Recenze HomeKit kamery VOCOlinc VC1: spolehlivý strážce domácnosti

Pokud občas řešíte produkty pro chytrou domácnost, pravděpodobně už jste narazili na značku VOCOlinc, která nabízí například čističky vzduchu, chytré zásuvky, LED pásky a v neposlední řadě také kameru VOCOlinc VC1 Opto, na kterou se zaměříme v této recenzi. Jedná se o Wi-Fi kameru určenou do interiérů a zásadní výhodou je kompatibilita s Apple HomeKit a HomeKit Secure Video. Hned na úvod upozorníme, že pokud máte telefon s Androidem, tahle kamerka pro vás nebude – funguje totiž pouze s iOS.

Obsah balení

Kromě kamery samotné v balení najdete nabíjecí USB-C kabel a adaptér, papírové manuály a také patici pro namontování na zeď a sadu vrutů s hmoždinkami. Obsah balení tedy splňuje očekávání.

Kamera VC1 Opto je na první pohled poměrně malá a designově povedená. Bílá barva v kombinaci s černým objektivem snad zapadne do většiny interiérů a nebude přitahovat přílišnou pozornost. Co se týče umístění, je možné kameru kamkoliv položit případně využít přibalených vrutů a připevnit ji na strop nebo stěnu.

Technické parametry

VOCOlinc VC1 Opto je papírově poměrně našlapaná kamera. 3Mpx senzor umí nahrávat ve Full HD rozlišení (1920 x 1080 px) při snímkovací frekvenci 30 fps. Díky otočnému objektivu pak zvládne rotaci o 350° horizontálně a 117° vertikálně. Zorný úhel kamery je zcela dostačujících 107°. Nabízí také trojnásobný digitální zoom.

Nechybí vestavěný mikrofon a reproduktor, a také noční vidění s dosvitem 6 metrů. Z dalších funkcí nechybí detekce pohybu a rozpoznávání obličejů. Napájení probíhá pomocí přiloženého USB-C kabelu a záznam se ukládá na iCloud, slot pro paměťovou kartu byste tedy hledali marně.

Kamera umí také režim soukromí, kdy fyzicky sklopí objektiv tak, že nic nevidí a tím pádem nemůže nahrávat. Ten je možné aktivovat pomocí tlačítka na zadní straně kamery nebo v mobilní aplikaci VOCOlinc. Jen škoda, že tlačítko na zádech je bohužel dosti titěrné a pro mačkání ne příliš pohodlné.

Aplikace VOCOlinc a propojení s HomeKitem

Aplikaci VOCOlinc si musíte nainstalovat pro spárování kamery s telefonem a pozdější ovládání a nastavení. Jakmile kameru úspěšně zprovozníte, zobrazí se náhled videa v zobrazení „Moje domácnost“. Pokud zvolíte z nabídky spárovaných produktů kameru, můžete si zvětšit streamovaný obraz na celou obrazovku, pomocí joysticku otáčet kameru všemi směry, přiblížit obraz nebo aktivovat mikrofon pro komunikaci pomocí kamery.

Po otevření nastavení je možné sledovat mnohem více parametrů. K dispozici je časová osa s přehledem zaznamenaného pohybu i slovním popisem posledního zaznamenané aktivity v blízkosti kamery. Po otevření položky „Události pohybu“ se zobrazí detailní výpis všech pohybů a jejich časové určení.

Je zde možnost přepnutí do „Privacy Mode“, kdy kamera nenatáčí nebo „Vertical Flip“ pro otočení obrazu při montáži kamery vzhůru nohama. Funkce „Anti Flicker“ se může hodit v situacích, kdy vám záznam kazí blikající zářivky.

Ačkoliv je aplikace VOCOlinc relativně jednoduchá a přehledná, vytknul bych neúplný překlad, na který narazíte hlouběji v nastavení.

Bude potřeba placený iCloud a domácí centrum

V systému iOS se vám kamera po spárování zobrazí i v aplikaci Domácnost a zároveň veškerá nahraná data začne ukládat na váš iCloud. Bohužel musíte mít aktivovanou variantu s alespoň 200GB úložištěm, což pro každého nemusí být ideální – Apple si za něj účtuje 79 Kč/měsíc. Při větším množství kamer (5+) je pak nutné upgradovat na 2 TB tarif, který vyjde na 249 Kč/měsíc.

S 200GB iCloud tarifem budete moci ukládat záznamy na iCloud po dobu 10 dnů. Bez propojení s iCloudem kamera funguje jen pro živé streamování, případně jako detektor pohybu.

V rámci spolupráce s Apple HomeKitem je pak pro plnou funkčnost služby Secure Video nutné vytvoření domácnosti a s ní spojeného domácího centra v podobě HomePodu, iPadu nebo Apple TV. V aplikaci je pak možné nastavit, jak se má chovat kamera v případě že jste doma nebo mimo domov. V kterých situacích chcete video pouze streamovat a kdy například i nahrávat nebo sledovat aktivitu.

VOCOlinc VC1 Opto může díky pohybovému senzoru fungovat i v rámci automatizace, kdy se například při detekci pohybu mohou rozsvítit světla, k tomu však budete potřebovat nějaké ty chytré žárovky případně další chytré prvky.

Kvalita obrazu a zvuku

Na to, že se jedná primárně o bezpečnostní kameru, je kvalita obrazu velmi dobrá. Na snímači se nešetřilo a především ve dne vypadají videa velmi slušně. Dobře ale funguje i noční vidění za horších světelných podmínek, kdy pomáhá infračervené světlo.

Kameru jsem testoval v prostorách menšího 2+kk bytu a v daných vzdálenostech fungovala zcela spolehlivě, ať už jde o záznam videa nebo snímání pohybu. Hodit se může i funkce pro detekci obličejů, kdy kamera sama rozpozná, o jakého člověka v záběru se jedná.

Co se týče zvuku, kvalita je o dost horší, v nahrávkách je slyšet parazitní brum a taktéž při živém streamování je zvuk opravdu jen orientační. Mluvenému slovu ale lze rozumět a pro nouzové pokyny nebo základní dorozumění to stačí. Nicméně na mikrofonu i reproduktoru se ušetřilo a pokud bychom něco u případné další generace kamerky doporučili vylepšit, byly by to právě tyto dva prvky.

VOCOlinc VC1 Opto: HomeKit camera, test video (Full HD)

Watch this video on YouTube

Závěrečné hodnocení

Pokud hledáte chytrou interiérovou kameru, používáte zařízení Apple a chcete jednoduché a dostupné řešení, VOCOlinc VC1 Opto může splnit vaše požadavky. Jako hlavní nevýhoda se mi jeví nutnost placeného iCloud tarifu (pokud chcete ukládat záznamy), což může mnohé uživatele, kteří tyto služby jinak nevyužijí, odradit. Vylepšit by si rozhodně zasloužil neúplný překlad aplikace, stejně jako kvalita přenášeného zvuku. První problém je softwarového charakteru, druhý bohužel hardwarového.

Co se týče obrazu, VC1 Opto předčila má očekávání a pochválit musím také množství chytrých funkcí, které kamera nabízí. Jmenovitě je to detekce obličejů, detekce pohybu, oboustranný přenos zvuku nebo mód soukromí, kdy se čočka opravdu fyzicky schová. Příjemná je také možnost otáčení kamery v horizontální a vertikální rovině. Velkou výhodou pro uživatele zařízení Apple je pak spolupráce s Apple HomeKit a zabezpečené HomeKit Secure Video.

S cenou 1 390 Kč za jednu kameru a 2 490 Kč za pár se jedná o velmi dostupné zařízení, které umožní jednoduché sledování domácnosti, ať už potřebujete hlídat domácí mazlíčky, děti nebo jen mít jistotu, že je ve vaší domácnosti vše v pořádku třeba když vyrazíte na dovolenou či prodloužený víkend.