TOPlist

Profesionální produktové fotky na pár kliknutí? Nový AI nástroj od Googlu vám ušetří tisíce

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 21. 2. 10:00
0
Plechovky Coca Cola (ilustrační obrázek)
  • Google představil nový a poměrně revoluční doplněk pro svůj AI nástroj Pomelli
  • Jmenuje se Photoshoot a slouží k tvorbě marketingových materiálů
  • Výsledky mají studiovou kvalitu a vypadají naprosto skvěle
  • V Evropě zatím služba nefunguje, ale pokud máte VPN, můžete tuto restrikci obejít

Pokud nevíte, co je Pomelli, tak vězte, že se jedná o jeden z nejzajímavějších AI nástrojů od Googlu. Je určen pro menší i střední firmy a slouží k efektivní tvorbě marketingového obsahu a kampaní. Umí přesně analyzovat web firmy, zjistit její business DNA a na základě toho generuje nápady na kampaně.

Nový doplněk Photoshoot na tuto platformu přidává další užitečné možnosti pro tvorbu profesionálních produktových snímků z obyčejných fotek, klidně i v nepříliš dobré kvalitě.

Celé marketingové oddělení v jedné aplikaci

Udržovat krok s požadavky digitálního marketingu je pro menší a střední podniky nesmírně náročné, a to z finančního i časového hlediska. Oba tyto důležité prostředky šetří platforma Pomelli od Google Labs, který je zdarma a umí být opravdu velmi dobrým pomocníkem. Nyní do něj zamířila nová funkce pojmenovaná Photoshoot, která jeho schopnosti rozšiřuje dál.

Tento nástroj využívá obchodní kontext firmy (business DNA) a s pomocí Nano Banana, AI modelu pro generování obrázků, umí přeměnit produktové fotografie na profesionální snímky ve studiové kvalitě. To je něco, bez čeho se úspěšný byznys dnes zkrátka neobejde a je jedno, jestli prodáváte domácí šperky, nebo propagujete rodinné kadeřnictví.

Tvořte obsah pro web i sociální sítě

S Pomelli a Photoshootem můžete snadno tvořit profesionálně vypadající produktové snímky a kampaně pro svůj web či sociální sítě, samozřejmě za zlomek nákladů. Celé je to navíc nesmírně snadné. Vyberete fotografii svého produktu / služby, poté zvolíte jednu z připravených šablon (například lifestylový snímek) a můžete generovat.

Ukázka tvorby v novém AI nástroji od Googlu
Ukázka tvorby v novém AI nástroji od Googlu

Photoshoot do výsledného snímku automaticky zahrne estetiku vaší značky a vygeneruje profesionálně vypadající obrázek odpovídající vaší firmě. Výsledný výtvor je pochopitelně ještě možné doladit a upravit dle svých preferencí. Tyto snímky si můžete stáhnout, nebo je přidat do své firemní DNA na Pomelli pro pozdější použití.



Novinář hádající se s robotem (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Bude z ChatGPT druhý Facebook? Elitní pracovnice varuje před katastrofou a opouští OpenAI

Skvělý nástroj, který je zcela zdarma

Pomelli s novou funkcí Photoshoot se nachází v beta verzi a k dispozici je zcela zdarma. Prozatím je ale tento praktický pomocník dostupný jen v některých zemích, jako je například USA, Kanada nebo Nový Zéland. Dá se ale předpokládat, že do Evropy dorazí postupem času také a spekuluje se o tom, že by se tak mohlo stát v průběhu letošního roku. Případně je možné službu vyzkoušet s použitím VPN.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Gramofon
Jen zvuk a vy. Od gramofonů v obýváku po soukromou galaxii v uších
PR článek
PR článek PR článek 9:00
Asus Zenbook Duo pro rok 2025
Unikátní Asus Zenbook Duo 2026 se dvěma displeji míří do prodeje, známe českou cenu
Michal Javůrek
Michal Javůrek M. Javůrek 8:00
4
Banner lákající na Xiaomi
Soutěž o špičkový fotomobil. Vyhrajte novou řadu Xiaomi 17, premiéru má už za týden
PR článek
PR článek PR článek včera 19:20
Logo AI Gemini od Googlu
Návrat na trůn: nový AI model Gemini 3.1 Pro drtí v testech konkurenci
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 19:00
6

Kapitoly článku