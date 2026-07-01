Suno využilo písně Dana Landy a dalších českých umělců pro trénování své AI. OSA už chystá žalobu

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- Ochranný svaz autorský (OSA) zvažuje žalobu americké společnosti Suno
- Ta podle jejich informací poskytovala ve své AI databázi pro generování hudby i české autory
- Podle OSA je problém v tom, že vzniklá vygenerovaná hudba slouží i komerčním účelům
Umělá inteligence, která dokáže během několika sekund vytvořit novou skladbu, čelí dalším právním problémům. Český Ochranný svaz autorský (OSA) oznámil, že připravuje žalobu na americkou společnost Suno, jež provozuje jednu z nejznámějších služeb pro generování hudby pomocí AI. Důvodem je údajné neoprávněné využívání autorsky chráněné hudby českých umělců při trénování modelů.
Český svaz se soudí s umělou inteligencí
Podle předsedy představenstva OSA Romana Strejčka společnost bez souhlasu autorů zkopírovala hudební díla, která organizace zastupuje. OSA navíc tvrdí, že systém dokáže reprodukovat části známých českých skladeb včetně celých refrénů. K rozhodnutí přispěla nedávná investigace magazínu The Atlantic, který zveřejnil informace o rozsáhlých databázích používaných komunitou vývojářů AI. Ty obsahují miliony hudebních nahrávek a mezi nimi se objevují nejen světové hvězdy jako Taylor Swift, Nirvana nebo The Beatles, ale také čeští a slovenští interpreti.
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Vyhledat lze například desítky až stovky skladeb Daniela Landy nebo Anety Langerové. V databázích figurují také jména slovenských interpretů Berlin Manson, Fvck_Kvlt, Bez ladu a skladu nebo Tublatanka. Hudební producent Michael Schneibert z kapely prazdniny na sociálních sítích uvedl, že jeho skupina nikdy nedala souhlas k tomu, aby se na její hudbě umělá inteligence učila. Podle něj generativní AI umění spíše škodí, než aby mu přinášela něco pozitivního.
OSA: AI nesmí vznikat na úkor autorů
OSA zastává velmi tvrdý postoj. Podle Strejčka služby AI bez vědomí autorů stáhly hudební obsah z internetu, vytvořily si vlastní kopie nahrávek a využily je k trénování modelů pro generování nové hudby i textů. Organizace dokonce tvrdí, že některé společnosti obcházely ochranu placených hudebních služeb, aby se k nahrávkám dostaly.
Ochranný svaz autorský připravuje žalobu na společnost Suno, která umožňuje generování hudby pomocí umělé inteligence. Uvedl to předseda představenstva OSA Roman Strejček.
Suno podle něj bez souhlasu využívá k trénování svých modelů hudbu autorů, které svaz zastupuje. Nedávný…
— ČT24 (@CT24zive) June 30, 2026
„Zdokumentovali jsme, že tato služba zkopírovala originální tvorbu námi zastupovaných skladatelů a textařů. Například generuje celé refrény známých skladeb českých autorů,“ prohlásil Roman Strejček na dotaz České tiskové kanceláře (ČTK). Svaz nyní vyzývá české autory a skladatele, aby mu poskytovali důkazy o možném neoprávněném využití jejich tvorby. Podle OSA navíc nelze v tomto případě argumentovat evropskou výjimkou pro vědecké účely, protože jde o komerční využití.
Podobný názor zastává také slovenský autorský svaz SOZA, který zdůrazňuje, že rozvoj umělé inteligence nesmí probíhat na úkor tvůrců a jejich autorských práv. ČTK to potvrdila PR manažerka slovenského svazu Dominika Semeňáková.
Suno se odvolává na americké právo
Americká společnost Suno se podobným obviněním brání dlouhodobě. Už v soudních dokumentech z roku 2024 uvedla, že své modely trénovala na prakticky všech hudebních souborech dostatečné kvality, které byly dostupné na internetu. Firma je přesvědčena, že tento postup odpovídá americké legislativě a spadá pod princip fair use.
Spor kolem Suno přitom není ojedinělý. Hudební průmysl po celém světě vede s vývojáři generativní AI stále více právních bitev. Vydavatelství i kolektivní správci autorských práv požadují, aby technologické firmy získávaly licence k využití hudby pro trénování modelů, zatímco společnosti vyvíjející AI argumentují, že jde o běžnou analýzu veřejně dostupných dat. Výsledek připravované žaloby OSA by tak mohl být dalším důležitým střípkem do probíhající debaty o tom, kde leží hranice mezi rozvojem umělé inteligence a ochranou autorských práv.