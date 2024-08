Je to fér, jsme jako děti! AI startupy obhajují porušování autorských práv

Hudební AI startupy čelí velkým žalobám hudebního průmyslu

Trénink svých AI modelů přirovnávají k učícímu se dítěti

Mediální přestřelky rozsekne až soud

Hudební startupy s umělou inteligencí Suno a Udio reagovaly na žaloby velkých nahrávacích společností za porušení autorských práv. Tvrdí, že jejich použití materiálů chráněných autorskými právy pro trénink modelů umělé inteligence je v souladu s principem spravedlivého použití (tzv. fair use).

Masivní porušování autorských práv?

Žalované firmy tvrdí, že žaloby jsou pokusem o potlačení konkurence v hudebním průmyslu. Americká asociace nahrávacího průmyslu (RIAA), která zastupuje společnosti Universal Music Group, Sony Music Entertainment a Warner Records, podala v červnu žaloby na Suno a Udio. RIAA tvrdí, že „dochází k porušování autorských práv zahrnujícímu nelicencované kopírování zvukových nahrávek v masovém měřítku“, a požaduje náhradu škody až do výše 150 000 USD za každé porušené dílo.

Oba startupy nabízejí nástroje poháněné umělou inteligencí. Ty umí generovat skladby na základě obyčejných textových promptů. RIAA tvrdí, že některé z těchto skladeb obsahují vokály nerozeznatelné od slavných umělců, jako jsou Bruce Springsteen či Michael Jackson.

Společnosti Suno a Udio ve svých právních odpovědích hájí své postupy jako případy spravedlivého použití. Udio prohlásila: „Pomáhat lidem vytvářet nové umělecké projevy je to, co má autorské právo podporovat, nikoli zakazovat.“ Společnost Suno přirovnala svůj modelový výcvik k „dítěti, které se učí psát nové rockové písně poslechem rockové hudby.“

Porušujeme, ale je to fér

Zajímavé je, že oba startupy připouštějí, že trénují své modely umělé inteligence na online hudbě chráněné autorskými právy, ale tvrdí, že to nepředstavuje porušení práv. Suno poukázala na to, že ostatní poskytovatelé umělé inteligence, jako je OpenAI, Google a Apple, také používají tréninková data z internetu.

RIAA takové argumenty ale nepřekvapivě nebere a tvrdí: „Není nic férového na tom, když ukradnete celoživotní dílo umělce, vytěžíte jeho hlavní hodnotu a přebalíte ho tak, aby přímo konkurovalo originálům.“ Organizace zdůraznila, že na rozdíl od těchto začínajících společností získaly konkurenční služby, jako je YouTube, příslušný souhlas s použitím děl chráněných autorským právem.

Čekání na verdikt

Jak to celé dopadne se dozvíme nejspíš až za nějakou dobu u soudu. Faktem je, že provozovatelné modelů umělé inteligence stále častěji sahají k argumentu spravedlivého použití, tudíž bude nejspíš stačit jen pár rozsudků a zbytek žalob zmizí, neboť většina z nich stojí na stejných principech.

Zajímavé ale bude sledovat dění mezi tím. Soudy nebudou hned zítra a mezitím jak startupy, tak velké firmy pořád dál vesele trénují, někteří z nich asi i na datech, na která by neměli dosáhnout. Ať už jde o spor mezi OpenAI, Microsoftem a The New York Times, žaloby umělců, nebo nahrávacích společností, zdá se, že celý AI průmysl se může potenciálně zbořit jako domeček z karet.