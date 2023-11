Příběh prokletého Apple Storu: vloupačky, ozbrojené loupeže a auto trčící z výlohy

Nechvalně proslulý Apple Store v Naperville, Illinois byl znovu vykraden

Lupiči tentokrát použili auto, kterým nabourali přímo do výlohy

V pondělí ráno městem Naperville v Illinois, asi 50 kilometrů od Chicaga, otřásla ohlušující rána jako z děla. Když však obyvatelé 150tisícového města zjistili, co hluk způsobilo, okamžitě se uklidnili. To byl jen další z mnoha incidentů, které přitahuje tamní kamenná prodejna společnosti Apple.

Auto najelo do Apple Storu

V pondělí 6. října v 5:55 se ozvala ona rána. Béžový vůz Hyundai Elantra narazil do skleněné výlohy Apple Storu, sklo se vysypalo, tři osoby vběhly do útrob prodejny, pobraly několik elektronických předmětů, naskákaly do tmavého SUV a z místa činu ujely. Alespoň tak popisuje pro Chicago Tribune incident policejní mluvčí Kelley Munch.

Oznamující telefonát obdrželi policisté až o 10 minut později. Jakmile na místo dorazili, našli auto trčící z výlohy obchodu. Auto údajně pocházelo z nedalekého parkoviště, zatím však není jasné, zdali patřilo někomu z pachatelů, anebo bylo těmito pachateli odcizeno jako část sortimentu z obchodu.

A follower sent us this…apparently a smash and grab at Naperville’s Apple Store last night…. pic.twitter.com/kWZ7CS3yCC — SafeSuburbsUSA (@SafeSuburbsUSA) November 6, 2023

Policisté zatím nechtěli komentovat souvislosti ani případný motiv zločinců. Vzhledem ke skutečnostem to však vypadá, že hlavním motivem byla loupež, protože z obchodu prokazatelně zmizelo několik zařízení. Díky těmto faktům lze prakticky vyloučit teroristický útok. Nutno také podotknout, že prodejna byla zavřená, nedošlo tedy ke zranění žádného zaměstnance. Škoda na majetku však zatím nebyla vyčíslena.

Prokletý obchod v Naperville

Samotná policie naznačila, že s obchodem na West Jefferson Avenue v Naperville není něco v pořádku. Již od roku 2010 je obchod průběžně obětí zlodějů, ozbrojených loupeží nebo podobných ilegálních incidentů.

Například v dubnu 2011 pětice maskovaných mužů naběhla do obchodu a během necelých 60 sekund odtamtud vynesla elektroniku v hodnotě 30 tisíc dolarů, tedy asi 680 tisíc korun při dnešním kurzu. Tomu předcházela podobná loupež v lednu téhož roku, a ani to nebyl ojedinělý případ. Policie tehdy informovala, že během 9 měsíců došlo k vykradení obchodu hned čtyřikrát.