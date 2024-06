Galaxy S25 Ultra už nebude takový trhač kapes. Samsung plánuje významnou změnu tvaru

Samsung plánuje u Galaxy S25 Ultra designovou změnu

Telefon má dostat tenčí tělo se zaoblenými rohy

Konečně tak nebude tolik tlačit do rukou a do kapes od kalhot

Letošní Samsung Galaxy S24 Ultra vypadá prakticky stejně jako jeho dva přímí předchůdci. Korejský výrobce na tento designový směr přesedlal rok poté, co zaříznul populární modelovou řadu Galaxy Note – od té doby mají vrcholné smartphony od Samsungu vestavěný stylus a hranaté tělo. Příští rok by ale mohlo dojít k významnější změně.

Galaxy S25 Ultra: tenčí a zaoblenější tělo

Podle důvěryhodného informátora Ice Universe má Samsung v plánu provést u Galaxy S25 Ultra poměrně zásadní tvarovou proměnu. Zaprvé má být celý telefon tenčí – zatímco současná generace má v pase 8,6 mm, ta příští by měla mít 8,4 mm. Tím by se Galaxy S25 Ultra stal nejtenčím modelem z celé této rodiny, neboť starší Ultry dokonce atakovaly tloušťku 9 mm.

The Galaxy S25 Ultra has a body thickness of 8.4mm, further thinning against the trend, making it the thinnest S Ultra model in recent years. S21U to S23U are 8.9mm, while S24U is 8.6mm. Samsung's design still doesn't want to compromise with imaging and don't want to make it… — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 28, 2024

Hlavní designová změna se ale nemá týkat zmenšení tloušťky, ale zaoblení rohů. Podle Ice Universe má telefon tvarově připomínat například Galaxy Note 7 (to je ten, co vybuchoval), díky čemuž nemá tolik řezat do dlaní a do kapes kalhot – poslední generace v nich tvořily nevzhlednou hranatou bouli s touhou proklubat se ven. To by u Galaxy S25 Ultra hrozit nemělo.

Galaxy S25 Ultra is as round as Galaxy Note7, and I like this change. pic.twitter.com/KLrd2Y3BFg — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 28, 2024

Samsung u chystaného telefonu pravděpodobně sjednotí křivky s ostatními telefony řady Galaxy S25, tudíž tento vrcholný model mezi nimi nebude tolik vyčnívat. I přes zaoblení rohů ale nepočítáme s tím, že by se Samsung vrátil k zakřivenému displeji.

I can confirm 100% that the Galaxy S25 Ultra will not crush your palm again.

It's really rounded! pic.twitter.com/rKf8TmCoAs — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 27, 2024

Co se výbavy týče, spekuluje se, že Galaxy S25 Ultra dostane inovovanou sestavu fotoaparátů – upgradu by se měly dočkat hned tři kamerky ze čtyř. Dočkat bychom se dále měli 5 000mAh akumulátoru s podporou rychlého 45W nabíjení. Poprvé od modelů Galaxy S20 a S21 Ultra by Samsung také mohl navýšit operační paměť na 16 GB.

Nejistota zatím panuje okolo čipsetů – v tuto chvíli jsou adepty Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, Samsung Exynos 2500 a MediaTek Dimensity 9400. Jakou kombinaci Samsung zvolí, ukáží až příští měsíce.

