Recenze Google Pixel 6: návrat mezi elitu

Rok se s rokem sešel, je tu opět podzim a s ním i neskutečná nálož novinek v technologickém světě. Některých z nich s v Česku oficiální cestou nedočkáme, ale to neznamená, že by pro nás nebyly zajímavé. To přesně platí o nových smartphonech od Google. V dnešní recenzi se podíváme na ten menší. Google Pixel 6.

Trocha historie

Operační systém Android je tu s námi od roku 2008 a letos jsme se dočkali jeho nové verze označené číslovkou 12, která přináší spoustu změn v oblasti vzhledu, ovládání nebo nastavení soukromí uživatele. Android se od počátku vyznačuje svou otevřeností, za kterou ho někteří milují, jiní nenávidí a někomu je to zcela jedno. Ta otevřenost umožňuje různým výrobcům dělat si se systémem téměř co chtějí, upravit si ho k obrazu svému prostřednictvím vlastních nástaveb uživatelského prostředí.

Například Samsung a jeho One UI, dříve známé jako TouchWiz. Vím, že tohle není pro vás nic nového, ale kam tím mířím? Pokud si chcete vyzkoušet nebo používat nejnovější Android v jeho čisté podobě, nemáte moc možností (jednoduchých, oficiálních) a v podstatě jedinou solidní volbou jsou telefony z řady Pixel přímo od Google, případně smartphony od Nokie či Motoroly.

Google Pixel telefony jsou tu s námi od roku 2016 a troufnu si tvrdit, že Google je nejspíš nikdy nezamýšlel jako masovku. Shodneme se na tom, že se snažil a opět snaží konkurovat vlajkovým telefonům od Samsungu, Huawei, Xiaomi či Apple. Můj pohled ale je, že Google své telefony vždy vnímal spíše jako okrajovou věc, technické cvičení. Nebo si tím omlouval jejich neúspěch? Těžko říct.

Na Pixelech bylo a je zajímavé, že v podstatě každá generace byla jiná. Pokud se podíváte na Samsungy řady Galaxy S nebo iPhony, vždy je pravděpodobně hned na první pohled jasně rozpoznáte. Po generace si nesou nějaké jasné identifikační znaky. Pixely nikdy nic extra výrazného neměly.

Nedokážu říct, jestli je to špatně nebo ne. Google tak má více prostoru pro experimentování téměř se vším. Rozměry, materiály, barvy. Barvy. Na ty bych zapomněl. Pixely se v posledních letech vyznačují zajímavými pastelovými barvami a zapínacím tlačítkem v zcela jiné, oproti zbytku telefonu neladící, barvě. Letos tomu tak ale není. I tento prvek je pryč.

Rozdíly mezi Pixelem 6 a variantou Pro

Než se pustíme dál, konkrétně do Pixelu 6, pojďme se zbavit toho snad nejčastějšího dotazu. Jaký je rozdíl mezi menším Pixelem 6 a větším Pixelem 6 Pro? Vezmu to postupně od toho nejvíce viditelného.

Rozměry a barvy. Pixel 6 je nepatrně menší. 6,4palcová úhlopříčka displeje oproti 6,7″ u většího Pro. Menší 6 má i silnější rámečky kolem displeje, takže na výšku je nižší jen o 7 mm a na šířku jen dva milimetry. Původně jsem si myslel, podle oficiálních fotografií, že Pixel 6 Pro bude znatelně větší, ale když jsem si je pak vzal oba vedle sebe do ruky, zjistil jsem, že velký rozdíl mezi nimi opravdu není.

Displej. Zde je rozdílů více a některé z nich jsou patrné na první pohled, jako třeba větší úhlopříčka a zaoblené hrany. Jiné zaznamenáte až po zapnutí telefonu nebo vůbec. Pixel 6 Pro má Quad HD+ rozlišení oproti Full HD+ u Pixelu 6. Ten dostal do výbavy 90 Hz frekvenci displeje, zatímco Pixel 6 Pro má LTPO displej s proměnou frekvencí až 120 Hz. V reálu tenhle rozdíl možná tolik poznat není.

Hardwarové parametry Google Pixel 6 Systém: Android 12 Rozměry: 158,6 x 74,8 x 8,9 mm , Hmotnost: 207 gramů Čipset: Google Tensor, octa-core, 2x 2,8 GHz ARM-Cortex, 2x 2,25 GHz Cortex-A76, 4x 1,8 GHz Cortex-A55 RAM: 8 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,4", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 50 Mpx, hlavní, f/1.85, 26mm, 1/1.31", 1.2µm, PDAF, laserový AF, OIS Druhý fotoaparát: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 114˚, 1.25µm Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 8 Mpx, f/2.0, Auto-HDR, Full HD video Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4614 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Všimnete si matných boků u Pixelu 6 a lesklých u Pixelu 6 Pro. V obou případech jde o hliník. Jinak jsou materiály stejné a dostanu se k nim. Pixel 6 se prodává v černé, zelené a oranžové a vždy jde o kombinaci dvou odstínů těchto barev. 6 Pro pak v černé, stříbrné a zlaté, dá-li se to tak říct.

Na zádech mají oba telefony obří modul fotoaparátu. Pixel 6 Pro má navrch 48 Mpx teleobjektiv se světelností f/3.5. Pixel 6 se musí spokojit s kombinací hlavního 50Mpx senzoru ultraširoké čočky s 12 Mpx senzorem. Vepředu se liší i selfie kamerka. 8Mpx s záběrem 84 stupňů u Pixelu 6 oproti 11 Mpx a záběrem 94 stupňů u Pixelu 6 Pro. Jednoduše řečeno, do selfie z Pixelu 6 Pro dostanete více lidí.

Hardwarové parametry Google Pixel 6 Pro Systém: Android 12 Rozměry: 163,9 x 75,9 x 8,9 mm , Hmotnost: 210 gramů Čipset: Google Tensor, octa-core, 2x 2,8 GHz ARM-Cortex, 2x 2,25 GHz Cortex-A76, 4x 1,8 GHz Cortex-A55 RAM: 12 GB , Interní paměť: 128/256/512 GB , Pam. karta: Displej: LTPO AMOLED, 6,71", Quad HD+, 1440 x 3120 px Hlavní fotoaparát: 50 Mpx, hlavní, f/1.85, 26mm, 1/1.31", 1.2µm, PDAF, laserový AF, OIS Druhý fotoaparát: 48 Mpx, teleobjektiv, f/3.5, 104mm, 1/2", 0.8µm, PDAF, OIS, 4x optický zoom Třetí fotoaparát: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 114˚, 1.25µm , Přední kamera: 11,1 Mpx, f/2.2, 20mm, Auto-HDR, 4K video Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 5003 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Vnitřnosti se liší jen minimálně. V obou případech dostanete nový Tensor čip od Google. Pixel 6 ho pojí s 8 GB RAM a Pixel 6 Pro s 12 GB RAM. Menší model koupíte s až 256 GB interní pamětí. Větší s až 512 GB. V základu mají oba 128 GB. Pixel 6 Pro dostal také o něco větší baterku. 5003 mAh oproti 4614 mAh u menší šestky.

A to je vše. Rozdílů je na první pohled dost, ale ve skutečnosti jsou minimální. Omezí se na to, jaké se vám líbí barvy, jestli chcete větší nebo menší telefon a jak důležité je pro vás telefoto. Cenově je mezi nimi na americkém trhu rozdíl 300 USD, což mi přijde vzhledem k ne tak velkému počtu rozdílů docela dost.

Obsah balení

Apple nastavil trend a ostatní se toho postupně chytili. Takže i Pixel 6 dostal menší krabičku než předchozí generace a uvnitř najdete jen telefon, USB-C nabíjecí kabel, jehlu na otevření slotu pro SIM kartu a tím to skončilo. Nabíjecí adaptér si musíte pořídit sami, nebo můžete použít v podstatě téměř kterýkoli, který už nejspíš máte doma. V předchozích letech byla v balení alespoň nálepka s hashtagem #teampixel. Bohužel i ta je pryč.

Design a zpracování

Nebudu se ani snažit být objektivní a hned na začátku této kapitoly řeknu, že Pixel 6 v zelené barvě se mi líbí jako už dlouho nic. Mám vedle něj iPhone 13 Pro v modré, který je fajn, vypadá dobře, ale je to pořád iPhone. K tomu používám i Samsung Galaxy Z Flip 3. Nejprve zlatou variantu, pak černou s bílým skinem od dbrand. Tato kombinace vypadá skvěle, ale Pixel je jiný. Může vám některými prvky připomínat telefony jiných výrobců, ale jako celek působí jednotně a opravdu jinak než zbytek trhu. Důležité je podotknout, že v ruce působí mnohem lépe než na promo fotkách.

Přední strana je plochá s 6,4″ displejem a nekonají se na ní žádné experimenty. Nad ním má své místo podlouhlý otvor sluchátka a hlasitého reproduktoru. Hned pod ním se u horní hrany displeje nachází selfie kamerka zasazená do výřezu.. Je to jedna z věcí, na kterou jsem si u telefonů zvykl a už ji v podstatě nevnímám, ať vezmu do ruky cokoli. Prostě je tam. Boky jsou v případě Pixelů 6 vždy černé a matné. Na levém je ve spodní části přístroje jen slot pro nanoSIM. Asi už nemusím zmiňovat, že paměťovou kartu do telefonu nedáte. To se u Google nenosilo nikdy.

Na pravém boku jsou tři tlačítka. Dvojklávesa pro ovládání hlasitosti a zapínací tlačítko. Ze Samsungů jsem zvyklý, že zapínací tlačítko je níže a ovládání hlasitosti nad ním. U Pixelu je to bohužel naopak a ani po pár týdnech si na to nemohu zvyknout. Není to, podle mě, i vzhledem k rozměrům zařízení, zrovna šťastné řešení. Na horní hraně najdete jen malý otvor mikrofonu. Na spodku pak USB-C a další dva otvory hlasitého reproduktoru. Po obvodu boků jsou pak rozmístěny proužky antén, kterých si ale běžně nevšimnete.

Říká se, že kola dělají auto. V dnešní době záda dělají telefon. Na přední straně a na bocích není moc co vymýšlet a většina telefonů dnes vypadá jeden jak druhý. Pokud tedy nemáte některý z „ohebných smartphonů“, to je dnes jediná cesta, jak se odlišit. I to se ale do budoucna změní. Už jste četli, že příští rok se nejspíš dočkáme ohebného Pixelu?

Pixel 6 má skleněná záda a mimo písmene G uprostřed jeden velmi výrazný prvek. Nejvíce se ve spojení s Pixely 6 a 6 Pro bez debat mluví o masivním vodorovném modulu, který ukrývá systém fotoaparátu. U obou modelů je stejný, jen s tím rozdílem, jak jsme si řekli už výše, že Pixel 6 Pro má o jednu čočku navíc a vzhledem k jiným rozměrům i více prostoru nad tímto modulem.

Všechny varianty mají záda ve dvou odstínech dané barvy. I černá verze. Můj Sorta Seafoam je v horní části světle zelený a část pod fotoaparátem je spíše bílá s nádechem do modré až zelené. Už jsem to psal na začátku. Tahle kombinace dvou odstínů a mohutného černého modulu se mi prostě líbí.

Internet už je plný memes na účet Pixelů 6 a u mě nejvíce rezonují asi Daftpunk (přilba s vizorem) a Jordi ze Star Treku, který měl přes oči vizor ne nepodobný modulu, co má Pixel 6 na zádech.

Když se podívám na řadu Pixelů zpět, tak první generace nebyly nijak zajímavé. Jeden z nejhezčích byl a zůstane pravděpdpbně Pixel 4. Je jedno jestli v bílé nebo oranžové. Loňský Pixel 5 byl takový nijaký, ačkoli na zelenou verzi s měkkými zády vzpomínám rád. Musím uznat, že Pixel 6 je zatím nejpovedenější design, který Google uvedl na trh.

Displej a zobrazení

Pixel 6 dostal, na rozdíl od svého většího bratra, do výbavy displej, který by se dal označit za průměrný, možná lehce nadprůměrný. Takhle, není na něm vůbec nic špatně. Pokud se ale podíváte na konkurenci od Samsungu nebo Apple, jsou ty displeje, alespoň na papíře, o něco zajímavější.

Jenže pak dojde na každodenní používání a nevidím viditelný rozdíl mezi displejem Pixel 6 a iPhone 13 Pro. 6,4palcový Full HD+ (1080 x 2340 px) OLED panel s obnovovací frekvencí 90 Hz, podporou HDR, krytý Gorilla Glass Victus je prostě úplně v pohodě na běžné používání, sledování videí nebo hraní her.

Nenarazil jsem na nic, co by mi na displeji vadilo. I na přímém sluníčku je perfektně čitelný díky vysokému jasu a ve tmě se zase dokáže naprosto ztlumit, aby nebolel do očí. I si říkám, že jsem rád, že u menšího modelu byl Google spíše konzervativní a nechal mu plochý displej a ne zaoblené hrany jako u dražšího modelu Pro. Touhle etapou už jsme si prošli a podle mě tahle kreace nemá žádnou užitnou hodnotu.

I když, možná jednu výtku bych k displeji měl. Tedy vlastně ne přímo k němu. V displeji je integrovaná čtečka otisků prstů. Ta je optická, ne ultrasonická, jako třeba u posledních Samsungů. Což už samo o sobě značí, že bude pomalejší, ale v podání Google je ještě pomalejší než u konkurence, která používá podobnou technologii. Čtečka je spolehlivá a málokdy se mi stane, že by prst nepoznala, ale prostě to chvíli trvá. Je to trošku otravné, zvlášť když jsem zvyklý na ty rychlé od Samsungu nebo Face ID z iPhone.

Ještě jedna věc se mi váže k plochému displeji, silnějším rámečkům kolem něj a obecně hranatému designu Pixelu 6. Nepřipomíná vám něco? Ne? Co třeba HTC 8X z roku 2012? Mně ano a hodně. A i tohle mě na Pixelu baví.

Pixel 6 je po dlouhé době telefon, na jehož displej jsem nedal ani fólii, ani krycí sklo. Zatím to vypadá, že bude vcelku odolný proti vlasovým škrábancům. Musím to zaťukat na dřevo, žádné jsem zatím neobjevil. Chválím také za stupeň krytí IP68, který zaručuje odolnost vůči vniknutí vody a prachu.

Android 12 se spoustou novinek

Letošní verze Androidu je nová. V mnoha ohledech kompletně překopaná. Nechám teď stranou různá pojetí dalších výrobců. Mám tu vedle sebe i Samsungy Z Flip 3 a Z Fold 3 a nich poslední betu Androidu 12 s One UI 4 a ty změny oproti předchozí verzi nejsou tak velké jako u čistého Androidu, který je v Pixelu 6.

Logicky tou nejvýraznější změnou je vzhled. Nový designový jazyk Material You je evolucí předchozího vzhledu. Google ho však chce postupně nasadit napříč všemi svými aplikacemi, službami, operačními systémy, UI chytrých zařízení do domácnosti a podobně.

Jakmile se objevila první veřejná beta Androidu 12, hned jsem ji stáhl do Pixelu 4. Přiznám se, že jsem neměl moc čas se jí zabývat a na menším displeji staršího Pixelu to nějak nebylo ono. A pak jsem tak nějak zapomněl. V podstatě jsem si tím schoval jakýsi „wow efekt“ na moment, kdy poprvé zapnu Pixel 6. A dočkal jsem se ho.

Zlí jazykové tvrdí, že Android 12 se až moc přibližuje iOS od Apple. Jak jednoduchostí, tak i většími ovládacími prvky, svojí barevností a podobně. Nemyslím si to. Sice tato verze přišla o některé možnosti přizpůsobení, ale pořád vám nikdo nebrání stáhnout si z Google Play nějaký launcher a prostředí si přizpůsobit svým představám.

Dělám to tak po pár dnech v podstatě u každého Androidu. Mohl bych dlouze vyprávět o tom, co všechno mám jinak ve Foldu 3, na kterém One UI a původní ovládání v podstatě není téměř vidět. Pixel je ale jiný příběh. U něj si užívám čistý Android, který mě neskutečně baví. Je to po letech svěží změna. Jsou to drobnosti, lepší integrace Google služeb a Google Asistenta, které Pixel odlišují od ostatních Android zařízení.

Google je snad první, komu se opravdu povedlo nastavit systém tak, aby reflektoval dominantní barvu pozadí, které máte na ploše. Ta se pak promítá jak hlavní barva do celého prostředí. Je to drobnost a pro mnohé asi infantilní, mně osobně se ale líbí a když vedle sebe položím Pixel 6 s Androidem 12 a iPhone 13 Pro s iOS 15, je Pixel ten, jehož prostředí působí mnohem modernějším a dynamičtějším dojmem.

Předělané je menu nastavení, stejně jako notifikační ruleta rychlý přístup k ovládacím prvkům v ní. Nové zaoblené dlaždice mi úplně nevyhovují a je to na můj vkus zbytečné plýtvání místem. Jiní si zase stěžují, že přepínač Wi-Fi je nově schovaný v dlaždice “Internet” a pokud chcete Wi-Fi vypnout, je to nově na dva kliky. Nepřijde mi to jako problém, ale chápu, že pro někoho, kdo Wi-Fi ovládá několikrát denně, tohle může být komplikace.

Předělané jsou i widgety od Google a uznávám, že vypadají mnohem lépe a konečně dobře ladí s tím, jak vypadá systém celkově. Jen pro upřesnění. Tato změna se dotkla i widgetů aplikací jako je Google Disk, Mapy, YouTube a další.

Celkově změny v Androidu 12 vnímám pozitivně. Včetně těch, které jsou více “pod kapotou” a týkají se správy soukromí a toho, která aplikace, kdy a jak měla přístup k vašim datům. Tyto by si jen zasloužily ze strany Google více pozornosti a lepší osvětu mezi uživateli.

Baterie a výdrž

Další změnou v novém Androidu je méně informací o využití baterie. Proč? Nevím, ale moc mi to nevadí. Nemám nutkavou potřebu sledovat, kolik přesně mi telefon na jedno nabití vydrží. Dávám ho nabíjet průběžně během dne a hotovo.

Pixel 6 dostal do výbavy 4614 mAh baterii. Záleží na stylu používání, jestli jste na Wi-Fi, nebo mobilních datech a jak kvalitní máte signál. Těch faktorů ovlivňujících výdrž je hodně, to víte sami. Nicméně není problém dostat se na 6 hodin screen time během dne a i tak Pixel 6 bez problémů vydrží “od nevidím do nevidím”. Doslova. Když jsem baterii testoval, sundal jsem telefon z nabíječky před sedmou ráno, a to je teď ještě tma a vrátil jsem ho tam zpět kolem desáté večer s 25 % baterky stále k dispozici.

Testovací den zahrnoval spoustu e-mailů, focení, sociální sítě a další běžné věci a dobu zapnutí displeje kolem 4,5 hodiny. Velký podíl na výdrži má nový čip Google Tensor, který kromě dostatečného výkonu vyniká i úsporností.

Nové Pixely disponují dvěma různými úspornými režimy. Standardní a extrémní. U obou si můžete nastavit aplikace, které i přes drastická omezení spotřeby energie budou fungovat a taky si můžete nastavit kdy se mají aktivovat. Zdali podle procent baterie, nebo podle vámi zvoleného rozvrhu.

Už jen drobností je tu pak reverzní nabíjení, díky kterému si můžete na zádech Pixelu dobít sluchátka, hodinky nebo klidně i jiný telefon s podporu Qi bezdrátového nabíjení. Ze standardních bezdrátových nabíječek Pixel 6 nabijete s výkonem 15 Wattů, s originálním stojánkem Pixel Stand dokonce až 23 Watty.

Fotografie a video

Pixely vždy vynikaly v oblasti fotografie. Hardware jejich foťáku sice nebyl nikdy zvlášť zajímavý. Google se dlouhé roky držel 12 Mpx senzorů a čekali jsme i na druhou čočku. Co chybělo na straně hardwaru, to Google bravurně doháněl na straně softwaru a počítačového zpracování fotografie. Byly doby, kdy Apple a Samsung mohli je závidět, jaké fotky dokázaly Pixely vykouzlit třeba za špatných světelných podmínek. Nebo když přišla poprvé astro fotografie? Pamatujete na ten humbuk kolem?

Google určitě neusnul na vavřínech, ale poslední minimálně rok už to tak slavné nebylo. Ne, že by Pixel 5 nebo Pixel 4 fotily špatně, ale náskok na konkurenci už nebyl tak velký, respektive na ni v mnoha ohledech spíše ztrácely. Přeci jen 12 Mpx čip a hlavně v případě Pixelu 5 podprůměrný procesor s nedostatkem výkonu, to nebyl ten správný mix. Pixel 6 je jiná liga. Nový čip Tensor má dostatek výkonu pro rychlé zpracování fotografie a zvládne i vychytávky jako Magic Eraser, o které se zmíním níže.

Tip: všechny snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit/stáhnout zde

Přidejte si k tomu 50 Mpx hlavní čip s pixely o velikosti 1,2 micronu, který produkuje 12,5 Mpx fotografie. Tento zcela nový čip je doplněný o optickou stabilizaci a laserový autofocus. Dále Pixel 6 dostal poměrně solidní širokoúhlou čočku s 12 Mpx čipem s oproti předchozí generaci většími pixely – 1,25 micronu oproti 1 – a bohužel jen fixním zaostřováním. K tomu navrch výkonný LED blesk a máme tu celkem dobrý mix, který vrací Pixel mezi špičku na trhu.

Porovnávat foťák Pixelu 6 s iPhone 13 Pro není úplně fér vzhledem k cenovému rozdílu. Nicméně 13 Pro má základní foťák a širokáč stejné jako levnější iPhone 13, takže pro toto srovnání je to OK. Stejně tak je tomu v případě Z Flip 3, který má systém plus mínus stejný jako Samsung Galaxy S21. Říkám rovnou, že Samsungy nechám stranou. Jsou už přeci jen starší a je to trochu znát, nicméně párkrát se o nich stejně ještě zmíním, když už je tu mám.

Pixel 6 vs. iPhone 13 Pro

To hlavní srovnání je tedy Pixel vs. iPhone a jednoduché a jednoznačné to tedy rozhodně nebude. Fotím hodně, fotím rád. Fotím, co mě napadne. Fotím rodinu a děti, jídlo, kafe, pivo, různé hračky, které testuji a podobně. Nejčastěji beru do ruky iPhone 13 Pro. Ten je na běžné focení totiž nejpřívětivější a nejjednodušší. U něj si můžu být jistý tím, že když ho vytáhnou z kapsy a cvaknu fotku, tak ta bude dostatečně kvalitní. iPhone i nadále vyhrává tím, že podává konzistentní výsledky téměř za jakýchkoli podmínek. Je prostě stále nejvíc „user-friendly“. Ale taky je to trochu nuda, co si budeme povídat.

Pixel 6 je oproti iPhone jiný. Fotí skvěle, ale ne vždy na 100 %. Některé fotky jsou 10/10 a prostě jen koukáte, že telefon dokáže vykouzlit tak pěkný obrázek. Jiné fotky jsou spíš 6/10 a u těch si říkáte, proč se to sakra nepovedlo. Problém je částečně v Pixelu samotném a také v uživateli. Při focení Pixelem je totiž potřeba trochu více přemýšlet, pohrát si s nastavením a kompozicí fotky. Můžete telefon jen tak vytáhnout a cvaknout fotku a bude dobrá. Pokud se ale předtím na pár vteřin zastavíte a nad tím, co se chystáte udělat, se trochu zamyslíte, bude výsledek blíže k 10/10.

Rozdíly jsou vidět třeba u noční fotografie, ve které Pixel vždy exceloval. A i teď fotky vypadají dobře, ale možná přehnaná snaha o vykreslení detailů dělá večerní fotky hodně světlé. Oproti tomu iPhone 13 Pro nabídne výrazně tmavší fotky, s méně detaily, ale vypadají tak nějak přirozeněji. U Pixelu to opět můžete zachránit, když si před vyfocením scény trochu pohrajete s nastavením.

Tohle mě na Pixelu také baví. Vyžaduje při focení trochu více interakce od uživatele a pak nabídne o něco lepší výsledky. Vyniká v dobře vykreslených detailech a na můj vkus více reálných barvách než iPhone nebo Samsung. Ty mi oba přijdou ve srovnání s Pixelem přebarvené.

Na druhou stranu často mi přijde, že to Pixel 6 přehání s HDR a fotky za přímého slunce jsou tak možná moc světlé a stíny zbytečně vytažené, takže jsou v nich vidět detaily, které ostatní telefony skryjí. Ve stínu. Nakonec je to otázka osobních preferencí, který styl vám vyhovuje více.

Portrét a panorama jsou další dnes už standardní režimy. U portrétu Pixel dobře vykresluje focený objekt a zvlášť u lidí věrně zobrazuje tón pleti. Nicméně jsem zjistil, že díky novému čipu a optice se dají portréty fotit i ve standardním režimu, protože foťák už tak nabízí dostatečnou hloubku ostrosti.

Režim panorama jsem přestal používat ve chvílí, kdy ultraširokoúhlé čočky v telefonech začaly být kvalitní. Ta v Pixelu sice nepatří ke špičce na trhu a mohla by být širší, ale fotky z ní jsou ostré a na okrajích nedochází k tak znatelné deformaci jako u jiných foťáků, a to oceňuji.

Vedle klasických foto a video režimů, na které jsme dnes už zvyklí, nabízí Pixel 6 (a Pixel 6 Pro také) dva zcela nové, které jsou tak trochu kreativní. Nový režim “Motion” nabízí dvě zcela nové možnosti. Action Pan dodá vašim fotkám na dramatičnosti. Pokud fotíte pohybující se objekt, ten zůstane v tomto režimu ostrý, zatímco jeho okolí a pozadí bude rozmazané, tak aby to celkové kompozici dodalo na dynamice. Občas to funguje, občas ne. Přijde mi tak takové 50:50, ale věřím, že v dalších updatech Google toto doladí.

Oproti tomu režim Long Exposure (dlouhá expozice) funguje téměř perfektně. Jak název napovídá, jde o dlouho expozici, kterou můžete použít pro spoustu různých způsobů vytvoření kreativní, zajímavé fotografie. Ať už jde o večerní světla města, proudící vodu či jakýkoliv jiný pohyb, který bude na fotce rozmazaný. Běžně musíte nastavit manuálně delší expozici a mít buď velmi pevnou ruku nebo lépe stativ, abyste dosáhli požadovaného výsledku. Google na to jde jinak. Expozice fotky sice také pár vteřin trvá, ale dáte to v pohodě “z ruky”. Pak si telefon vezme dalších pár vteřin na dokončení obrázku. Výsledky se odvíjí od toho, jak moc kreativní jste vy. Po technické stránce jsou OK.

Pixel 6 nenabízí žádné možnosti manuálního fotografování. Pro to si budete muset stáhnout některou z mnoha aplikací třetích stran, které jsou v Google Play Store dostupné. Poslední pokročilou možností je tak ukládání fotografií i ve formátu RAW, se kterým pak můžete, na rozdíl od JPEG, dále pracovat.

Pokud bych měl říct, který z těch dvou na začátku zmiňovaných fotí lépe. Pixel nebo iPhone. Tak nemůžu. Protože nakonec oba fotí naprosto skvěle a je to čistě jen o osobních preferencích. Chcete barevnější a na pohled hezčí fotky? iPhone. Chcete přirozenější fotky, často s více detaily, ale rizikem, že ne vždy budou vypadat tak „skvěle jako z iPhone“? Pak Pixel 6.

Záznam videa

V oblasti pohybujících se obrázku Pixely vždy zaostávaly za konkurencí. Tady vládl a vládne iPhone. Ani letos se na tom nic nezměnilo. Spíše naopak. Letošní iPhony v natáčení videa opět excelují a napomáhá tomu i nový Cinematic režim, který je opravdu povedený.

Tím neříkám, že by Pixel 6 natáčel špatné video. Bez obav ho postavím bok po boku vedle zmiňovaných Samsungů. Je to OK, vypadá to dobře, ale není to prostě špička. Google se ale snaží, to se mu musí nechat. Vedle klasického videa nabízí samozřejmě jak Time Lapse, tak i Slow Motion. To není nic nového. Co je nové, je stabilizace videa a ta umí čtyři různé úrovně.

Google Pixel 6: camera test (4K, 60 fps)

Watch this video on YouTube

Standard je určena pro běžný lehký pohyb, nebo to, jak se vám normálně klepe ruka. Locked funguje v případě použití 2x digitálního zoomu. A funguje překvapivě dobře, jen je potřeba počítat, že telefon reaguje na pohyb s lehkým zpožděním. Pokud jím pohnete, na videu se tento pohyb projeví o zhruba půl vteřiny později.

Zajímavý je režim Heavy, který dokáže velmi slušně stabilizovat video třeba při chůzi nebo jiném náročnějším pohybu. Až mě výsledek opravdu překvapil. Poslední a asi nejzajímavější úroveň je Cinematic Pan. Zpomalí pohyb na polovinu, odstraní zvuk a celkově video působí velmi zajímavě. Je to celkem zajímavě kreativní režim, se kterým se dá dobře hrát.

Shrnuto podtrženo, Pixel 6 není Pixel, který by konkurenci ukázal záda, ale může se směle postavit bok po boku letošních iPhonů a ostudu si rozhodně neuřízne.

Unikátní funkce Pixelu

Zmínil jsem Magic Eraser. Jde o novou funkci, která vám prostřednictvím machine learningu umožní vymazat osoby a objekty z vašich fotografií. Nejen z těch, které jste vyfotili Pixelem, ale ze všech, které máte uloženy v Google Photos. Funguje to celkem spolehlivě, ale samozřejmě záleží na konkrétní fotce a její kvalitě.

Obecně lze říci, že pokud je za objekty, které se snažíte vymazat, nějaké vcelku jednoduché a konzistentní pozadí, funguje to dobře. U těch složitějších jsou pak výsledky méně přesvědčivé. Ale bavíme se o machine learningu a umělé inteligenci, takže tohle zrovna je funkce, která by se měla postupně času zlepšovat.

Další novinku je Live Translate, nebo-li překlad z cizích jazyků, který probíhá přímo na zařízení. Základem jsou texty, nejen na webu, ale třeba i v Google Messages nebo WhatsApp. A zde je podporovaná i čeština. Výkon čipu Tensor ale posouvá tyto možnosti dál a Pixel zvládá živý překlad i třeba filmů nebo konverzace. Pro tyto případy je podpora jazyků ale pochopitelně užší a zahrnuje jen ty, řekněme světové.

Google Tensor Letošní Pixel 6 nepohání žádný Snapdragon, ale vlastní 5nm čipset, který vznikl ve spolupráci s korejským Samsungem. Google slibuje vysoký výkon (oproti Pixelu 5 až o 80 procent vyšší procesorový a o 370 procent vyšší grafický výkon), nízkou spotřebu a díky bezpečnostnímu čipu Titan M2 i vysokou míru zabezpečení. Čipset disponuje osmijádrovým procesorem, oproti konkurenci však vůbec poprvé využívá dvou ultravýkonných jader ARM-Cortex-X1 s taktem 2,8 GHz. Sestavu pak doplňují dvě výkonná jádra Cortex-A76 s taktem 2,25 GHz a čtveřice efektivních jader Cortex-A55 s taktem 1,8 GHz. O grafické operace se stará čip Mali-G78.

Další exkluzivitky Pixelu se týkají volání a upřímně nejsem si jistý, jestli nejsou dostupné jen v USA. Tipnul bych si, že ano. Pixel ve spolupráci s Google Asistentem totiž funguje opravdu jako asistent.

V USA jsou stále běžné SPAM hovory a Pixel si s nimi dokáže poradit za vás. Nebo potřebujete zavolat do restaurace a objednat si stůl na večer? Objednat ke kadeřníkovi na příští týden? I to Pixel zvládne. Vyzkoušeno, funguje to.

Co mě ale překvapilo a co jsem nezkoušel, Pixel zvládne zavolat i do lékárny a zajistit vám tzv. “refill” léků na předpis. To už je trochu vyšší dívčí, ale budiž.

Zjišťoval jsem na druhé straně, jak tyto funkce vlastně fungují.Objednal jsem se skrz Pixel a Google Asistent ke svému barberovi. A pak jsem se jeho ptal, jak to proběhlo. Říkal, že nejprve nepoznal, že mluví s počítačem, ale pak mu podle některých odpovědí došlo, že to bude nejspíš Google Asistent. Nicméně rezervace klapla bez problémů, a to mě baví. Stačí prostě říct “Hey Google, objednej mě na příští středu ve 3 odpoledne k mému barberovi.” a Pixel už to zařídí.

Pixely umí i to, že poslouchají své okolí. Tedy pokud máte tuto funkci zapnutou a tahle konkrétně se omezuje jen na hudbu. A pokud tedy v okolí telefonu hraje nějaká hudba, telefon ji pozná a buď na lock screen nebo v notifikační liště vám zobrazí, jaká písnička právě ve vašem okolí hraje. Drobnost, ale často užitečná.

Závěrečné hodnocení

Moje závěrečné hodnocení bude subjektivní a nic s tím neudělám. Tvářit se, že píšu objektivní recenzi by bylo pokrytecké. Pixel 6 jsem nedostal na testování, ale kupoval jsem ho s tím, že ho chci. Na druhou stranu otočím takhle za rok spoustu telefonů a jiných zařízení, takže to není něco, k čemu bych se nějak extra citově vázal. A zároveň nepoužívám jen jeden telefon nebo jedno zařízení, ale více současně a přeskakuji mezi nimi sem a tam. Proč to píšu?

Ačkoli se mi Pixel 6 hodně líbí a těšil jsem se na něj, mohu se na něj podívat i kritickým okem a pohledem toho, že vedle něj běžně používám další, výrazně dražší zařízení.

Pixel 6 jsem kupoval, protože mám Pixely rád, používám Google služby a další zařízení (Nest Mini, Nest Hub, Nest Audio, Nest Doorbell) a celkově je mi Google ekosystém blízký a považuji ho za přívětivý. Na Pixelech se mi vždy líbilo, že do celého toho ekosystému zapadly lépe než jiné Android telefony. Nebo možná ne lépe, ale snáze, přirozeněji. A byl by divné, kdyby to tak nebylo.

Na druhou stranu žádný Pixel mi nikdy nevydržel déle než pár týdnů, maximálně měsíců. Když nad tím tak přemýšlím, ze všech nejoblíbenější byl nakonec asi zelený Pixel 5. I přes všechny nedostatky, a že jich nebylo málo, mi vyhovoval. Bylo to příjemné zařízení tak akorát do ruky. Dobrá konkurence pro levnější nebo starší iPhony.

Jenže Pixel 6 je jiný. Konečně. Už jen na papíře vypadá, že dělá snad všechno správně. Že mu není moc co vytknout. A poté, co ho nějakou dobu používám, se pod toto rád podepíšu. Opravdu mu nemám co vytknout a ty drobné chyby mu buď odpustím, nebo je Google snad vyřeší v rámci aktualizací systému. Nutno ještě zmínit, že Pixely 6 dostanou tři roky podpory v podobě aktualizací Androidu.

Design mi sedl, opravdu se mi líbí. I díky tomu, že mi připomíná HTC 8X, jak už jsem psal. Zpracování není co vytknout, stejně tak materiálům. Nemusel by tolik klouzat, ale čert to vem. Tohle mu odpustím.

Displej je pro mé potřeby naprosto v pořádku. Mohl být lepší, ale pak by cena byla vyšší. Uvnitř je vše tak, jak bych si představoval. Čipset, operační paměť, velikost úložiště. Všechno v pořádku. Baterka a výdrž je taky OK, nemám si na co stěžovat.

Foťák trpí drobnými neduhy, ale ty buď nejsou tak dramatické, nebo je, doufám, Google časem opraví. A jsem rád, že letos mě focení telefony zase baví. Jak díky iPhone 13 Pro, tak i díky Pixelu 6. Jeden je spolehlivý, s druhým je více práce a více zábavy.

Android 12 mě příjemně překvapil a zatím nemám potřebu s ním dělat cokoli mimo standard. Což je u mě dost nestandardní. A až mě to přestane bavit, aktivuji developerské menu (ano, doposud jsem to ještě neudělal), stáhnu Nova Launcher, najdu si návod na nějaký pěkný setup a pustím se do úprav. Ale jak říkám, zatím na to nemám ani nejmenší pomyšlení. Čistý Android mi prostě vyhovuje.

No a nakonec cena. Pixel 6 tu stojí 599 USD plus daň. Dostal jsem k němu zdarma Pixel Buds A-Series a 10 % kredit zpět do Google Store. To jsou ale jen detaily. Co je důležité, myslím si, že Pixel 6 nabízí mnohem lepší poměr cena / výkon než dražší Pixel 6 Pro. Proč? Protože ten s cenovkou 899 USD zasahuje do teritoria, kde se pohybují telefony jako Galaxy S21 Ultra, iPhone 13 Pro a další. Nakonec i stylový Z Flip 3 5G se dá pořídit jen o něco málo dráž. Levnější Pixel 6 se tedy může zdát obyčejný, ale ve skutečnosti není a to, co dělá, dělá opravdu dobře.

Koukal jsem, že v Čechách se dá Pixel 6 pořídit už od 19 990 Kč. Sice nejsou telefony aktuálně za tuto cenu skladem, ale až budou, rozhodně bych nad tím, být vámi, uvažoval. Dostanete totiž bez debat jeden z nejlepších Androidů na trhu.