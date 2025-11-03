První pacient s Neuralinkem dostane aktualizaci, bude díky ní lepší než běžní lidé

- Vůbec první dobrovolník s implementovaným Neuralinkem dostane upgrade
- Přislíbil mu jej samotný Elon Musk
- Měl by výrazně zlepšit jeho schopnosti a zrychlit reakční dobu
Spojení člověka s moderními technologiemi je dlouhou dobu záležitostí především kyberpunkových a jiných sci-fi žánrů, přičemž ve skutečném světě se jedná spíše o ojedinělé případy, pokud tedy nebereme v potaz implantaci kardiostimulátoru a podobných medicínských zařízení. Mezi průkopníky v této oblasti patří bezesporu Neil Harbisson, který si jako první nechal implantovat speciální anténu pro vnímání barev a je tak prvním oficiálně uznaným kyborgem na světě. S plánem rozšířit počet agumentovaných lidí přišel před nějakým časem také Elon Musk prostřednictvím společnosti Neuralink.
Upgrade Neuralinku pro prvního dobrovolníka
Ta má na svém kontě hned několik úspěšných implantací čipů, které mohou pomoci kupříkladu ochrnutým lidem ovládat chytré telefony, počítače či jinou elektroniku, a tím jejich handicap alespoň trochu umenšit. První pacient dostal čip Neuralink začátkem loňského roku, přičemž o jeho stavu několikrát informoval samotný Elon Musk na sociální síti X. Kdo by čekal, že to implantací čipu skončí, mýlil by se – ne snad, že by nastaly nějaké komplikace, ale Musk nyní prvnímu odvážlivci jménem Noland Arbaugh slíbil, že dostane užitečný upgrade.
Noland might be the first to receive a Neuralink upgrade and/or dual Neuralink implant to further augment his abilities.
It won’t be long before a Neuralink recipient can beat most and eventually all humans at fast reaction video games. https://t.co/BVeAxVCssn
— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2025
„Noland by mohl být prvním, kdo dostane upgrade Neuralink a/nebo dvojitý implantát Neuralink, aby ještě více zlepšil své schopnosti. Nebude trvat dlouho a příjemce Neuralinku porazí většinu a nakonec všechny lidi v videohrách vyžadujících rychlé reakce,“ napsal Musk v příspěvku na X. Od chvíle, kdy Arbaugh dostal implantát, se mu podařilo vrátit se do normálního života. Nyní hraje hry, chodí do školy a dokonce pracuje jako placený přednášející. Arbaugh dříve uvedl, že Neuralink mu opět umožnil provádět každodenní činnosti. V současné době studuje neurovědu, chemii, biologii a matematiku, což by podle něj bez Neuralinku nebylo možné.
Noland se ve svém příspěvku na X podělil o pár střípků ze svého života s implantátem Neuralink, který láskyplně pojmenoval Eve. Poznamenal, že jeho přímé zapojení do vývoje Neuralinku se snížilo, protože se k testování na lidech připojilo více dobrovolníků. Ve svém pohledu na tuto technologii ovšem zůstává optimistický a naznačil, že na začátku roku 2026 přijdou „velké novinky“ v rámci jeho aktualizace. O co konkrétně půjde nicméně ani jedna strana nezmínila.