Privátní displej nebude pouze výsadou nejdražšího modelu. Samsung zvažuje širší nasazení

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- Samsung údajně nasadí privátní displej napříč celou modelovou řadou Galaxy S27
- Nebude se tak jednat pouze o privilegium nejvyššího modelu Ultra
- Rodina Galaxy S27 údajně dorazí ve čtyřech variantách
Samsung si pro letošní vlajkový smartphone Galaxy S26 Ultra připravil zajímavou libůstku – privátní displej. Tato funkce dovoluje skrýt vybraný obsah na obrazovce zvídavým očím okolo, byť za cenu lehkého zhoršení zobrazovacích vlastností. Privátní displej se letos dostal pouze do vrcholného modelu Galaxy S26 Ultra, příští rok jej ale možná Samsung využije šířeji.
Galaxy S27: privátní displej ve všech modelech?
Podle nejnovějších informací deníku The Elec plánuje Samsung nasadit privátní displej do kompletní modelové řady Galaxy S27. Ta by měla čítat celkem čtyři telefony:
- Galaxy S27
- Galaxy S27+
- Galaxy S27 Pro (menší varianta Galaxy S27 Ultra bez stylusu S Pen)
- Galaxy S27 Ultra
Původně se očekávalo, že s privátním displejem Samsung počítá pouze pro vrcholné modely Galaxy S27 Pro a Ultra, nyní k nim ale překvapivě přibyly ty základní. Možná to souvisí s tím, že Samsung původně zvažoval použít u Galaxy S26 levnější obrazovky od čínské společnosti BOE, nakonec ale od toho záměru ustoupil – i základní Galaxy S26 má dostat AMOLED displej z vlastní „zahrádky“, tedy od divize Samsung Display.
Samsung možná udělá z privátního displeje jeden z hlavních marketingových artiklů celé řady. Je dost pravděpodobné, že kvůli paměťové krizi dojde k výraznějšímu mezigeneračnímu navýšení cen, a právě nová technologie displeje by mohla toto zdražení alespoň částečně ospravedlnit.
Jak funguje Privacy Display? Technologie je založena na systému Flex Magic Pixel, který kombinuje dva různé druhy subpixelů – „narrow“ a „wide“. První z nich vyzařují světlo pouze dopředu s minimálním bočním rozptylem, druhé vyzařují světlo v širokém úhlu jako standardní OLED panely. V běžném režimu svítí všechny pixely, při aktivaci funkce Privacy Display se „wide“ pixely deaktivují – obraz je tak vyzařován pouze do úzkého pozorovacího úhlu a zboku není takřka vidět.
Pochopitelně zatím je nutné brát informace o širším nasazení privátního displeje s rezervou – do uvedení nových vlajkových modelů uplyne ještě spousta vody a vždycky do hry mohou vstoupit nečekaná rozhodnutí na poslední chvíli. Teoreticky může dojít ke zúžení celé vlajkové řady Galaxy S27 na tři modely, z kola ven by například mohla jít varianta Galaxy S27+. Už letošní „plusko“ mělo vyklidit pozice pro ultratenký Galaxy S27 Edge, ten byl ale nakonec zrušen.
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