Pracujte s PDF jako profík. Nástroj UPDF nabízí spoustu funkcí za příznivou cenu

Software pro úpravu PDF dokumentů se může pořádně prodražit

UPDF nabízí širokou paletu funkcí a zároveň je šetrný k vaší peněžence

Aktuálně výrobce tento nástroj nabízí s 56% slevou

Dokumentům ve formátu PDF se patrně nevyhnul žádný uživatel osobního počítače. V tomto formátu, který byl původně vyvinut v roce 1992 firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, si získal celosvětovou oblibu a ani nyní, více než 30 let od jeho vzniku to nevypadá, že bychom jej v dohledné době přestali používat. To s sebou nese také nároky na software, který tento typ dokumentů umí nejen číst, ale také je vytvářet a dělat v něm úpravy.

UPDF umí více než Adobe, navíc za nižší cenu

Ačkoli můžete sáhnout po programech přímo od Adobe, ty mají hned několik zásadních nevýhod, v čele s poměrně vysokou cenou. Ostatně ani z pohledu funkcí se nejedná o žádnou hitparádu, proto je v mnoha případech vhodné sáhnout po alternativě, která toho dokáže nejen mnohem více, ale také za rozumnější cenu. Jednou z možných alternativ je kupříkladu UPDF.

UPDF je univerzální editor PDF, který podporuje čtení, dělání poznámek, úpravy a synchronizaci, konverzi, šifrování, podepisování a organizaci souborů PDF. Software je k dispozici pro Mac, Windows, Android a iOS, přičemž jednu licenci UPDF lze používat na všech platformách. Jedná se tak o plnohodnotný nástroj pro práci se soubory ve formátu PDF, který nejenže plně zastoupí software přímo od Adobe, ale také nabízí několik užitečných funkcí navíc.

Samozřejmostí je možnost zobrazovat a číst PDF soubory, včetně vyhledávání v textu a pokročilých možností tisku. Užitečná je editace a synchronizace PDF obsahující text, obrázky, odkazy, vodoznak, pozadí, hlavičku či patičku, přičemž skrze cloud lze tyto úpravy provádět na různých zařízeních. Není tedy problém něco rozpracovat na počítači a následně práci dokončit za pochodu na chytrém telefonu či tabletu. Nechybí ani možnost anotovat PDF soubory skrze podtržení, zvýraznění a další, nebo skrze oblíbené lepící štítky a samolepky.

UPDF pochopitelně umí konvertovat do a z PDF formátu do řady jiných, namátkou do Wordu, Excelu, PPT, textu, RTF, HTML, XML a obrázků PNG, JPEG nebo TIFF. Nejeden uživatel jistě ocení také funkci OCR PDF, což je rozpoznávání textu v naskenovaných souborech PDF a jejich převod na editovatelný text, přičemž nechybí ani podpora rozpoznávání více než 38 jazyků.

Ani s velkými úpravami jako je přesouvání celých stran, jejich mazání, vkládání nových, rozdělování, extrahování, nahrazování či otáčení vás UPDF nenechá ve štychu. Pokud máte obavy o soukromí, můžete soubory zaheslovat a nechybí ani možnost PDF podepisovat nebo je vyplňovat.

S úpravou PDF vám pomůže i umělá inteligence

Oproti programům jako Acrobat Pro či Acrobat Standard umí UPDF například zobrazit PDF jako prezentaci, přilepit do dokumentu virtuální samolepky pro lepší orientaci, skrze přetažení jednoduše přidávat formátovaný text, převádět PDF do formátů jako CSV, BMP a GIF nebo extrahovat text z naskenovaného PDF.

Kromě toho UPDF příští měsíc vydá nové funkce na základě umělé inteligence, která bude uživatelům automaticky překládat, shrnovat, psát, přepisovat, vysvětlovat a rychle opravovat soubory ve formátu PDF. Přehledněji ale všechny funkce a výhody UPDF popisuje tabulka níže, která se navíc nebojí ani srovnání s konkurencí, která v mnoha ohledech na UPDF jednoduše nestačí.

Adobe Acrobat Standard DC Adobe Acrobat Pro DC UPDF Cena 3 563 Kč/rok 5 483 Kč/rok 685 Kč/rok, 1 142 Kč doživotní Podporovaný systém Windows Windows, Mac, iOS a Android Windows, Mac, iOS a Android Čtení PDF ano ano ano Zobrazení PDF jako prezentace ne ne ano Anotace PDF ano ano ano Samolepky ne ne ano Úprava textu, obrázků a odkazů ano ano ano Vložení formátovaného textu přetažením ne ne ano Převod PDF do Wordu, Excelu, PPT, textu, RTF, HTML, XML a obrázků (PNG, JPEG, TIFF) ano ano ano Převod PDF do CSV, BMP, GIF ne ne ano Extrahování textu z naskenovaného PDF ne ano ano

Jak už jsme zmínili v úvodu, jedním z důležitých faktorů v případě softwaru na úpravu souborů typu PDF, je jejich cena. Adobe má ve svém portfoliu dva nástroje, konkrétně Acrobat Standard DC a vybavenější Acrobat Pro DC. Oba lze nicméně pořídit pouze skrze předplatné, které v případě standardní verze vyjde na téměř 3 500 Kč ročně, zatímco u Pro varianty dosáhne cena až na hranici 5 500 Kč.

