Proti AI nic nemám, tvrdí Mick Jagger. Nesmí ale znít jako on

- AI se stále více prosazuje také v hudebním průmyslu
- Nyní se na toto téma vyjádřil hudební titán Mick Jagger
- Ten překvapivě není proti, ale má jednu klíčovou podmínku
Umělá inteligence v kreativních odvětvích naráží na řadu problémů. Především je kontroverzní linie, kdy se jedná o autorské dílo, a kdy už jde jen o generickou tvorbu, což je poměrně těžké zodpovědět. Zatímco většina interpretů a valná část fanoušků proti umělé inteligenci v hudebním průmyslu brojí, hvězda světoznámých The Rolling Stones Mick Jagger proti využívání AI v hudbě vůbec nic nemá, právě naopak. Jen to má jeden drobný háček.
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Umělá inteligence ano, ale má to své hranice
Mick Jagger vyjádřil souhlas s tím, aby hudebníci využívali umělou inteligenci, a to za splnění vcelku přísné podmínky – konkrétně takové, že výsledek bude skutečně jejich vlastním dílem. „Pokud někdo chce tvořit hudbu pomocí umělé inteligence, ať do toho jde,“ řekl magazínu Billboard v titulním článku, který vyšel tento týden. „Musí to ale být originální.“ Hranice se však objeví velmi rychle – v okamžiku, kdy software začne vytvářet celou skladbu, která čerpá z repertoáru někoho jiného, a to z modelu, který byl často trénován na skladbách získaných bez souhlasu umělce.
The Rolling Stones a umělá inteligence
Skupina The Rolling Stones využila pokročilou generativní AI v květnu 2026 při tvorbě videoklipu k singlu In The Stars z alba Foreign Tongues, kde s pomocí deepfake technologie studia Deep Voodoo vizuálně omladila členy kapely o padesát let. Živí herci odehráli scény na place a AI na ně následně nasadila digitálně upravené tváře Micka Jaggera, Keitha Richardse a Ronnieho Wooda z jejich mladých let. Hudebně zůstávají Stones vůči AI konzervativní – striktně odmítají generování písní či hlasů a nástroje umělé inteligence akceptují výhradně jako vizuální a pomocný prvek.
„Existují lidé, kteří pomocí umělé inteligence vytvářejí písně úplně od nuly, třeba ve stylu The Rolling Stones,“ řekl Jagger. „Kdybyste byli alespoň trochu kreativní, tohle by vás nenapadlo.“ Jeho námitka je zčásti principiální, zčásti jde o sebeobranu. „Samozřejmě nechci, aby mě umělá inteligence napodobovala, ať už hlasově, nebo instrumentálně, a to samé platí i pro kapelu,“ řekl a dodal, že cokoli, co je vytvořeno tak, aby znělo přesně jako The Rolling Stones, je špatně.
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Tento strach není jen hypotetický. Na internetu se již několik let šíří docela věrohodné hlasové klony živých i zesnulých zpěváků a otázka, komu patří strojově vytvořená kopie zvuku umělce, se teprve nyní pomalu dostává k soudům. Hudební odvětví se k tomu staví poněkud méně citlivě.
Umělá inteligence od Sony, která hraje na bicí, by mohla klidně nahradit studiového hudebníka, Spotify má konverzační AI, která ovlivňuje to, co posluchači slyší, a v hitparádách se již objevují zcela syntetické hudební skupiny. Ironií je, že popová hudba vždy fungovala na principu napodobování – jedna generace čerpá z té předchozí, a ani samotní Stones nejsou výjimkou. Jagger nicméně neobhajuje abstraktní originalitu, jako spíše lidské rozhodnutí, co si vypůjčit a proč.