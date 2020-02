Premiéra vlajkové řady Huawei P40 se možná zpozdí kvůli koronaviru

Huawei měl plány zúčastnit se veletrhu MWC v Barceloně, kde by představil nástupce Huawei Mate X a další obměněnou část svého širokého portfolia. Před nedávnem bylo oficiálně potvrzeno, že MWC se letos nebude konat kvůli koronaviru. Ohebný Mate X a zbytek omlazených produktů by se tak mohli dočkat premiéry po boku vlajkových modelů řady P40. Tato akce by se podle informací, které se nedávno dostaly na internet, měla uskutečnit v Paříži 26. března.

Jenže v posledních dnech se mluví o zákazu letů z a do Číny a to by mohl být pro Huawei problém. Tím pádem se představení řady P40 zřejmě zdrží a premiéra se o nějaký týden posune. Další možností, která se jeví jako pravděpodobnější, bude akce v domovské Číně, kterou bude Huawei streamovat do zbytku světa.

Zatím však není oficiálně potvrzeno nebo vyvráceno, jestli se event v Paříži koncem března uskuteční. Koronavirus však v každém případě působí problémy i v mobilním prostředí.