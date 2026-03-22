Používáte tuhle verzi iOS? Ihned aktualizujte svůj iPhone, naléhá Apple

- Ve svém chytrém telefonu byste měli používat vždy co možná nejnovější verzi systému
- Apple nyní upozorňuje majitele starších iPhonů, aby přechod na poslední verzi příliš neoddalovali
- Oprava totiž chrání uživatele před nebezpečnými hackerskými nástroji
Životnost produktů značky Apple je v mnoha případech obdivuhodná. Není mnoho jiných značek, kdy by uživatelé nejenže aktivně používali starší přístroje, ale dokonce je i vyhledávali a nakupovali stejně, jako kdyby šlo o nová zařízení. V případě iPhonů se nicméně jedná o realitu, kterou Apple aktivně podporuje tím, že i na relativně stará zařízení vydává pravidelné aktualizace prakticky ihned v den vydání softwaru, což jej odlišuje od konkurence. Někdy jsou ale majitelé starších iPhonů tvrdohlaví a z různých důvodů zůstávají věrní nejen staršímu hardwaru, ale také dřívějším verzím softwaru.
Aktualizujte, aktualizujte, aktualizujte
Ve svém podpůrném dokumentu Apple upozorňuje na nedávné zprávy o hackerských nástrojích, které jsou účinné proti starším verzím systému iOS. Hackeři využívají sady exploitů pro iOS známé jako „Coruna“ a „DarkSword“, které dokáží zneužít zranitelnosti v systémech iOS 13 až iOS 17.2.1. „Pokud váš iPhone nemá nainstalován nejnovější software, aktualizujte iOS, abyste ochránili svá data,“ uvádí Apple.
Apple tyto zranitelnosti opravil ihned, jakmile vyšly najevo v posledních několika měsících, takže uživatelé, kteří již na svém iPhonu provedli aktualizaci na nejnovější dostupnou verzi iOS, jsou chráněni před škodlivými webovými stránkami a odkazy, které se v současné době šíří internetem. Konkrétně jsou před těmito akutními hrozbami v bezpečí uživatelé používající aktualizované verze iOS 15 až iOS 26.
Apple vydal 11. března nové aktualizace iOS 15 a iOS 16, které tento bezpečnostní problém řeší, a uvádí, že zařízení, která stále používají iOS 13 nebo iOS 14, je třeba aktualizovat na iOS 15, aby byla chráněna před tímto hackerským nástrojem. Uživatelé iPhonů se zastaralou verzí iOS obdrží v příštích několika dnech další upozornění na instalaci kritické bezpečnostní aktualizace. Všechny iPhony s iOS 13 nebo iOS 14 lze aktualizovat na iOS 15 a neexistují žádné iPhony, které by měly tyto dvě starší aktualizace jako finální verzi softwaru. Pokud jste tedy ještě své starší iPhony neaktualizovali, raději s tímto krokem příliš neotálejte.