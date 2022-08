Předprodeje Galaxy Z Fold 4 a Z Flip 4 míří do finále. Už jen týden máte možnost ušetřit až 10 tisíc

Předprodeje novinek od Samsungu jsou v plném proudu a do jejich konce zbývá poslední týden. Pokud si chcete pořídit nový Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 nebo Galaxy Watch 5 co možná nejvýhodněji, jsou právě předobjednávky ideální volba. Do čtvrtka 25. srpna totiž můžete při koupi novinek ušetřit až 10 000 Kč, získat dárky a ještě si u telefonů zdarma prodloužit záruku na 3 roky.

Galaxy Z Fold 4 a Z Flip 4 se v předprodeji vyplatí

Předobjednávky novinek od Samsungu se obecně vždy vyplatí, v případě nové generace ohebných telefonů to platí obzvlášť. Při předobjednávce Galaxy Z Fold 4 totiž získáte bonus 10 000 Kč, u Galaxy Z Flip 4 pak 7 000 Kč. Stačí jen při koupi novinky zároveň prodat svůj starý smartphone (nebo tablet, chytré hodinky či herní konzoli). Kromě toho na vás čeká ještě dárek v podobě Samsung Care+ a také prodloužená záruka na 3 roky zdarma

U Mobil Pohotovosti pak můžete využít služeb, které jsou právě obměně starého telefonu za nový přímo šité na míru. Na výběr máte hned ze tří služeb, pokud ovšem chcete nový Samsung za historicky nejnižší cenu, je potřeba sáhnout po službě Koupíš, Prodáš, Prodáš, Splácíš, kdy se vám od ceny odečte nejenom hodnota vašeho starého telefonu, ale také hodnota nového Samsungu po dvou letech. Díky tomu můžete Galaxy Z Fold 4 mít už za 863 Kč měsíčně a Galaxy Z Flip 4 dokonce jen za 355 Kč měsíčně.

Galaxy Watch 5 se sluchátky zdarma

I nové Galaxy Watch 5 a Watch 5 Pro se vyplatí předobjednat, protože do 26. 8. dostanete k hodinkám jako dárek sluchátka Galaxy Buds Live v hodnotě 3 790 Kč. U Mobil Pohotovosti opět můžete snadno vyměnit své staré hodinky za novinku od Samsungu, což je zároveň i nejvýhodnější způsob, jak si je pořídit. Získáte totiž ještě 15% bonus k výkupu a Galaxy Watch 5 vás tak vyjdou třeba už na 231 Kč měsíčně. Do stejného data si samozřejmě můžete předobjednat i nové Galaxy Buds 2 Pro, ke kterým jako dárek získáte bezdrátovou nabíjecí podložku Samsung