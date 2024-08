První informace o Galaxy S25 Ultra. Víme, jak bude vypadat

Před měsícem se uskutečnila velká premiéra skládacích smartphonů Galaxy Z Fold a Z Flip, další Galaxy Unpacked se tak s největší pravděpodobností uskuteční až na začátku příštího roku, kdy by měl Samsung odhalit vlajkovou řadu Galaxy S25. Podle očekávání bychom se stejně jako v minulých letech měli opět dočkat tří modelů, tentokráte ale možná ponesou jiná označení.

Podle obvykle dobře obeznámeného informátora Yogeshe Brara má Samsung v plánu obměnit schéma označování svých vlajkových smartphonů. Do hry by se opět mohlo vrátit jméno Galaxy Note, které před lety patřilo populárním „tabletofonům“ s velkým displejem, hranatým tělem a integrovaným stylusem. Samsung po zrušení řady Note propůjčil tyto atributy řadovým vlajkovým modelům s přídomkem Ultra, příští rok by je ale opět mohl označovat původním jménem.

Google had a weird name for Fold but they are not the only one

I hear Samsung could do the same

Ultra could be called Note, Plus would be Pro

What sounds better?

Galaxy S25 Ultra or Galaxy S25 Note ?

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 16, 2024