TOPlist

První pacient s Neuralinkem dostane aktualizaci, bude díky ní lepší než běžní lidé

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 3. 11. 19:00
0
Elon Musk Neuralink
  • Vůbec první dobrovolník s implementovaným Neuralinkem dostane upgrade
  • Přislíbil mu jej samotný Elon Musk
  • Měl by výrazně zlepšit jeho schopnosti a zrychlit reakční dobu

Spojení člověka s moderními technologiemi je dlouhou dobu záležitostí především kyberpunkových a jiných sci-fi žánrů, přičemž ve skutečném světě se jedná spíše o ojedinělé případy, pokud tedy nebereme v potaz implantaci kardiostimulátoru a podobných medicínských zařízení. Mezi průkopníky v této oblasti patří bezesporu Neil Harbisson, který si jako první nechal implantovat speciální anténu pro vnímání barev a je tak prvním oficiálně uznaným kyborgem na světě. S plánem rozšířit počet agumentovaných lidí přišel před nějakým časem také Elon Musk prostřednictvím společnosti Neuralink.

Upgrade Neuralinku pro prvního dobrovolníka

Ta má na svém kontě hned několik úspěšných implantací čipů, které mohou pomoci kupříkladu ochrnutým lidem ovládat chytré telefony, počítače či jinou elektroniku, a tím jejich handicap alespoň trochu umenšit. První pacient dostal čip Neuralink začátkem loňského roku, přičemž o jeho stavu několikrát informoval samotný Elon Musk na sociální síti X. Kdo by čekal, že to implantací čipu skončí, mýlil by se – ne snad, že by nastaly nějaké komplikace, ale Musk nyní prvnímu odvážlivci jménem Noland Arbaugh slíbil, že dostane užitečný upgrade.

„Noland by mohl být prvním, kdo dostane upgrade Neuralink a/nebo dvojitý implantát Neuralink, aby ještě více zlepšil své schopnosti. Nebude trvat dlouho a příjemce Neuralinku porazí většinu a nakonec všechny lidi v videohrách vyžadujících rychlé reakce,“ napsal Musk v příspěvku na X. Od chvíle, kdy Arbaugh dostal implantát, se mu podařilo vrátit se do normálního života. Nyní hraje hry, chodí do školy a dokonce pracuje jako placený přednášející. Arbaugh dříve uvedl, že Neuralink mu opět umožnil provádět každodenní činnosti. V současné době studuje neurovědu, chemii, biologii a matematiku, což by podle něj bez Neuralinku nebylo možné.



Čip Neuralink N1



Nepřehlédněte

Neuralink v sobě nosí další člověk. Do roku 2026 ho má mít přes tisíc lidí

Noland se ve svém příspěvku na X podělil o pár střípků ze svého života s implantátem Neuralink, který láskyplně pojmenoval Eve. Poznamenal, že jeho přímé zapojení do vývoje Neuralinku se snížilo, protože se k testování na lidech připojilo více dobrovolníků. Ve svém pohledu na tuto technologii ovšem zůstává optimistický a naznačil, že na začátku roku 2026 přijdou „velké novinky“ v rámci jeho aktualizace. O co konkrétně půjde nicméně ani jedna strana nezmínila.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Chytrý telefon Xiaomi 15T Pro
Xiaomi rozjelo extrémní slevy. I ceny novinek padly na úplné minimum
PR článek
PR článek PR článek 18:20
Vodafone nabídka na Vánoce 2025, ilustrační
Dvojitá vánoční radost u Vodafonu: nakoupíte dva telefony, ale zaplatíte jen jeden
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 18:00
0
Samsung Galaxy S25 FE
Termín odhalení řady Galaxy S26? Samsung prý plánuje odklad
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 16:30
1
Vánoce u O2, ilustrační
Vánoce u O2: spousta zlevněného zboží „za 1 korunu“, ale také výhody pro členy programu Unity
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 15:00
0

Kapitoly článku