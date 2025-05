Recenze ASUS Vivobook S16: dokáže Qualcomm konkurovat Intelu a AMD?

ASUS Vivobook S16 přichází v několika variantách s procesory od Intelu, AMD i Qualcommu

Každá platforma slibuje jiný mix výkonu a výdrže, my jsme měli možnost je vyzkoušet

Ceny se pohybují od 21 490 Kč za verzi s 16 GB RAM a 1 TB úložištěm

Poslední měsíc se u tchajwanského Asusu nesl ve znamení notebooků řady Vivobook, které cílí na uživatele hledající všestranné pomocníky pro každodenní práci i multimediální zábavu. Nabídka těchto modelů je skutečně pestrá, s variantami lišícími se úhlopříčkou, typem displeje i osazeným procesorem.

V této recenzi se primárně podíváme na Asus Vivobook S16, osazený čipem Snapdragon X od Qualcommu. Jedná se tedy o notebook s ARM architekturou, která si oproti klasickým x86 platformám stále nese určitá specifika. Recenze se však nezaměří pouze na ARM variantu. Na test totiž dorazily dva sourozenecké modely s procesory Intel a AMD. Díky tomu půjde lépe posoudit, pro jaký typ uživatele je která platforma nejvhodnější.

Design a konstrukce

Po designové a konstrukční stránce jsou všechny nové Vivobook zařízení identické, liší se pouze použitými procesory uvnitř. Kombinují čistý a jednoduchý vzhled s malým logem v pravé části víka. K dispozici jsou ve dvou barevných variantách – stříbrné a matně šedé.

Oproti prémiovější řadě Zenbook je na první pohled zřejmé, že Vivobooky míří do dostupnější cenové kategorie. Nedostalo se na žádné speciální slitiny či celokovové šasi. To však neznamená, že by působily lacině. Základna je sice plastová, ale samotný povrch má texturu, která je poměrně příjemná na dotyk, a navíc poměrně odolný na ulpívání otisků prstů a šmouh. Víko už je pak hliníkové, což také pomáhá vylepšit výsledný dojem, na druhou stranu je náchylnější na otisky prstů a nečistoty.

Pozitivně potěší možnost otevření víka až do úhlu 180 stupňů. To umožňují nově navržené panty, které i přes své kompaktnější rozměry dovolují notebook plně rozevřít. Rozměry Asus Vivobook S16 jsou 35,7 × 25 × 1,8 cm a hmotnost se zastavila na 1,74 kilogramu. Dokázal bych si u šestnáctipalcového notebooku představit i o něco nižší hmotnost. Celkově se toho ale moc vytknout nedá, díly dobře lícují, nic nevrže a nic se příliš neprohýbá. Další plusové body si může odnést za jednoduché otevření pomocí jedné ruky či třeba splnění certifikace MIL-STD 810H.

Klávesnice a touchpad

Klávesnice Vivobooku S navazuje na osvědčený design z předchozích generací, a není se čemu divit – Asus zde vsadil na funkčnost, která se osvědčila. Pozitivně mě překvapil poměrně velkorysý zdvih kláves 1,7 mm. Pro někoho, kdo využívá klávesnici Logitech MX Keys se zdvihem 1,8 mm jsem se zde cítil jako doma. U šestnáctipalcové varianty navíc nechybí numerická část, i když se musí počítat s kompaktnějším provedením a menšími klávesami.

K dispozici je bílé podsvícení s možností nastavení tří úrovní intenzity. Jedinou výtku si zaslouží stříbrná varianta notebooku, u které je čitelnost popisků na klávesách za určitých světelných podmínek horší než u tmavší šedé verze.

Touchpad využívá maximální možné místo, prst klouže po skleněném povrchu pohodlně, bezproblémové bylo i klikání. V aplikaci MyAsus se navíc dají aktivovat různá gesta, například pro rychlou změnou jasu displeje či úpravu hlasitosti.

Rychlý IPS displej

Ačkoliv je Asus známý tím, že využívá OLED panel i v levnějších zařízeních, tak testované modely obdržely IPS panel. Přímo Vivobook S16 s Qualcomm procesorem je na tom z trojice notebooků nejlépe. Nabízí totiž nejjemnější rozlišení 2560 × 1600 pixelů, nejvyšší maximální jas až 400 nitů a stoprocentní pokrytí barevného prostoru sRGB, což zaručuje věrné podání barev pro běžnou práci i konzumaci obsahu. Zároveň potěší výbornou 144Hz obnovovací frekvencí. Intel varianta má horší rozlišení, barvy a jas. AMD verze je pak dodávána s 60Hz panelem.

IPS panel sice nedosahuje tak dokonalé černé a kontrastu jako OLED, s ohledem na celkové parametry a cenu zařízení se nicméně jedná o velmi kvalitní zobrazovací jednotku. V neposlední řadě potěší poměrně malé rámečky kolem displeje. V horním rámečku je kromě Full HD webkamery umístěn také infračervený senzor pro rozpoznávání obličeje, umožňující pohodlné odemykání notebooku prostřednictvím funkce Windows Hello. Praktickým bonusem je fyzická krytka webkamery.

Snapdragon vs Intel vs AMD

Uvnitř testovaného zařízení nalezneme v lednu představený Snapdragon X s označením X1-26-100. Jde o základní variantu z nové generace notebookových Snapdragonů, které byly uvedeny na trh v minulém roce. Disponuje celkem osmi procesorovými jádry a o grafický výkon se stará integrovaný čip Adreno X1-45. Oproti dražším variantám má nižší frekvenci 3,0 GHz a postrádá boost funkci pro navyšování frekvence. Zároveň je vybaven méně výkonným grafickým čipem s výkonem 1,7 TFLOPS. Dále jej doplňuje 16 GB LPDDR5X RAM a 1TB úložiště v podobě rychlého SSD.

Druhý šestnáctipalcový Vivobook S16 je vybaven procesorem Core Ultra 7 255H, který spadá do výkonnější kategorie mobilních procesorů Intel. Celkově má 16 jader, z toho jich je 6 výkonných. Grafický výkon obstarává čip Intel Arc Graphics 140T. Představení proběhlo rovněž v lednu, na veletrhu CES. Menší minus je také použití pouze 512GB SSD, operační paměť má hodnotu 16 GB a jde o DDR5. Zároveň je ale uživatelsky vyměnitelná, což je plus proti Qualcommu, u kterého se nedá navýšit.

Čtrnáctipalcový model Vivobook S14 je pak vybaven procesorem AMD Ryzen 7 260, taktéž představeným v lednu. Nicméně oproti výše zmíněné konkurenci se jedná jen o aktualizovanou verzi procesoru Ryzen 7 7840HS, který je na trhu od roku 2023. Má celkem 8 procesorových jader, grafický výkon pak obstarává Radeon 780M. Zároveň je dobré připomenout menší velikost notebooku, což znamená obecně vyšší teploty a horší chlazení oproti větším sourozencům. To potenciálně ovlivňuje přímé srovnání, takže u tohoto modelu je potřeba brát výsledky s určitou rezervou. K dispozici je pak 16 GB DDR5 RAM a 1TB SSD.

Benchmark Intel Core Ultra 7 255H Qualcomm Snapdragon X AMD Ryzen 7 260 Geekbench 6 – Single Core 2 808 bodů 2 115 bodů 2 553 bodů Geekbench 6 – Multi Core 11 761 bodů 10 222 bodů 9 548 bodů Geekbench 6 – GPU OpenCL 28 284 bodů 9 704 bodů 24 996 bodů Geekbench 6 – GPU Vulkan 27 271 bodů 13 985 bodů 25 813 bodů Geekbench AI CPU 6 555 bodů 5 756 bodů 6 493 bodů GFXBench DirectX 12 – Aztec Ruins High 75 FPS 66 FPS 50 FPS GFXBench Vulkan – Aztec Ruins High 78 FPS 91 FPS 49 FPS Cinebench 2024 – Single Core 123 bodů 95 bodů 101 bodů Cinebench 2024 – Multi Core 897 bodů 645 bodů 794 bodů CPU-Z – Single Core 798 bodů 595 bodů 620 bodů CPU-Z – Multi Core 7 977 bodů 4 685 bodů 5 610 bodů

Z výsledků je patrné, že Intel varianta Vivobook S16 jasně dominuje. A to jak u jednojádrových, tak ve vícejádrových úlohách. Tento náskok doplňuje i velmi výkonná integrovaná grafika Intel Arc. Vhodný je tento model pro náročné uživatele, kteří pro práci vyžadují maximální dostupný výpočetní a grafický výkon.

Čtrnáctipalcový model Vivobook S14 představuje kompaktní univerzál se slušnými výsledky. Avšak je vidět, že procesor AMD Ryzen 7 260 může být v tomto menším šasi částečně limitován. Je vhodný pro ty, co hledají menší rozměry notebooku, a jsou si vědomi, že nezískají absolutní špičkový výkon.

Vivobook S16 s procesorem Qualcomm Snapdragon X ukazuje potenciál, zejména s přihlédnutím k tomu, že se jedná o základní model této procesorové řady. Jeho využití směřuje především k práci s kancelářskými aplikacemi, prohlížení webu nebo konzumaci multimediálního obsahu, jako jsou filmy a videa. Jak si navíc řekneme níže v kategorii výdrže baterie, přednosti tohoto notebooku leží především v jiných oblastech než v hrubém výpočetním výkonu.

Zároveň stále platí, že například s hrami to na ARM procesoru není žádná výhra. Naštěstí u aplikaci to není vůbec špatné, většina těch moderních je dostupná již nativně. Navíc případná emulace funguje velice dobře, jelikož na rozdíl od her není potřeba tolik grafického výkonu.

Konektivita a systém

Konektorová výbava je víceméně identická u testovaných modelů. Na levé straně se nachází dva porty USB-C, jedenkrát HDMI, jeden USB-A a kombinovaný 3,5mm audio konektor. Na pravé straně pak výbavu doplňuje druhý USB-A konektor. Rozdíl je pak u bezdrátových standardů, zatímco Qualcomm nabídne novější a rychlejší Wi-Fi 6E, AMD a Intel verze mají pouze starší Wi-Fi 6. Bluetooth 5.3 už je pak stejné napříč modely.

Na zařízeních je předinstalovaný systém Windows 11 Home s několika aplikacemi. Mezi ty méně vítané položky již tradičně patří antivirus McAfee, který lze lehce odinstalovat. Dále dodává pár aplikací přímo Asus. Tou nejdůležitější je MyAsus, ve které se provádí nastavení samotného zařízení, diagnostika a aktualizace. Zmínit se dá rovněž StoryCube, inteligentní galerii pro správu fotografií a videí s využitím AI, nebo GlideX, který slouží k propojení notebooku s tabletem či chytrým telefonem a jejich využití jako sekundární obrazovky či pro sdílení souborů.

Výborná výdrž baterie

Klíčovým parametrem při výběru notebooku je vedle výkonu také jeho výdrž na baterii. Všechny tři testované modely Vivobook S jsou osazeny baterií o shodné kapacitě 70 Wh. Tento fakt by teoreticky mohl mírně favorizovat čtrnáctipalcový model s AMD procesorem díky potenciálně nižší spotřebě menšího displeje, praxe však ukázala jiný obrázek. Během samotného měření výdrže bylo u všech notebooků použito identické nastavení včetně stejného rozlišení či jasu.

Testování bylo rozděleno do několika fází. První dvouhodinová fáze zahrnovala 40 minut hraní her a 80 minut procházení internetu od jednoduchých stránek až po takové s náročnější 3D animací. Po úvodním testování na tom byl nejlépe model s model s procesorem Qualcomm (zbývalo 85 %), následovaný modelem s Intelem (72 %) a nejrychleji se vybíjel model s AMD (56 %).

V druhé fázi se přehrával film po dobu dvou hodin. Qualcomm varianta stále udržovala výrazný náskok s 73 % baterie. Intel pak s baterií klesl na 48 % a u AMD zbývalo 24 %.

Finální fáze probíhala až do úplného vypnutí a primárně spočívala v brouzdání na internetu. Jako první se vybil model s procesorem AMD, a to po celkové době 5 hodin a 48 minut. Následoval model s Intelem s celkovou výdrží 7 hodin a 38 minut. U Qualcommu v té době zbývalo 34 % kapacity. Po další hodině a čtvrt procházení internetu klesla baterie na 20 %. Následovala hodina přehrávání videa, po které stav baterie ukazoval 13 %. Na závěr se pak stihlo přiblížně půl hodiny hraní. Celkově se Asus Vivobook S16 konečně vypnul po 11 hodinách a jedné minutě k tomu.

Asus Vivobook S16 (Qualcomm Snapdragon X) Asus Vivobook S16 (Intel Core Ultra 7 255H) Asus Vivobook S14 (AMD Ryzen 7 260) Stav baterie po Fázi 1 (2h: 40min hry + 80min web) 85 % 72 % 56 % Stav baterie po Fázi 2 (2h přehrávání filmu) 73 % 48 % 24 % Stav baterie Qualcommu v okamžiku vybití Intelu 34 % – – Celková výdrž do úplného vybití 11 h 01 min 7 h 38 min 5 h 48 min

Nabíjení pak probíhá přes dodávaný 65W adaptér zakončený USB-C konektorem. Během nabíjení nedošlo k žádnému velkému překvapení a rozdíly jsou minimální a ve finále nehrají při výběru modelu významnou roli.

Dosažená kapacita (nabíjení 65W adaptérem) Asus Vivobook S16 (Qualcomm Snapdragon X) Asus Vivobook S16 (Intel Core Ultra 7 255H) Asus Vivobook S14 (AMD Ryzen 7 260) 30 % 26 min 25 min 28 min 50 % 43 min 45 min 43 min 80 % 69 min 74 min 66 min 100 % 127 min 119 min 120 min

Který Vivobook S je ten pravý?

Nová řada notebooků Asus Vivobook S přináší na jednu stranu jednotný, funkční design, ale zároveň pod kapotou až překvapivou rozmanitost. Ačkoliv se ceny testovaných konfigurací pohybují v podobné hladině – Vivobook S16 s Qualcomm Snapdragon X a Vivobook S14 s AMD Ryzen 7 260 pořídíte shodně za cca 21 490 Kč, zatímco Vivobook S16 s Intel Core Ultra 7 255H za 23 490 Kč – jejich určení se výrazně liší.

Hlavním testovaným modelem v této recenzi byl Asus Vivobook S16 s Qualcomm Snapdragon X je doslova synonymem pro výdrž baterie. Pokud je vaší prioritou celodenní práce bez nabíječky a dostačuje vám výkon na plynulý běh kancelářských aplikací, brouzdání internetem či přehrávání médií, je rozhodně laptop s ARM architekturou tou pravou volbou. Zároveň potěší nejkvalitnějším displejem. Výkon v tradičních CPU úlohách mírně zaostává, a samozřejmě kapitolou samo o sobě jsou určitá specifika ARM platformy, především co se týče kompatibility a emulace v hrách či specializovaném softwaru. Naštěstí většina těch nejrozšířenějších aplikací již funguje nativně.

Asus Vivobook S16 s procesorem Intel Core Ultra 7 255H je jednoznačnou volbou pro, kteří nechtějí dělat žádné ústupky ve výkonu a hledají v dané cenové kategorii to nejvýkonnější. Dominuje v náročných úlohách i grafice. Daní za tento výkon je však horší výdrž baterie, o něco vyšší cena, pouze 512GB SSD a zároveň méně kvalitní IPS displej proti Qualcomm variantě.

Asus Vivobook S14 s procesorem AMD Ryzen 7 260 paradoxně dopadl nejhůře. Za podobnou cenu dostanete menší notebook, který má horší displej pouze s 60Hz frekvencí. Výkonem příliš nepřesvědčil a stejně tak dopadl pouze průměrně u výdrže baterie. Doporučit se dá pouze v případě, že hledáte kompaktní notebook a nevadí vám ústupky.

Klady extrémní výdrž baterie

dobré zpracování

povedený IPS displej

špičková klávesnice

IR kamera s WIndows Hello Zápory omezení spojená s ARM architekturou

nerozšířitelná RAM

horší čitelnost kláves u stříbrné varianty

