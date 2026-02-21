Profesionální produktové fotky na pár kliknutí? Nový AI nástroj od Googlu vám ušetří tisíce

- Google představil nový a poměrně revoluční doplněk pro svůj AI nástroj Pomelli
Pokud nevíte, co je Pomelli, tak vězte, že se jedná o jeden z nejzajímavějších AI nástrojů od Googlu. Je určen pro menší i střední firmy a slouží k efektivní tvorbě marketingového obsahu a kampaní. Umí přesně analyzovat web firmy, zjistit její business DNA a na základě toho generuje nápady na kampaně.
Nový doplněk Photoshoot na tuto platformu přidává další užitečné možnosti pro tvorbu profesionálních produktových snímků z obyčejných fotek, klidně i v nepříliš dobré kvalitě.
Celé marketingové oddělení v jedné aplikaci
Udržovat krok s požadavky digitálního marketingu je pro menší a střední podniky nesmírně náročné, a to z finančního i časového hlediska. Oba tyto důležité prostředky šetří platforma Pomelli od Google Labs, který je zdarma a umí být opravdu velmi dobrým pomocníkem. Nyní do něj zamířila nová funkce pojmenovaná Photoshoot, která jeho schopnosti rozšiřuje dál.
Tento nástroj využívá obchodní kontext firmy (business DNA) a s pomocí Nano Banana, AI modelu pro generování obrázků, umí přeměnit produktové fotografie na profesionální snímky ve studiové kvalitě. To je něco, bez čeho se úspěšný byznys dnes zkrátka neobejde a je jedno, jestli prodáváte domácí šperky, nebo propagujete rodinné kadeřnictví.
S Pomelli a Photoshootem můžete snadno tvořit profesionálně vypadající produktové snímky a kampaně pro svůj web či sociální sítě, samozřejmě za zlomek nákladů. Celé je to navíc nesmírně snadné. Vyberete fotografii svého produktu / služby, poté zvolíte jednu z připravených šablon (například lifestylový snímek) a můžete generovat.
Photoshoot do výsledného snímku automaticky zahrne estetiku vaší značky a vygeneruje profesionálně vypadající obrázek odpovídající vaší firmě. Výsledný výtvor je pochopitelně ještě možné doladit a upravit dle svých preferencí. Tyto snímky si můžete stáhnout, nebo je přidat do své firemní DNA na Pomelli pro pozdější použití.
Skvělý nástroj, který je zcela zdarma
Pomelli s novou funkcí Photoshoot se nachází v beta verzi a k dispozici je zcela zdarma. Prozatím je ale tento praktický pomocník dostupný jen v některých zemích, jako je například USA, Kanada nebo Nový Zéland. Dá se ale předpokládat, že do Evropy dorazí postupem času také a spekuluje se o tom, že by se tak mohlo stát v průběhu letošního roku. Případně je možné službu vyzkoušet s použitím VPN.