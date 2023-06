Prohlédněte si unikátní 3D sken Titanicu. Takto jste vrak ještě nikdy neviděli

Vrak Titanicu byl nasnímán speciálními hlubinnými sonary

Vznikl tak extrémně komplexní 3D model potopené lodi

K jeho vytvoření bylo použito přes 700 tisíc snímků ze všech možných úhlů

Příběh zaoceánské lodi Titanic, která ztroskotala v roce 1912, je i kvůli tragédii ponorky Titan stále aktuální. Odborníci v květnu přinesli historicky první a nebývale komplexní 3D sken vraku Titanic, který leží na dně Atlantského oceánu. Sken ukazuje, co z lodi zbylo, ale také detaily, jako sochy či stovky bot a skleněných lahví ponořených kolem vraku.

3D model vraku Titanic

Přestože Titanic je fenomén, který byl probrán v řadě dokumentárních filmů a ve stejnojmenném kasovním trháku od Jamese Camerona, zůstává i mnoho nezodpovězených otázek. Množství lidí věří tomu, že příběh není tak jasný, jak je vyprávěn. Vzhledem k tomu, že tragédie zaoceánské lodi se odehrála 15. dubna 1912, je spousta informací založena více méně na spekulacích, což přiznávají i filmaři.

Nové světlo by na Titanic měl vrhnout 3D model vraku pořízený speciální technologií hlubinného mapování. Za tím stojí společnosti Magellan a Atlantic Productions, které nechaly 3 800 metrů hluboko ponořený vrak zkoumat mimo jiné i kvůli tomu, že o něm točí dokumentární film.

Jak hlubinné mapování probíhá? Nejpřesnější metodou je tzv. fotogrammetrie. Podmořská plavidla a ponorky využívají fotografii vylepšenou o sonarový skener (dálkoměr), díky kterému mohou jednoduše rozpoznat rozpoložení prvků a následně vytvořit 3D model. Stejnou technologii používá Google nebo Apple při sběru dat pro mapy a technologii Street View; speciálně upravené automobily však nedisponují sonarem, nýbrž klasickým laserovým dálkoměrem. Nejpřesnější metodou je tzv. fotogrammetrie. Podmořská plavidla a ponorky využívají fotografii vylepšenou o sonarový skener (dálkoměr), díky kterému mohou jednoduše rozpoznat rozpoložení prvků a následně vytvořit 3D model. Stejnou technologii používá Google nebo Apple při sběru dat pro mapy a technologii Street View; speciálně upravené automobily však nedisponují sonarem, nýbrž klasickým laserovým dálkoměrem.

Tvůrci uvádí, že speciální dálkově řízené ponorky strávily více než 200 hodin průzkumem vraku v celé jeho délce a šířce. Během tohoto aktivního průzkumu bylo vytvořeno na 700 tisíc fotografií, jejichž spojením mohl vzniknout 3D model. Mimochodem, pro společnost Magellan to byl dosud největší projekt hlubinného mapování v její celé historii.

Šlo však také o nejnáročnější projekt, na kterém pracovali. „Hloubka téměř 4 000 metrů představuje výzvu, navíc jsou na místě podmořské proudy – a my se nesmíme ničeho dotýkat, abychom vrak nepoškodili. Další výzvou je, že musíte zmapovat každý centimetr čtvereční – i nezajímavé části, například na povrchu trosek musíte perfektně zmapovat bahno, aby byl sken úplný,“ řekl pro BBC Gerhard Seiffert, jeden z šéfů Magellan.

K vidění jsou i nejmenší detaily

Trojrozměrný výsledek však neukazuje jen celkový pohled na velikost vraku, nabízí i dostatek opravdu impozantních detailů. Loď kupříkladu obklopuje množství předmětů, které kdysi dávno plnily dekorační funkci. Na mořském dně byste našli kovové pláty s vyrytými ornamenty, nikdy neotevřené lahve šampaňského nebo sochy z velké haly, které se při pádu na dno nerozbily. Smutnou připomínkou 1 500 zemřelých jsou také stovky bot rozeseté kolem vraku.

Modelaci ocenil i spisovatel a expert na Titanic, Parks Stephenson. On sám plánuje se znovu ponořit do studia potopeného obra. Klíčovou nezodpovězenou informací totiž zůstává, jak Titanic do ledovce narazil. „Charakteru srážky s ledovcem opravdu nerozumíme. Ani nevíme, jestli do něj loď narazila podél pravoboku, jak je to ukázáno ve všech filmech, nebo jestli se mohla o ledovec zarazit,“ sdělil stanici BBC.

Sken si můžete na vlastní pěst prohlédnout na YouTube kanále společnosti Magellan. Není bohužel interaktivní. V plánu je ale dokumentární film, ve kterém budou použity všechny záběry vraku sebrané pomocí hlubinného mapování.