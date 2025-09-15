Realme C71 míří na český trh: nízká cena, vyšší odolnost a 6000mAh baterie

- Na českém trhu se začíná prodávat základní smartphone Realme C71
- Potěší velkým displejem, zvýšenou odolností a velkou baterií
- Zklamáním je pak horší rozlišení displeje, slabší čipset a pouze jeden fotoaparát
- Telefon na českém trhu stojí 4 199 korun
Značka Realme uvádí na český trh smartphone Realme C71. Jedná se o telefon pro nenáročného uživatele, který zaujme velkým 120Hz displejem, zvýšenou odolností, dlouhou výdrží na jedno nabití a dnes již vzácnou podporou paměťových karet. Jedná se také o jeden z prvních telefonů, který jde na trh rovnou s nejnovějším Androidem 16.
Realme C71: základ, který neurazí
Realme C71 na první pohled zaujme originálním provedením zad. Ať zvolíte zelenou, nebo bílou barvu, můžete se těšit na originálně vypadající optické vlnění povrchu zad, které navazuje na moderní ploché boky. Telefon má v pase 7,8 mm, váží 196 gramů a potěší zvýšenou odolností. Konkrétním krytím se sice výrobce nechlubí, zato však tvrdí, že telefon ustojí postříkání vodou i pád z výšky 1,5 metru.
Přední stranu vyplňuje 6,72″ s obnovovací frekvencí 120 Hz, bohužel však pouze se slabším rozlišením 720 × 1604 pixelů. Obrazovka má maximální jas 725 nitů, nahoře uprostřed se nachází kruhový otvor ukrývající 5Mpx selfie kamerku. Rozměrný ostrůvek na zádech evokuje trojitý fotoaparát, ovšem fotoaparát je zde pouze jeden – 50Mpx hlavní se světelností objektivu f/1.8. Druhá čočka je falešná a ta třetí skrývá prstencovitý LED blesk, který slouží nejen k přisvětlování snímků, ale rovněž reaguje na notifikace a stav nabíjení.
Podpora paměťových karet a kabelových sluchátek
Realme C71 pohání čipset Unisoc T7250 ve spolupráci s 8 GB RAM, úložiště pak nabídne velkorysý prostor 256 GB, který lze navíc ještě rozšířit paměťovou kartou. Milovníky starých pořádků potěší i přítomnost 3,5mm portu na sluchátka. Telefon poskytuje pouze základní bezdrátovou konektivitu – 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, a NFC. Nechybí ani čtečka otisků prstů, která se nachází napravo v zamykacím tlačítku.
Velkým benefitem Realme C71 je akumulátor s kapacitou 6 000 mAh, který podporuje rychlé 45W nabíjení – výrobce tvrdí, že pouhá jedna hodina na nabíječce vystačí na dva dny používání. Telefon se rovněž umí o energii podělit s ostatními zařízeními, a to maximálním výkonem 6 wattů. Bezdrátové nabíjení chybí, což nás ale v této cenové hladině nepřekvapuje. Zato nás příjemně překvapilo nasazení nejnovějšího Androidu 16 zabaleného do prostředí Realme UI 6.0.
Cena a dostupnost
Realme C71 je na českém trhu k dispozici v zelené a bílé barvě v jedné paměťové variantě 8/256 GB. Cena je stanovena na 4 199 korun.