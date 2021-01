První generace Samsungu Galaxy Fold se dočkala Androidu 11

V minulém týdnu Samsung vydal Android 11 s inovovanou nadstavbou One UI 3.0 pro loňský Galaxy Z Fold 2. Neopomíná ale ani svůj zcela první ohebný telefon, kterým je původní Galaxy Fold. Pro něj začal stejnou aktualizaci uvolňovat tento týden, kdy se jí dočkali uživatelé ve Francii a Spojených arabských emirátech.

U LTE varianty, která byla dostupná i na tuzemském trhu, nese update označení F900FXXU4DUA1. V případě 5G varianty jde poté o F907BXXU4DUA1. Aktualizace by se měla automaticky přihlásit o slovo v notifikacích, ale její dostupnost můžete kontrolovat i v nastavení.

Protože jde o velký update, lze očekávat, že jeho uvolňování bude postupné a může být rozloženo až do několika týdnů. Některé země se dočkají ještě do konce ledna, většina si ale podle oficiálního plánu aktualizací na One UI 3.0 bude muset počkat až do února. V případě České republiky tipujeme, že se dočkáme až během února, stejně jako u Samsungu Galaxy Z Fold 2.