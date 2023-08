Průlom v obnovitelné energetice? Kromě slunce budeme brzy využívat i kapky deště

Využití energie z dešťových kapek není zcela novou myšlenkou

Reálné využití ale bohužel není tak jednoduché, jak se může zdát

Nyní vědci přicházejí s možným řešením

Solární energetika zažívá v posledních letech nebývalý rozmach a vypadá to, že ještě nějakou dobu bude jedním z nejdůležitějších zdrojů obnovitelné energie, který si může na svůj dům namontovat téměř každý. V kombinaci s vlastním elektromobilem a dostatečně velkými bateriemi pro uchovávání energie to pak může být velmi praktické řešení.

I solární panely ale mají své odpůrce. Dříve byla hlavní nevýhodou poměrně vysoká cena, která se nyní s rozšířením nabídky i poptávky značně snížila. Stále se ale ozývají hlasy, dle kterých je výroba panelů značně neekologická, a zátěž tedy pouze přesouváme jiným směrem. Také životnost panelů není nekonečná a zhruba po 30 letech začne jejich účinnost klesat.

Kumulace článků není tak jednoduchá jako u solárů

Nyní to ale vypadá, že by brzy mohla dorazit nová technologie, která nezískává energii ze slunce, ale naopak z deště. Ačkoliv to není úplně nová myšlenka, jsou zde určité překážky, které je potřeba překonat. Energie, kterou je možné získat z padajících kapek, je velmi nízká. Řešením by bylo množství článků vměstnat vedle sebe na jeden panel, stejně jako je tomu u solárních panelů.

U triboelektrických nanogenerátorů (TENG), které mají být pro získávání energie z padajících kapek využity, to ale není tak jednoduché. Vzniká totiž tzv. kapacitní vazba mezi dvěma elektrodami v každém článku. V důsledku toho se velká část energie ztrácí a celý panel by tak byl značně neefektivní. Vědci ale nejspíše našli řešení.

Nový typ nanogenerátorů D-TENG tento nežádoucí jev částečně odstraní, a ačkoliv je zatím brzy na to, abychom prohlásili, že dešťové panely brzy nahradí soláry, mohlo by se v obnovitelné energetice jednat o průlom. Nejen o možném využití nové technologie hovoří kompletní studie věnovaná právě těmto nanogenerátorům.