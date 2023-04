Pouzdro pro AirPody s dotykovým displejem? Pro Apple žádný problém

Apple si patentoval neobvyklé pouzdro pro sluchátkaAirPods

Obsahuje displej, skrze který lze sluchátka ovládat

Krabičky na bezdrátová sluchátka mají dva hlavní účely – jednak slouží k jejich pohodlnému přenášení, a také k dobíjení. Apple ale přemýšlí nad další funkcí, které by pouzdro na jeho sluchátka AirPods mohlo umět.

Podle patentové přihlášky podané v září roku 2021 Apple přemýšlí o tom, že pouzdro na sluchátka dovybaví dotykovým displejem. Na něm má běžet speciální rozhraní, skrze které by mělo být možné ovládat různé funkce – přepínat přehrávané skladby, měnit zdroj zvuku, zapínat a vypínat aktivní potlačení hluku, upravovat hlasitost apod. Gestem by mělo jít přepínat různé funkce nebo například vyvolávat asistentku Siri. Díky haptické odezvě (pravděpodobně zajištěné vibračním motorkem Taptic Engine) by mělo být možné displej ovládat, aniž by byl člověk nucen se na něj dívat.

Apple dokonce přemýšlí i o scénářích, kdy by pouzdro neumělo pouze ovládat věci spojené se sluchátky, ale zvládlo by obsluhovat i další funkce – vyřizovat hovory, emaily, textové zprávy, fotoaparát, kalendář, počasí, mapy apod. V tomto případě by však muselo být pouzdro vybaveno vlastním procesorem, pamětí a senzory, což by nepochybně snížilo jeho výdrž.

Jako vždy je důležité zmínit, že ne každá patentová přihláška se dočká svého naplnění, a zrovna u této považujeme realizaci za velice nepravděpodobnou.