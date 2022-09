Potvrzeno! Google zvolil vyčkávací taktiku, horké novinky představí až měsíc po Applu

Všechna pozornost je sice v těchto dnech směřována na Apple, který již dnes večer představí světu nové iPhony 14. To však nebrání Googlu uzmout si trochu pozornosti pro sebe, i když opravdu jen špetku. Americký technologický obr na svém twitterovém profilu konečně potvrdil, kdy hodlá představit své hardwarové novinky. Pixel 7, ale třeba také hodinky Pixel Watch, uvidíme v akci 6. října v 16 hodin našeho času.

It's all coming together.

Join us live for #MadeByGoogle on October 6th at 10am ET.

Sign up for updates and add to your calendar: https://t.co/SAeNERjey0 pic.twitter.com/NaeUtChx7X

— Made By Google (@madebygoogle) September 6, 2022