve stresu, a tak by vám dechové cvičení prospělo. Škoda.

Operační systém LiteOS: jen mírný pokrok

Huawei opět vsadil na vlastní uživatelské prostředí, ostatně nic víc mu ani nezbývá. To je postavené na platformě LiteOS pro internet věcí, kterou vyvíjí od roku 2015. Prostředí vypadá jako mix Wear OS od Google a Tizenu od Samsungu. Hned v úvodu je třeba zmínit, že hodinky lze spojit se všemi telefony s operačním systémem Android 4.4 a vyšším, a i s iPhony s iOS 9.0 a novějším. Spojení probíhá přes Bluetooth. Kompatibilita je tedy příkladná.

Párování a správa hodinek je možná přes aplikaci Huawei Health. Skrze ni je možné Watch GT 2 Pro aktualizovat, aktivovat záznam spánku, povolit nepřetržité sledování tepové frekvence, nastavit budík nebo zapnout oznámené pro jednotlivé aplikace. Co se týče funkcí, je aplikace poněkud omezená, zde je jistě prostor pro zlepšení.

Ačkoli je většinu času systém svižný a nezdržuje, hodinky se umí zadýchat i při rutinních akcích, což není zrovna dobrá vizitka. Spíš než hardwaru bych ale trhané animace a dlouhé čekání připisoval optimalizaci systému, která by mohla být vzhledem ke své povaze mnohem lepší.

Jsou to vůbec chytré hodinky?

Watch GT 2 Pro vypadají jako hodinky, jmenují se jako hodinky, ale jsou to vůbec chytré hodinky? Co do funkcí sytému tomu tak úplně není. Hned vysvětlím proč – opravdové chytré hodinky mají připojení k internetu, dají se do nich instalovat aplikace a je možné pohodlně odpovídat na notifikace. To tyto „hodinky“ bohužel neumí. Jedná se spíše o dražší a luxusnější fitness náramek, a tak je k němu také potřeba přistupovat.

Výchozí pozicí prostředí je ciferník, který si po jeho přidržení můžete libovolně měnit. Na výběr máte sice z desítek ciferníků, což je rozhodně určité zlepšení, nicméně nelze je nijak personifikovat. Opravdu hezkých ciferníků není mnoho, takže výběr je značně omezený. Vlevo, respektive vpravo, od ciferníku se nachází widgety (s počasím, s denní aktivitou, s hudebním přehrávačem a s měřičem srdečního tepu a stresu). Do hodinek lez nahrát oblíbenou hudbu a skrze spárovaná Bluetooth sluchátka ji přehrávat.

Pokud na ciferníku potáhnete prstem dolů, sjede vám lišta s rychlými přepínači. Zde si můžete zapnout režim nerušit, funkci zobrazení displeje po dobu pěti minut, rychle najít telefon (pokud je v dosahu technologie Bluetooth), budík a nastavení. Nastavení hodinek není sice příliš obsáhlé, avšak nachází se zde snad vše potřebné. Prakticky lze spárovat sluchátka, nastavit jas displeje, ciferník, zapnout (aktivovat plán) režim nerušit, restartovat, resetovat nebo vypnout systém a zjistit údaje o hodinkách.

Centrum notifikací by stálo za to vylepšit

Celý systém ovládáte pomocí dotyků a dvou tlačítek, kdy horní slouží pro otevření nabídky/návratu na ciferník a na spodní si můžete zvolit libovolnou aplikaci z nabídky. O krok zpět se dostanete potáhnutím z pravého okraje. Potáhnutím prstu nahoru na ciferníku se vám zobrazí výčet notifikací, které hodinky obdržely z telefonu.

Těch se do této lišty vejde maximálně 25. Po rozkliknutí zprávy si ji můžete přečíst a tahem do pravé strany smazat. Notifikační centrum je jednoznačně kamenem úrazu. Na notifikace zkrátka nelze nijak reagovat a (konkurenční) chytré hodinky jsou v tomhle dál. Pokud smažete oznámení v hodinkách, nesmaže se v telefonu, což se děje i v opačném případě, kdy smažete zprávu v telefonu, v hodinkách stále zůstává. Nic jiného s notifikacemi dělat nelze, což je škoda, chyběla mi alespoň možnost rychlé odpovědi. Na příchozí hovor také nelze odpovídat, lze ho jen ukončit nebo přijmout.

O krok blíž k instalování aplikací

Všechny aplikace se nacházejí v samostatné nabídce, kterou se prochází vertikálně. Nabídka obsahuje rychlou zkratku do nabídky cvičení, přehled výsledků sportovních aktivit, nástroj pro měření tepu, záznamy o krocích a aktivních minutách za den nebo údaje o spánku. Menu nabízí i nástroj barometr, kompas, počasí, zprávy (notifikace), stopky, časovač, budík, svítilnu, nalezení telefonu, kontakty, hudba nebo nastavení. Mezi aplikacemi mi hodně chyběl kalendář včetně plánovače a poznámek, kalkulačka nebo jednoduchá aplikace navigace.

Jednu připomínku mám ještě k aplikaci budík. Ta se sice chlubí funkcí chytrého buzení, v praxi to ale znamená, že vás hodinky vzbudí dříve, než si nastavíte čas vstávání. Pod chytrým buzením si představuji vibrace v optimální fázi spánku v předem daném rozmezí. Huawei Watch GT 2 Pro mají v tomto ohledu očividně jiné představy.

Nově je možné nabídku předinstalovaných nástrojů rozšířit o aplikace a hry. V mobilní aplikaci Huawei Health se nově nachází nabídka Aplikace. Z té je nyní možné nainstalovat si dvě jednoduché hry, které se poté objeví v menu v hodinkách. Aplikace je možné stahovat z obchodu Huawei AppGallery. Což znamená, že tato funkce (zatím) není dostupná pro iPhone.

Závěrečné hodnocení

Po vybalení z krabičky mě Huawei Watch GT 2 Pro nadchly. Ihned jsem si oblíbil tělo z titanu, safírové sklo kryjící displej a keramickou spodní stranu. Škoda, že k nim nebyl přibalen i kožený řemínek, jenž u minulé generace nechyběl. Zpracování je opravdu prvotřídně a osobně mi nevadily ani větší rozměry. Přesto tyto hodinky nejsou určeny na každé zápěstí. Jsou ale i přijatelně tenké a lehké, takže jejich nošení je opravdu pohodlné.

Plusové body přiděluji i za standardní 22mm uchycení řemínků a za jejich pohodlnou výměnu. Plno uživatelů ocení i voděodolnost 5 ATM a reproduktor s mikrofonem. Mezi další velké přednosti patří skvělý AMOLED displej, fantastická výdrž na jedno nabití a bezdrátové dobíjení. Mínusem je bezesporu samotný operační systém, který ač je kompletně lokalizován, nabídne spoustu nedodělků a malou možnost přizpůsobení.

Práce s notifikacemi je dalším mínusem – i některé fitness náramky jsou v tomto ohledu dále. Co musím na hodinkách vyzdvihnout, jsou sportovní funkce, měření tepu a spánkové činnosti. Sportovci ocení zabudovanou tri-GPS, díky níž je možné zaznamenávat trasu bez nutnosti mít spárovaný smartphone.

Za cenu 7 999 Kč dostanete kvalitní zpracování, kvalitní displej a mnoho sportovních funkcí. Jestliže nechcete obyčejný a mnohdy nevzhledný fitness náramek, ale zároveň netoužíte po „komplexně“ chytrých hodinkách, pak jsou Huawei Watch GT 2 Pro určeny pro vás. Za svou cenu nabízejí poměrně hodně muziky a navíc skvěle vypadají.