Premiéra Xiaomi 17T (Pro) se blíží. Už teď o nich víme prakticky vše

- Xiaomi chystá brzké uvedení řady smartphonů Xiaomi 17T
- Těšit se můžeme na výkonné procesory od MediaTeku a velkorysé kapacity baterií
- Oproti minulé generaci údajně o něco povyrostou prodejní ceny
Značka Xiaomi každoročně představuje hlavní řadu vlajkových smartphonů a poté lehce odlehčenou modelovou řadu „T“ s velkým důrazem na zajímavý poměr ceny a výkonu. V letošním roce by tomu nemělo být jinak, dokonce můžeme nová „téčka“ očekávat nečekaně brzy – zatímco úřadující modely Xiaomi 15T a 15T Pro spatřily světlo světa loni v září, letošní generace údajně dorazí už v květnu. Brzký příchod naznačují první záznamy v benchmarku GeekBench a také kompletní únik parametrů a dokonce i evropských cen.
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Úsměvné je, že, stejně jako u klasické řady Xiaomi, i u „téčkové“ výrobce přeskočil číslovku šestnáct. Nehledejte v tom žádnou tetrafobii jako u čísla 4. Je to z toho důvodu, že čínský gigant chtěl jednoduše srovnat číselné značení s Applem a jeho iPhony 17.
Co je to tetrafobie?
Výslovnost číslovky 4 se vybraných asijských jazycích podobá slovu smrt a z tohoto důvodu je považováno za nešťastné. V některých budovách tak například chybí čtvrté patro, čtyřka se také vynechává v telefonních číslech, v adresách, cenách výrobků apod. Čína také údajně kvůli tetrafobii neusilovala o olympijské hry v roce 2004, ale až o 4 roky později.
Ve světě mobilních technologií se čtyřce vyhýbá například Samsung, který ji vynechává v kódovém označení svých telefonů, společnost Sony kupříkladu Xperii X4 uvedla v asijských zemích jako X3+. Ze stejného důvodu chystaná skládačka od Oppo vynechá označení Find N4 a rovnou poskočí na N5.
Xiaomi 17T Pro: skoro vlajková loď
Vybavenější model z chystané dvojice nabídne zajímavou výbavu, která nebude daleko od vlajkového Xiaomi 17 Pro – jenom nebude tak kompaktní a bude postrádat displej na zádech. Xiaomi 17T Pro bude patřit spíše mezi větší telefony, na čemž má mít zásluhu velký 6,83″ AMOLED displej s 1,5K rozlišením a obnovovací frekvencí 144 Hz. Rozměry telefonu mají být 162,2 × 77,5 × 8,25 mm, hmotnost 219 gramů. O zvýšené odolnosti zdroj nehovoří, předpokládáme však minimálně IP68 (jako u loňského modelu).
Xiaomi 17 Pro má být vybaven 32Mpx selfie kamerkou, na zádech pak najdeme tři fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní (Light Fusion 950) se světelností f/1.74
- 12Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
- 50Mpx periskopický s 5× optickým přiblížením a světelností f/1.8
Zatímco řadové vlajky od Xiaomi se v posledních letech staly vlajkonoši nejnovějších procesorů od Qualcommu, u řady T čínský výrobce využívá podobně výkonné, ale levnější čipy od MediaTeku. Srdcem Xiaomi 17T má být 3nm čipset MediaTek Dimensity 9500 s osmijádrovým procesorem. Procesoru prý bude k ruce 12 GB RAM, úložiště pak nabídne velkorysý prostor 512 GB.
Velmi štědrý bude podle všeho i akumulátor. Konkrétně se spekuluje o kapacitě 7 000 mAh, což by měla být záruka velmi slušné výdrže. Nabíjet jej má být možné kabelem (až 100 wattů) i bezdrátově (až 50 wattů).
Xiaomi 17T: menší tělem i výkonem
Základní Xiaomi 17T bude díky 6,59″ displeji o něco menším kouskem – jeho fyzické rozměry mají být 157,6 × 75,2 × 8,17 mm, hmotnost rovných 200 gramů. Obrazovka typu AMOLED se má pyšnit 1,5K rozlišením a maximální obnovovací frekvencí 120 Hz. Její součástí bude 32Mpx selfie kamerka, na zádech telefonu se pak mají nacházet tyto tři fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní (Light Fusion 800) se světelností f/1.77
- 12Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
- 50Mpx periskopický s 5× optickým přiblížením a světelností f/1.8
Xiaomi 17T má běžet pod taktovkou 4nm procesoru MediaTek Dimensity 8500 ve spolupráci s 12 GB RAM, úložiště bude nabízeno v kapacitách 256 a 512 GB.
I v tomto případě se máme dočkat velkorysého akumulátoru s kapacitou 6 500 mAh, bohužel bez podpory bezdrátového nabíjení, k dispozici má být pouze kabelové s výkonem 67 wattů.
Barvy a evropské ceny
Oba chystané telefony budou údajně dostupné v modré, černé a fialové barvě. Ceny oproti minulé generaci mají o něco narůst, pravděpodobně kvůli aktuální paměťové krizi. Francouzské zdroje hovoří o následujících cenách:
- Xiaomi 17T ve variantě 12/256 GB za 749 eur (asi 18 300 korun)
- Xiaomi 17T Pro ve variantě 12/512 GB za 999 eur (asi 24 400 korun)
Premiéru řady Xiaomi 17T očekáváme někdy v příštím měsíci.
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