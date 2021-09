Řada Galaxy S22 konečně nabídne kompaktní top model. Známe i další specifikace

Ačkoli se může zdát, že je představení Samsungu Galaxy S22 ještě daleko, první střípky informací na veřejnost prosakují už nyní. Co můžeme z kraje příštího roku očekávat od vlajkových modelů korejského giganta?

Samsung Galaxy S22 a Galaxy S22+

V příštím roce se pravděpodobně opět dočkáme představení tří modelů, konkrétně Galaxy S22, Galaxy S22+ a Galaxy S22 Ultra. První dva smartphony by měly disponovat víceméně shodnými specifikacemi, které zahrnují například čipset Qualcomm Snapdragon 898, který by na některých trzích mohl nahradit Exynos 2200.

Otázkou zůstává velikost displeje – základní Galaxy S22 by měl disponovat panelem o velikosti 6,06″, přičemž o velikosti varianty S22+ zatím nemáme informace. V případě baterie by měl základní model vsadit na 3 700mAh akumulátor s podporou 25W nabíjení, zatímco Galaxy S22+ pravděpodobně dostane větší 4 500mAh baterii. Jako hlavní fotoaparát by Samsung měl nasadit nedávno představený 50Mpx GN5 senzor.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra má být opět výkladní skříní korejské společnosti. Čipset bude pravděpodobně stejný jako v případě méně vybavených sourozenců, nicméně grafický čip by měl doznat mírného zlepšení. AMD před časem oznámilo spolupráci se Samsungem na výrobě nového GPU, který by měl spatřit světlo světa příští rok, stejně jako vylepšený GPU od Qualcommu.

Pravděpodobné je také nasazení 5 000mAh baterie s podporou 45W nabíjení. Pokud jde o fotoaparáty, zde je stále ve hře jak 200Mpx senzor vyrobený ve spolupráci s Olympusem, tak konzervativnější varianta s použitím vylepšeného 108Mpx snímače. Prozatím se jedná o první nástřel specifikací z dostupných úniků. Všechny zmíněné informace je proto potřeba brát s rezervou.