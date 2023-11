První informace o Galaxy Z Fold 6: sbohem nudle, Samsung konečně změní poměr stran

Společnost Samsung dokázala udělat ze skládacích telefonů běžnou záležitost, takže si je nekupují jenom geekové a technologičtí nadšenci. Od představení prvního, nepříliš povedeného ohebného telefonu Galaxy Fold uběhlo již několik let a Samsung každoročně přinášel nové inovace, ať už co se týče displeje, kloubu, či odolnosti. Poslední dobou však tempo těchto inovací trochu kleslo a umožnilo tak konkurenci dohnat náskok a v lecčem i Samsung překonat. Ačkoliv si na novou skládačku korejského obra ještě asi notnou dobu počkáme, už se kolem něj hromadí zvěsti a úniky informací a vypadá to, že se máme na co těšit.

Design nejdražšího telefonu, který jste si od Samsungu mohli koupit, se nikdy nijak radikálně neměnil, pokud nebudeme počítat zmenšení rámečků okolo displeje nebo rozvržení fotoaparátu. To však má právě změnit očekávaný Galaxy Z Fold 6.

Leaker Tech_Reve tvrdí, že Samsung u nové skládačky změní poměr stran vnějšího displeje, takže bude prostornější, praktičtější a více použitelný pro každodenní používání, jako to už nyní nabízejí konkurenční skládačky Google Pixel Fold či OnePlus Fold. O této změně v Soulu přemýšleli už u Galaxy Z Fold 5, ale nakonec se rozhodli pro tu současnou, prý kvůli uchopitelnosti a přenosnosti. Redakci Tech Radaru to potvrdila přímo společnost Samsung.

Faktem bohužel zůstává, že je tato podoba příliš úzká pro pohodlné psaní na klávesnici a spouštění běžných aplikací navržených pro Android. Skládačky jiných výrobců rovněž používají širší vnější displej, bude tedy dávat smysl, když se k nim Samsung po letech přidá.

The disappointing aspect of the Fold 6 is that it uses the same image sensor as the Fold 5.

The major update of the Fold 6 is the change in the aspect ratio of the external display. https://t.co/RVp454lNbw

— Revegnus (@Tech_Reve) June 20, 2023