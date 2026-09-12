Poslední kus, obří sleva a časovač. Takhle e-shopy útočí na vaše peníze

- Přeškrtnutá cena, poslední kus a odpočet dokážou proměnit běžný nákup v rozhodnutí pod tlakem
- Každý z těchto údajů může být pravdivý, společně však vytvářejí dojem, že na srovnání není čas
- U ceny pomůže její historie, u skladu a časovače zase porovnání toho, co obchod tvrdí, s tím, co se na stránce skutečně děje
České e-shopy mají pro spěch bohatý slovník. Akce končí o půlnoci, skladem zbývá poslední kus a vedle ceny svítí sleva v desítkách procent. Jednotlivé údaje mohou sedět. Když se ale objeví vedle sebe, nákup začne připomínat závod s časem.
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E-shop přitom nemusí napsat „okamžitě zaplaťte“. Přeškrtnutá cena ukazuje, kolik údajně ušetříte, nízký stav skladu naznačuje, že vás někdo předběhne, a odpočet přidá poslední termín. Místo toho, zda je nabídka skutečně výhodná, pak řešíte hlavně to, zda ji ještě stihnete.
I pravdivé údaje mohou vytvářet tlak
Krátká akce ani nízký stav skladu nejsou podezřelé samy o sobě. Zboží může opravdu docházet a sleva může skončit o půlnoci. Rozdíl je v tom, zda údaj popisuje skutečnou nabídku, nebo jen vyrábí pocit, že se musíte rozhodnout hned.
Evropská komise v březnu 2026 zveřejnila výsledky kontroly 314 prodejců během Black Friday a Cyber Monday. Nátlakové techniky, například tvrzení o docházejícím zboží nebo odpočty, používalo 18 procent prověřených obchodníků. Více než polovinu těchto případů úřady vyhodnotily jako zavádějící, například kvůli smyšlenému nedostatku zboží.
Stejná kontrola ukázala také zmatek kolem srovnání cen. Zobrazovalo je 34 procent prověřených obchodníků a 60 procent z nich jasně nevysvětlilo, odkud se údajná původní a vyšší částka vzala. Vysoká přeškrtnutá cena tedy může vypadat přesvědčivě, i když zákazník neví, co vlastně porovnává.
Starší evropská kontrola prověřila 399 webů a aplikací; falešné časovače našla na 42 webech. Komise za falešný označila časovač, který se po vypršení znovu spustil nebo doběhl, přestože nabídka pokračovala. Takový odpočet neukazoval skutečný konec nabídky. V případě restartu jen odměřil čas do dalšího časovače.
Přeškrtnutá cena může slevu nafouknout
Nejsnáze se dá z celé trojice ověřit cena. I kolem ní se ale dá postavit působivá kulisa: výrobek stojí 1 499 Kč, vedle něj se škrtá 2 999 Kč a zákazník vidí padesátiprocentní úsporu. Z nabídky už nemusí poznat, zda obchod za vyšší částku zboží opravdu prodával, zda jde o doporučenou cenu výrobce, nebo jen o částku, vedle které současná cena vypadá lépe.
U běžně oznámené slevy musí obchod uvést nejnižší cenu, za kterou výrobek nabízel a prodával během předchozích 30 dnů. Také procento slevy se počítá z této částky. Když telefon stojí 14 990 Kč a nejnižší cena za posledních 30 dnů byla 15 490 Kč, sleva podle tohoto pravidla dosahuje zhruba 3 procenta, i kdyby se vedle produktu zobrazovala mnohem vyšší „běžná“ cena. Stejný výklad potvrdil v roce 2024 také Soudní dvůr EU.
ČOI ve druhém čtvrtletí 2026 provedla 239 kontrol zaměřených na slevy. Porušení předpisů zjistila ve 122 případech. Kontroly tak dál nacházejí problémy i u poměrně jasného pravidla.
Při Black Friday 2025 se problém ukázal také u veřejných kuponů. Hlídač shopů upozornil na případy, kdy obchod do nejnižší ceny nezahrnul dřívější veřejný kupón. Elektrický gril se během akce nabízel za 1 999 Kč s uváděnou slevou 22 procent, přestože necelý měsíc předtím šel s jiným kupónem koupit za 1 942 Kč. Akční cena tak byla vyšší než předchozí cena s kupónem.
Při běžném nákupu vám proto historie ceny řekne víc než velikost červeného čísla. Do Hlídače shopů stačí vložit odkaz na produkt a služba ukáže vývoj ceny i vypočítanou reálnou slevu. Ceny si porovnávají i sami zákazníci. V českém vlákně na Redditu s názvem Slabý Black Friday jeden z diskutujících popisuje nabídku, u níž byla aktuální akční cena vyšší než nejnižší cena uvedená za předchozích 30 dnů.
„Poslední kus“ se ověřuje hůř než cena
U nápisu „zbývají 2 kusy“ je pátrání složitější. Číslo může označovat celý sklad, konkrétní pobočku, množství připravené k okamžitému odeslání nebo zásobu jediného prodejce na online tržišti. Měnit ho mohou také rezervace a zrušené objednávky. Když se stejný produkt objeví skladem i druhý den, samo o sobě to ještě lež nedokazuje.
I pravdivý údaj o dostupnosti může zákazníka zmást, pokud mu chybí potřebný kontext, jak vysvětluje ČOI. Poslední dva kusy na jedné pobočce nejsou totéž jako poslední dva kusy v celém e-shopu. Právě tento rozdíl však zvenčí často zná jen provozovatel, protože zákazník do skladu nevidí.
Více napoví, když obchod dovolí vložit do košíku víc kusů, než údajně zbývá, nebo když každý nový anonymní návštěvník dostane stejné malé číslo. Ani to není konečný důkaz, ukazuje to však, že hláška může fungovat nezávisle na skutečném stavu zásob.
Půlnoc nastane, nabídka zůstane
Časovač se prozradí po nule. U poctivé jednodenní akce nabídka podle slibu skončí. Falešný odpočet se může vrátit na začátek nebo nechat stejnou nabídku běžet dál. Zákon mezi nekalé praktiky řadí nepravdivé tvrzení, že nabídka platí pouze po omezenou dobu, pokud má zákazníka přimět k okamžitému rozhodnutí.
Dobře to ukáže také anonymní okno prohlížeče. Když se v něm objeví delší odpočet než v původním okně, oba návštěvníci sledují jiný „konec“ téže nabídky.
Největší tlak vzniká, když se všechny prvky sejdou. Jednotlivě mohou být pravdivé, nepřesné i zcela vymyšlené. Červená barva ani velké písmo neukážou, zda je nabídka poctivá. Mnohem víc napoví cenová historie, chování časovače po nule a u skladu alespoň to, zda obchod všem návštěvníkům ukazuje stejné malé číslo.