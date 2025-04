Překvapení u ohebného iPhonu? Tuhl funkci chce Apple okopírovat od konkurence

Spekulace ohledně ohebného iPhonu v poslední době výrazně sílí

Nyní přišel známý leaker Digital Chat Station se zcela novou informací

Podle něj by skládací iPhone mohl nabídnou selfie kameru ukrytou pod displejem

Ohebná zařízení jsou ve světě chytrých telefonů stále velkým tématem, především proto, že v jejich případě probíhá relativně viditelný vývoj směrem kupředu. De facto každým rokem jsou skládačky lepší a lepší, přičemž změny nejsou jen kosmetického rázu. Celý segment nicméně čeká na příchod Applu, který je co se týče ohebných zařízení, poměrně zdrženlivý. V poslední době ale síli spekulace, které naznačují, že bychom se již brzy možná mohli dočkat skládačky s nakousnutým jablkem ve znaku.

Skládací iPhone možná nabídne selfie kameru pod displejem

S další várkou spekulací nyní přišel známý leaker Digital Chat Station, který své informace sdílel na čínské sociální síti Weibo. Podle něj chystá Apple smartphone s vnitřním displejem s úhlopříčkou přibližně 7,76″ a rozlišením 2713 × 1920 pixelů, přičemž vnější panel by měl mít úhlopříčku 5,49″ a rozlišení 2088 × 1422 pixelů.

Co je ovšem zajímavější je informace o selfie kamerách. Zatímco vnější displej by měl mít tradiční průstřel, vnitřní selfie kamera by se měla ukrývat pod displejem, stejně jako tomu je v případě ohebných Samsungů.

Digital Chat Station již dříve tvrdil, že vnitřní ohebný displej bude mít poměr stran 4:3, a dříve také odhalil údajné rozměry displeje spekulovaného zařízení, kterému se přezdívá iPhone Fold. Renomovaný analytik Ming-Chi Kuo tyto rozměry potvrdil, a navíc uvedl, že vnitřní panel by neměl mít nechvalně proslulou rýhu v místě ohybu. O tom, že by zařízení nabídlo selfie fotoaparát ukrytý pod displejem se doposud nespekulovalo.

Spekulace ovšem naznačují, že Apple pracuje také na skládacím iPadu, přičemž Digital Chat Station již dříve zmiňoval, že toto zařízení bude používat technologii Face ID pod displejem, tudíž je možné, že Apple usiluje o designovou podobnost mezi oběma skládacími zařízeními.

Kromě toho se Kuo domnívá, že zadní fotoaparát skládacího iPhonu bude používat dvě čočky, a že zařízení vymění ověřování skrze Face ID ve prospěch staršího Touch ID. Skládací zařízení od Applu by se mohlo na trhu objevit už v příštím roce za cenu okolo 2 tisíc dolarů (cca 54 tisíc korun s daní), alespoň podle Marka Gurmana z Bloombergu. Analytik Jeff Pu je ovšem toho názoru, že ve druhé polovině roku 2026 teprve začne výroba.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.