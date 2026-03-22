Premiéra Galaxy A37 a A57 se blíží. Samsung opět neuhlídal oficiální snímky

- Samsung příští středu představí nové smartphony střední třídy
- Galaxy A37 a A57 nabídnou podobný design i výbavu jako jejich předchůdci
- Za vyšší mezigenerační výkon si pravděpodobně připlatíme
Samsung na konci minulého měsíce představil novou generaci svých vlajkových smartphonů, nyní přichází řada na střední třídu. Připravované smartphony Galaxy A37 a A57 se v minulých týdnech několikrát objevily v různých únicích, avšak dosud Samsung o termínu jejich premiéry mlčel. Nyní už si ale můžeme zapsat do kalendáře přesné datum, a co víc – díky informátorovi @evleaks si dokonce s předstihem prohlédnout oba telefony na oficiálních tiskových snímcích.
Galaxy A37 a A57: premiéra už příští týden
Oficiální termín představení smartphonů Galaxy A37 a A57 prozradil Samsung na sociálních sítích – stane se tak ve středu 25. března v 13:00 našeho času. Upoutávka nese podtitul „Awesome“ (úžasný), což je ve střední třídě od Samsungu oblíbené slovo. Korejci tak označují jednak ochuzený balík umělé inteligence Awesome Intelligence, a u letošních modelů toto slovo použijí i u barevných variant – Awesome White, Awesome Charcoal, Awesome… prostě úžasná bílá, černá, šedá, levandulová a zelenkavá.
— Samsung India (@SamsungIndia) March 20, 2026
Některé z těchto barevných variant si můžeme prohlédnout již dnes, neboť informátor @evleaks se dostal k oficiálním tiskovým snímkům. Oba telefony budou vypadat prakticky stejně jako jejich předchůdci, a ani výbava se nemá nijak zásadně měnit.
Galaxy A57: solidní střední třída
Dražší Galaxy A57 má dostat do vínku 6,7″ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a integrovanou čtečkou otisků prstů. Selfie kamerka má mít rozlišení 12 megapixelů, v oválném modulu na zádech pak najdeme trojitý fotoaparát s rozlišením 50+12+5 megapixelů (hlavní, širokoúhlý, makro). Na teleobjektiv můžeme rovnou zapomenout.
Telefon bude údajně pohánět čipset Exynos 1680 ve spolupráci s 8 GB RAM, úložiště má být nabízeno v kapacitách 128 a 256 GB. Akumulátor si údajně ponechá kapacitu 5 000 mAh a podporu 45W nabíjení. Přijít bychom neměli ani o zvýšenou odolnosti IP68.
Galaxy A37: nižší výkon za nižší cenu
Levnější Galaxy A37 bude mít podobný design, avšak s o něco tlustšími rámečky okolo displeje. Obrazovka by měla být shodná jako u Galaxy A57 a papírově totožná má být i fotovýbava, tedy alespoň co se rozlišení fotoaparátů týče. Shodná údajně bude i kapacita akumulátoru a podpora 45W nabíjení.
Galaxy A37 dostane oproti Galaxy A57 výrazně slabší čipset, konkrétně dva roky starý Exynos 1480. Telefon by měl být k dispozici ve dvou paměťových variantách – 6/128 a 8/256 GB.
Podle nedávného úniku by měly ceny obou telefonů oproti minulé generaci mírně narůst – Galaxy A37 má startovat na ceně (asi 10 700 korun s DPH), Galaxy A57 bude údajně stát od 539 eur (asi 13 200 korun s DPH).