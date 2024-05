Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Voyo (květen 2024)

O programu služby Voyo na měsíc duben jsme již letmo informovali

V druhé polovině měsíce dorazí (či už dorazila) ale další várka nových pořadů

Těšit se můžete například na komedii Aristokratka ve varu či životopisný snímek Rašín

V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na další v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se jednou, dvakrát do měsíce podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Voyo. Jaké zajímavé novinky budete moci zhlédnout v druhé půlce dubna?

Karlos

Datum premiéry: 25. května 2024

25. května 2024 Účinkují: Karlos Vémola, Lela Ceterová

Pro milovníky zápasů MMA dorazí v květnu na Voyo dokumentární film Karlos (36 % na ČSFD) mapující životní příběh jednoho z nejikoničtějších českých zápasníků Karlose „Terminátora“ Vémoly. Za 87 minut dlouhým snímkem stojí dokumentarista Šimon Šafránek a režisér Michal Samir, který je podepsaný třeba pod životopisným seriálem Iveta, rovněž z produkce Voyo.

Dokument zachycuje celý život Vémoly, od útlého věku, kdy vyrůstal v olomouckých Hodolanech, přes jeho kariéru vyhazovače ve Velké Británii, až po současný stav, kdy je naprostou ikonou bojových sportů v Česku. Velkou porci prostoru dostala ve filmu i jeho manželka Lela, anebo další Vémolova velká láska – exotická zvířata.

Odznak Vysočina

Datum premiéry: 5. května 2024

5. května 2024 Hrají: Simona Zmrzlá, Michal Suchánek, Martin Hofmann

Již tuto neděli se na obrazovky Voyo vrátí kriminální seriál Odznak Vysočiny (46 % na ČSFD). Třetí série nabídne 8 epizod s 60minutovou stopáží, jednotlivé díly budou na Voyo ke zhlédnutí vždy s týdenním předstihem. První epizoda nové řady se tak již 12. května podívá také na televizní obrazovky TV Nova.

„Vrací se celá naše parta vyšetřovatelů, natáčeli jsme na neokoukaných místech Vysočiny a samozřejmostí jsou nové kriminální případy. Diváci se můžou těšit i na soukromé linky vyšetřovatelů a můžu prozradit, že hlavní roli v nich tentokrát bude hrát Vašek Kocián v podání Patrika Děrgela, který se díky touze po uznání dostane na šikmou plochu,“ popisuje kreativní producentka Iva K. Jestřábová.

Poslední výstřel (The Marksman)

Datum premiéry: 3. května 2024

3. května 2024 Hrají: Liam Neeson, Katheryn Winnick Švehlík, Teresa Ruiz

Filmový producent Robert Lorenz, podepsaný například pod filmy jako Gran Torino či Dopisy z Iwo Jimy, tentokrát usedl do režisérské židle. V roce 2021 přinesl do kin snímek Poslední výstřel (55 % na ČSFD), ve kterém oscarový Liam Neeson ztvárnil bývalého odstřelovače americké námořní pěchoty Jima Hansona.

Ten se shodou okolností dostává do konfliktu s mexickým drogovým kartelem, který pašuje přes hranice do USA. Při přestřelce zastřelí bratra velitele gangu, v náručí mu zůstává mrtvá mexická žena, pytel plný peněz mafie a její syn, kterého nyní musí dostat do Chicaga k příbuzným. Umírající ženě to totiž – byť trochu neochotně – slíbil a odmítá připustit, že by své slovo nedodržel.

Fakjů pane učiteli 2 (Fack ju Göhte 2)

Datum premiéry: 4. května 2024

4. května 2024 Hrají: Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Katja Riemann

Již tento víkend zamíří na Voyo pokračování populární německé komedie Fakjů pane učiteli 2 (65 % na ČSFD). Ta nabízí příběh Zekiho Müllera, zlodějíčka, který se vydává za učitele, aby mohl nenápadně krást. Za celou třídílnou sérií stojí úspěšný komediální režisér Bora Dagtekin, roztržitého učitele-zloděje zase unikátně ztvárnil německý herec tuniského původu Elyas M’Barek.

V druhém díle se Zeki vydává po stopách svého lupu do Thajska. Celou cestu chytře zabalí coby školní výlet se svou třídou. Musí se opět stát pedagogem, aby zachránil svůj „poctivě ukradený“ poklad nevyčíslitelné hodnoty. Na Voyo je ke zhlédnutí také první díl.

Alice & Jack

Datum premiéry: 18. května 2024

18. května 2024 Hrají: Andrea Riseborough, Domhnall Gleeson, Aisling Bea

Romantické seriálové drama Alice & Jack mělo v domovské Velké Británii premiéru už v února, příhodně na Valentýna. V druhé polovině měsíce seriál dorazí poprvé do Česka, a to na Voyo. Showrunnerem je Victor Levin, který má s žánrem romantických drama bohatou zkušenost. V hlavních rolích se představí duo populární britských herců: Andrea Riseborough a Domhnall Gleeson (oba můžete znát například ze seriálu Black Mirror).

Seriál sleduje životní osudy dvou hlavních postav – Alice a Jacka – během celkem 16 let. Alice je sebevědomá samotářka pracující ve finančnictví, zatímco Jack je plachý, ale citlivý vědec. Jejich cesty se jednoho dne sejdou a stráví spolu jednu noc, načež se však ráno rozejdou. Jak to tak ale bývá, život je souhrou okolností znovu spojí dohromady.