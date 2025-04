Dočkáme se příští rok? Obří ohebné zařízení od Applu pomalu míří do výroby

Apple se údajně připravuje na výrobu svého ohebného zařízení

Má mít velký displej okolo 19 palců

Do výroby by se mělo dostat už v příštím roce

Ohebná zařízení jsou tady s námi už nějaký pátek, přičemž většina výrobců se snaží přispět alespoň svou trochou do mlýna a ukrojit si kousek koláče z perspektivního trhu. Při pohledu na podíl v ohebném segmentu lze nicméně poměrně rychle zjistit, že jedno zásadní jméno chybí – Apple. Ten se stále ještě neodhodlal k představení vlastní skládačky, což do značné míry limituje rozvoj tohoto segmentu. Ostatní výrobci (mimo těch největších) totiž napjatě čekají, s čím Apple přijde, aby od výsledného produktu následně mohli odrazit vlastní vývoj.

Ohebné zařízení od Applu už v příštím roce?

O ohebném iPhonu (či jiné skládačce s nakousnutým jablkem ve znaku) se hovoří už hezkou řádku let, přičemž prozatím nemá toto zařízení jasné obrysy. V poslední době se stále častěji objevují spekulace, že Apple spíše vsadí na mnohem větší ohebné zařízení, připomínající spíše tablet či notebook, přičemž displej by měl mít něco okolo 19″. V nové zprávě, která se zabývá pravděpodobnými scénáři pro Apple po zavedení celních sazeb, hlavní analytik investiční společnosti GF Securities Jeff Pu uvádí, že 18,8″ i 7,8″ skládací zařízení zaznamenala pokrok ve vývoji a podle prognóz by se měla začít vyrábět ve čtvrtém čtvrtletí roku 2026.

Pu už v minulém měsíci uvedl, že první dvě ohebná zařízení vstoupily do programu pro zavádění nových výrobků ve Foxconnu. V závislosti na tom, kdy přesně bude zahájena výroba v druhé polovině roku 2026, by se tato zařízení mohla dostat na trh buď později v příštím roce, nebo někdy v průběhu roku 2027. Známý analytik se domnívá, že skládací zařízení, na kterém Apple pracuje, bude hybrid MacBooku a iPadu s dotykovou obrazovkou a podporou systému macOS.

Ohledně možné podoby ohebného zařízení od Applu ale nespekuluje jen on. Ming-Chi Kuo také označil větší skládací zařízení od Applu za MacBook, přičemž Ross Young také psal o tomto zařízení jako o notebooku s 18,8″ displejem. The Wall Street Journal v prosinci uvedl, že Apple pracuje na 19″ MacBooku se skládací obrazovkou. Jiný názor má Mark Gurman z Bloombergu, který uvádí, že Apple pracuje na 20″ ohebném iPadu, který by měl využívat systém iPadOS, přičemž zapravdu mu dává také výzkumná společnost Omdia.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.