První na světě! Oppo Find X7 nabídne dva periskopické foťáky, skvělý je i zbytek výbavy

Vlajkové modely značky Oppo se dlouhodobě řadí mezi nejlepší fotomobily. Čínský výrobce v jejich návrhu využívá vlastní technologie, které mu pomáhají posunout mobilní fotografii kupředu, mezi nimi například obrazový procesor MariSilicon X. Svým řešením fotoaparátů nepřestane udivovat ani připravovaná řada smartphonů Find X7.

Oppo chystá pro příští jaro minimálně dva vlajkové smartphony – základní Oppo Find X7 a vrcholný Find X7 Pro. U obou modelů má být modul fotoaparátu dominantním prvkem zad, přičemž u prvního telefonu bude mít tvar kruhu, u druhého tvar pravidelného šestiúhelníku.

Společným jmenovatelem obou telefonů má být použití hned dvou periskopických teleobjektivů, což dosud žádný z výrobců smartphonů neučinil. V případě OnePlus Find X7 mají sloužit k 3× a 6× optickému přiblížení, což je poměrně zvláštní volba – takový Samsung Galaxy S23 Ultra umí opticky přibližovat 3× a 10× a přitom si vystačí s jedním periskopem. Oppo má zřejmě pro použití této sestavy svoje důvody, ty ale v tuto chvíli neznáme.

Podle informátora Ice Universe mají být oba teleobjektivy postavené na 50Mpx fotočipech od Sony – v případě 3× zoomu má být použitý 1/1,56″ snímač IMX 890, u 6× zoomu pak menší 1/2,51″ senzor IMX 858. Některé zdroje hovoří i o 64Mpx snímači OmniVision OV64B, je tedy možné, že se některý ze zdrojů plete, anebo varianta Pro dostane odlišnou sestavu kamer. Hlavní fotoaparát u obou modelů má být postaven na 1″ senzoru Sony LYT-900, který najdeme i ve smartphonech Vivo X100 Pro+ a Xiaomi 14 Ultra.

OPPO Find X7 Pro adopts a dual periscope design, which is unique. The specifications are as follows:

50MP Sony IMX 890 1/1.56" OIS 3x

50MP Sony IMX 858 1/2.51" OIS 6x ​​​

The competition is getting fiercer. pic.twitter.com/FA4MNPNo9W

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) December 12, 2023