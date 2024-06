Galaxy S25 s procesorem od MediaTeku? Ve hře je i tato varianta

Samsung stále neví, jaký procesor bude pohánět řadu smartphonů Galaxy S25

Exynos 2500 údajně trpí výrobními problémy

Ve hře je jak Snapdragon 8 Gen 4, tak i MediaTek Dimensity 9400

Na konci minulého týdne proběhla internetem zpráva o tom, že Samsung má potíže s výrobou svého příštího vlajkového čipsetu Exynos 2500, a z tohoto důvodu jej údajně u nadcházející řady Galaxy S25 nenasadí. Jako logickým náhradníkem se jeví chystaný čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, ovšem podle korejských zdrojů se rýsuje ještě jedna divočejší varianta.

Galaxy S25 poháněný procesorem od MediaTeku

Čipset Exynos 2500, se kterým Samsung pro řadu Galaxy S25, měl být vysoce výkonný a efektivní – díky modernímu 3nm výrobnímu procesu měl dokonce překonávat nejbližší konkurenci v čele se Snapdragonem 8 Gen 4 od Qualcommu. Jak se ale v minulém týdnu ukázalo, Korejci prý nejsou schopní při výrobce dosáhnout potřebné výtěžnosti – pro zahájení sériové výroby je údajně zapotřebí alespoň 60% výtěžnost, u Exynosu 2500 je to ale prý pouze 40 %.

According to a report by South Korean media FNN, Samsung's Exynos 2500 chip may not meet production requirements due to its low yield. Therefore, Samsung may cooperate with MediaTek to customize chips for Galaxy S25 and S25+smartphones. ​​​

Although this news lacks some evidence,… — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 27, 2024

Z tohoto důvodu Samsung pokukuje po alternativách, přičemž prvním zástupcem na lavičce náhradníků je připravovaný Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Nebylo by to v historii poprvé – i loňskou řadu Galaxy S23 poháněly pouze procesory od Qualcommu namísto interně vyvíjeného Exynosu 2300.

Připravovaný Snapdragon 8 Gen 4 ale možná na cestě do řady Galaxy S25 zastaví jedna zásadní překážka – cena. Spekuluje se, že Qualcomm si za chystaný Snapdragon 8 Gen 4 řekne o cca 260 dolarů (asi 6 100 korun bez DPH), zatímco aktuální Snapdragon 8 Gen 3 stojí „pouze“ 190-200 dolarů (asi 4 500 korun bez DPH). Vyšší cena čipsetu by se pochopitelně projevila i ve vyšší ceně zařízení, a proto Samsung uvažuje i o jiných alternativách.

Podle korejských zdrojů Samsung uvažuje o nasazení čipové sady od MediaTeku. Čipy tchajwanské firmy bývají obvykle levnější, přitom poslední generace se směle vyrovnají těm nejlepším – loňský MediaTek Dimensity 9300 nasbíral v bechmarku AnTuTu přes 2 miliony bodů, mimo jiné i proto, že MediaTek do jeho procesorové jednotky zařadil pouze velká a výkonná jádra. V případě Galaxy S25 by přicházelo v úvahu nasazení nadcházející generace Dimensity 9400, o které ale zatím nic nevíme. Pokud by Samsung čip od MediaTeku použil, dá se předpokládat, že se dostane pouze do základních modelů Galaxy S25 a S25+, zatímco Ultra by si ponechala Snapdragon.

Rozhodnutí by měl Samsung učinit do poloviny letních prázdnin – Korejci si stále věří, že do srpna ještě zvládnout výtěžnost Exynosu 2500 navýšit. Pokud by se to nepodařilo, mají v Samsungu o čem přemýšlet – i kdyby čip od MediaTeku nakonec nepoužili, mohou jím alespoň vyhrožovat při vyjednávání s Qualcommem o nižší ceně.

