Požáry v Kanadě ukázaly slabé místo solárních elektráren. Výkon klesl až o 60 %

Kouř zastínil slunce nad několika státy USA a solární elektrárny přestaly dodávat část energie

Naštěstí se díky změně teploty snížila spotřeba klimatizací a USA na solárech nejsou zcela závislé

S přechodem k solárním elektrárnám mohou požáry působit větší problémy především do budoucna

Asi jste zaznamenali mohutné požáry na území Kanady, které v uplynulých dnech způsobily velké změny počasí a ovzduší i nad New Yorkem. Postižené oblasti ale pokrývaly celé státy na severovýchodě USA. Zhoršení kvality ovzduší bylo rekordní a podepsalo se také na výkonu solárních elektráren. V oblasti Nové Anglie byl zaznamenán pokles výkonu těchto elektráren dokonce o 60 % oproti stejnému dnu a hodině v minulém týdnu. I další státy podle agentury Bloomberg hlásily snížení zisku solární energie o 25 %.

Jak již bylo zmíněno, zasažen byl také stát New York. Tam došlo k výpadku energie mezi 6. a 7. červencem v množství 1466 megawatt. Pro porovnání je nutno zmínit, že tolik energie vystačí pro provoz 800 až 1000 domácností. Americkou rozvodnou síť od kolapsu zachránily dva faktory.

Díky kouři se snížila teplota v postižených oblastech a tím pádem klesla spotřeba klimatizačních jednotek, které by jinak pracovaly na plné otáčky. Dalším důležitým důvodem je také to, že v USA má solární energie zatím pouze 3,4% zastoupení. Nejedná se tedy ani zdaleka o většinový zdroj energie. První housle stále hrají především fosilní paliva, ačkoliv podíl těch obnovitelných se stále zvyšuje.

Jaká bude budoucnost?

To by mohlo způsobovat značné problémy především do budoucna. Odklon od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům je celosvětovým trendem a například s výpadky způsobeny lesními požáry obrovských rozměrů se příliš nepočítá. Také v USA je v plánu úplný přechod k uhlíkově neutrálním zdrojům s cílem v roce 2035. V těchto oblastech jsou ale rozsáhlé požáry poměrně časté a už v roce 2020 se projevily na výpadku solárních zdrojů v Kalifornii ve výši 30 % z celkové produkce. Tohle by tedy mohlo být slabé místo dnes jinak velmi populární energie ze slunce.