Připravit do zbraně! Call of Duty: Modern Warfare III láká prvním trailerem

Třetí díl Call of Duty: Modern Warfare navazuje tam, kde skončila dvojka

Těšit se můžeme na propracovaný singleplayer, bohatý multiplayer i přepracovaný zombie mód

Hra bude dostupná na všech hlavních platformách už 10. listopadu

Již téměř měsíc je známo, že remake úspěšné trilogie Modern Warfare v rámci značky Call of Duty je jistou věcí. Nové zpracování využívá oblíbené zasazení do moderního prostředí, které svého času redefinovalo zaměření stříleček z první osoby. Do té doby totiž byly v kurzu především akční hry z prostředí druhé světové války, avšak příchod Modern Warfare znamenal revoluci. První a druhý díl remasterované trilogie už je mezi hráči nějaký ten pátek, přičemž na poslední díl fanoušci netrpělivě čekali.

Moderní válka trochu jinak

Po oznámení nicméně Activision hráčům nepředvedl nic, čím by si je získal na svou stranu. Nyní ovšem jak zarytí fanoušci, tak příležitostní hráči dostali konečně první trailer, který láká na návrat starých známých hrdinů. Ani tentokrát nebudou chybět napínavé akční mise, ve kterých budete bojovat například po boku kapitána Price, Farah Karim či legendárního Ghosta. Nové zpracování bude navazovat na předchozí díly a rozhodně nepůjde jen o tupou střílečku.

Vývojáři ze Sledgehammer Games zachovávají filosofii „otevřených arén“, kdy se jakožto hráč můžete na předem daných místech rozhodnout, zda budete preferovat spíše tichý postup, nebo zběsilou střelbu po všem, co se pohne. Ta podstatnější část, tedy multiplayer, dostane hned na začátku 16 map, přičemž po vydání hry postupně přibyde dalších 12. Chybět by neměly ani režimy hardpoint, kill confirmed či nový mód 3v3v3 s názvem cutthroat.

Jednou se zajímavostí je také návrat herního režimu s nemrtvými. O ten se postará studio Treyarch a podle Activisionu půjde o doposud největší zombie režim ve hrách Call of Duty. Údajně se dočkáme přepracovaných mechanik, které si hráči vychutnají v otevřeném světě v rámci PvE. Call of Duty: Modern Warfare III bude k dispozici na Xboxu, PlayStationu a PC (Steam a Battle.net) ještě letos, konkrétně 10. listopadu.