Neuralink v sobě nosí další člověk. Do roku 2026 ho má mít přes tisíc lidí

Muskova firma Neuralink má za sebou další úspěšnou implantaci čipu

Druhému pacientovi se podle miliardáře daří dobře

Do konce roku 2026 má mít Neuralink v sobě přes tisíc lidí

Ve světě moderních technologií je společnost Elona Muska s názvem Neuralink poměrně dobře známá – zaměřuje se totiž na vývoj implantovaného rozhraní mezi mozkem a strojem. Když svůj plán firma poprvé v roce 2019 představila, řada lidí neskrývala svou skepsi. Začátkem letošního roku nicméně Musk všem vytřel zrak, když čip Neuralink implementoval prvnímu živému pacientovi. Tomu se až na mírné komplikace aktuálně daří dobře, tudíž není až tak velkým překvapením, že firma pro svůj čip našla dalšího pacienta.

Implantátem Neuralink disponuje další člověk

Elon Musk prozradil, že jeho společnost Neuralink, která se zabývá výrobou mozkových čipů, instalovala již druhý implantát do lidského těla. Musk oznámil zprávu o druhém pacientovi s mozkovým implantátem Neuralink v pátek v podcastu Lexe Fridmana, v němž se zmínil o tom, že druhý implantát je zatím úspěšný. Rozsáhlý rozhovor trvá zhruba čtyři hodiny, nicméně Musk se o tento detail podělil hned na začátku videa v reakci na Fridmanovu otázku, jak rychle se podle Muska bude počet lidských účastníků rozšiřovat.

„Nechci to zakřiknout, ale zdá se, že druhý implantát dopadl velmi dobře,“ řekl Musk. „Takže je tam spousta signálu, spousta elektrod. Funguje to velmi dobře.“ Implantát je součástí studie PRIME společnosti Neuralink, v jejímž rámci provádí klinické studie s technologií implantátu na kvadruplegických pacientech, kteří mají potíže v důsledku poranění míchy nebo amyotrofické laterální sklerózy (ALS). Cílem implantátů je pomoci pacientům ovládat externí zařízení, například počítačovou myš, pouze pomocí myšlenek.

Musk také minulý měsíc v příspěvku na sociální síti X (dříve Twitter) uvedl, že do roku 2026 by mohlo být více než 1000 lidí s implantáty Neuralink. Společnost v lednu oficiálně instalovala první mozkový implantát pacientovi Nolandu Arbaughovi poté, co loni v květnu získala souhlas FDA se zahájením klinických zkoušek a v září zahájila proces náboru pacientů.