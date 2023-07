Působivé video ze Zaklínače 3 ukazuje v akci více než sto modifikací najednou

Pokud vám nestačil loňský oficiální next-gen patch pro třetího Zaklínače, můžete se poohlédnout po řadě fanouškovských modifikací

Například Immersive Lighting Mod version 2.2 pozvedne systém osvětlení ve hře na novou úroveň

Hra navíc běží v 8K rozlišení, což celý zážitek ještě více umocňuje

Zaklínač 3 se mezi hrami s otevřeným světem dodnes vyjímá povedeným grafickým zpracováním, což platí dvojnásob po vydání next-gen aktualizace z konce loňského roku. Početná fanouškovská komunita však populární RPG v průběhu let vylepšovala také na vlastní pěst pomocí všemožných grafických modifikací, díky nimž hra dokáže vykouzlit opravdu dechberoucí scenérie. Důkazem budiž nové video z youtubového kanálu Digital Dreams, které prezentuje hru ve verzi s více než stovkou různých modifikací, a navíc v 8K rozlišení.

Fanouškovským úpravám vévodí Immersive Lighting Mod version 2.2 a Beyond all Limits ray-tracing ReShade. Zejména prvně jmenovaná modifikace přináší znatelné vylepšení vizuální stránky hry včetně propracovanějšího nasvícení scén, a to především v lokacích jako Velen, Skellige či Toussaint, které ve srovnání s původním systém osvětlení nabízí výrazně odlišný zážitek. O výsledku se ostatně můžete přesvědčit sami v přiloženém videu.

V úvodu zmíněný next-gen patch dorazil ke konci loňského roku pro PC, PS5 a Xbox Series X/S. Do hry přidal řadu nových funkcí a praktických vylepšení včetně podpory ray-tracingu. Bezprostředně po vydání si hráči stěžovali na technické nedostatky, které však polští vývojáři s pomocí několika opravných balíčků nakonec opravili, a dokonce přidali další vychytávky – například podporu funkce Intel XeSS pro PC.