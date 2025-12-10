Předvánoční souboj cenových nabídek robotických vysavačů značky Mova

Robotické vysavače soupeří o české zákazníky. Nabídka je široká a vánoční svátky patří mezi období s největším podílem prodeje spotřebního zboží. Na trhu jsou již běžně k dostání hi-tech výrobky, které se po úklidu postarají o svůj provoz a čištění samy. V rámci konkurenčního boje je tedy nutné zákazníka zaujmout i cenou.
Mova zveřejnila své předvánoční slevy na robotické vysavače. Poté co uvedla své produkty také na český trh, zaznamenala tato globální značka nárůst popularity díky mnoha vyspělým technickým řešením.
Robotické vysavače Mova se pyšní těmito vlastnostmi:
- samy se čistí,
- mění si mopy,
- vysypávají vysátý prach do nádoby dokovací stanice,
- suší se, aby v prachovém sáčku či na mopech nevznikaly bakterie a zápach.
Jejich způsob uklízení využívá hi-tech smart funkce. Vysavače Mova:
- ze svého kulatého těla vyklápí rameno s mopem či smetákem, aby uklidily i rohy a kraje místností,
- umí přejet přes kombinovaný práh či lištu do výšky 6 cm,
- umí se snížit pod nábytek pod 9 cm,
- na koberci nadzvedávají mopy, aby ho nenamočily,
- vyhodnocují druh znečištění a podle něj volí úklidový program,
- poznají typ podlahy – například u dřevěné používají kvůli její ochraně méně vody než na dlaždicích,
- mají funkci proti namotávání vlasů či zvířecích chlupů na kartáč,
- ekonomicky plánují trasu, nejezdí zbytečně vícekrát přes již uklizené místo,
- díky kameře nenarážejí do nábytku, lze jim stanovit zakázané zóny,
- ovládání je hlasem i přes aplikaci v chytrém telefonu.
Tichý a nenápadný společník do domácnosti zapadne i designově, modely Mova navíc nabízejí sací výkon mezi 19 000 Pa a 24 000 Pa. Cenová nabídka v rámci vánočních slev:
- Mova V50 Ultra – sleva 12 500 Kč (tedy 38 %). Původně 32 475 Kč, nyní v akci za 19 975 Kč.
- Mova P50 Pro Ultra – sleva 8750 Kč (tedy 35 %). Původně 24 975 Kč, nyní v akci za 16 225 Kč.
- Mova E40 Ultra – sleva 2500 Kč (tedy 20 %). Původně 12 475 Kč, nyní v akci za 9 975 Kč.
Celou nabídku produktů naleznete na oficiální webových stránkách cz.mova.tech.